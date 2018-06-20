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Автор Никита Лисицын

Tether провели очередной аудит. На этот раз, с участием бывшего директора ФБР

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Компания Tether Ltd., занимающаяся выпуском одноимённой криптовалюты, заявила, что её банковский депозит, в размере $2.55 миллиардов, был подтверждён аудиторской фирмой, которую основал бывший директор Федерального бюро разведки, Луис Фри. Компания стремительно убеждает клиентов в том, что ценность её токенов действительно обеспечена равным количеством долларов США.

Организация Freeh Sporkin & Sullivan LLP не провела официального аудита, но получила доступ к банковским счетам компании Tether на две недели. На основе проведённого исследования, на предмет того, какой же суммой в долларах действительно располагает компания Tether, Freeh Sporkin & Sullivan LLP подтвердили, что на счетах у Tether Ltd. действительно насчитывается $2.54 миллиарда. Сумма практически эквивалентна всему количеству циркулирующих в сети Tether-токенов.

Эта цифра является довольно близкой к истине, поскольку сам токен Tether создавался с расчётом 1-к-1 с долларами США. Иными словами, Tether — электронная версия доллара, которая выступает в качестве стабильного токена. Напомним, что Tether долгое время обвиняли в спекуляции и в том, что у компании попросту нет денег, чтобы обеспечить каждый токен долларом. Впрочем, даже после того, как компанией Friedman LLP был произведён аудит, результаты которого совпали с новой процедурой, проведённой уже другой компанией, Freeh Sporkin & Sullivan LLP, скептицизм, в некоторой степени, в криптосообществе всё же сохранился. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в декабре прошлого года также решила провести расследование в Tether.

"Проблема в том, что данные проведённого аудита не могут пока быть получены" — сообщил Стюарт Хоегнер, генеральный советник Tether в минувший вторник. "Криптовалютные рынки выглядят для многих серьёзных финансовых предприятий слишком молодыми и их, по мнению этих предприятий, нельзя рассматривать серьёзно, даже учитывая количество клиентов на этих рынках" — добавил он.

1 июня, компанией Freeh Sporkin & Sullivan LLP был проведён внезапный аудит, без ведома Tether. Уже в среду компания заявила о результатах проведённого исследования. Сообщается, что компании был предоставлен полный доступ к банковским счетам Tether. Хоегнер, впрочем, по ясным причинам не может сообщить названия обоих банков, где хранятся депозиты Tether. "Отношения клиент-банк, на мой взгляд, должны оставаться конфиденциальными" — заявляет он. "Более того, мы не являемся публичной организацией, так что мы имеем полное право никому не сообщать о том, в каких банках мы храним свои активы".

Токены Tether служат в качестве "клея", с помощью которого можно объединить все криптовалюты в мире. Большинство банков, опасающихся обвинений в отмывании денег и многих других проблем, решили подальше держаться от криптовалютного бизнеса, так, Tether закрепились на рынке, предоставив криптосообществу первый стабильный токен, который бы являлся цифровым аналогом доллара, выполняя, по сути, ту функцию, которую опасаются выполнять банки. Влияние этих токенов на рынок уже настолько велико, что внезапный коллапс Tether вполне может вызвать массовый отток капитала из индустрии.

Доклад компании Freeh Sporkin & Sullivan LLP появился спустя неделю после того, как один профессор из США выяснил, что Tether мог быть использован в прошлом году для того, чтобы искусственно повысить цену биткоина. В своём исследовании, Джон Гриффин из техасского университета заявляет, что он смог вычленить паттерн с использованием Tether, благодаря которому этот токен был незаметно использован для пампинга биткоина.

Исполнительный директор Tether Ltd., Жан-Луи Ван Дер Вельде отрицает причастность компании к любым манипуляциям на рынке. "Помимо обвинений в спекуляции, которые мы успешно смогли опровергнуть в ходе нескольких независимых аудитов. Вы также можете увидеть, что количество Tether, находящихся в обороте, пока меньше, чем количество долларов, находящихся в наших резервах. Таким образом, мы надеемся, что публика получила ответы на все интересующие её вопросы" — заявил он.

Несмотря на то, что Freeh Sporkin & Sullivan LLP не назвали те банки, которыми пользуется Tether, компания отметила, что Юджин Салливан, один из партнёров фирмы, а также бывший федеральный судья США, является членом консультативного совета в одном из них. Проведённое фирмой исследование также основывается на телефонных звонках и личных встречах с директорами Tether и обоих банков.

Фирма, впрочем, выпустила небольшое заявление после проведённого аудита: "Мы не являемся финансовой организацией и не производили финансовые исследования, используя Общепринятые принципы бухгалтерского учета".

"Мы не проводили ранее никаких подобных процедур, и не делали никаких выводов об активности компании".

"Мы посчитали, без дальнейших уточнений, что банковский персонал должным образом предоставил нам соответствующие данные, чтобы мы могли окончательно убедиться в их правильности и истинности".

Friedman LLP, финансовая организация, нанятая ранее Tether, выпустила подобные заявления в сентябре после проведения исследований финансовой активности Tether. Friedman, впрочем, также были обвинены Комиссией по торговле товарными фьючерсами в том, что они находятся в дружеских отношениях с руководством Tether.

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