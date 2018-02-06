Что скрывает Ripple?

Исследовательская группа BitMEX 6 февраля 2018 года выпустила статью под названием "История Ripple", в которой они разбирают все ценностные предложения этой криптовалюты. В результате, исследователи пришли к выводу, что "XRP, по всей видимости, не взял ни одной интересной черты ни от биткоина, ни от Ethereum, хотя бы даже технической". В ходе исследования, специалисты также раскрыли основной механизм консенсуса Ripple, который оказался пустой иллюзией и обманом, ведь, по сути, весь процесс контролируется Ripple. com.

Всё исследование было разделено на три основных главы, освещающих разные аспекты Ripple:

Сомнительное происхождение

Кое-что всё же происходило на различных этапах появления Ripple вплоть до официального запуска токена XRP в 2013. В 2011 году управление разработкой проекта взял на себя Джед МакКалеб, что можно назвать главным событием в развитии Ripple. Это произошло как раз после того, как он отдал, как сейчас выяснилось неплатёжеспособную, MtGox Марку Карпелесу. Хотя, тогда это и не показалось бы критичным, сейчас всё же стоит усомниться в умении МакКалеба разрабатывать и вести свои бизнес-проекты. Под его руководством в проект пришёл и Крис Ларсен, который и по сей день занимает должность исполнительного председателя.

Под началом Ларсена, Ripple запустили токен XRP в октябре 2012. В этом действии прослеживается попытка скопировать биткоин и капитализировать рыночный спрос на децентрализованную платёжную систему. Впрочем, построение своей платформы, которая в точности копировала бы старую, выглядит немого нелепо. А с более скептической точки зрения это можно расценивать как попытку заработка денег на настроениях рынка.

Первые тревожные звоночки, сигнализирующие о том, что Ripple может быть централизованным, прозвучали после анонса технологии "заморозки счёта" в 2014 году. Как можно понять из названия, "управление Ripple способно замораживать и даже конфисковать средства у любого пользователя, даже без надобности валидации транзакции". За этим последовал штраф в размере $700,000 за нарушение закона о банковской тайне. Впрочем, Ripple не растерялись и перешли под крыло FinCEN, которые, в свою очередь, потребовали их полного подчинения. Исследователям из BitMEX удалось выяснить, какими были основные требования:

Ripple Labs должны быть зарегистрированы в FinCEN.

С этого момента все обладатели XRP токенов должны будут зарегистрировать аккаунт и передать его данные управлению проекта.

Ripple должна принять условия протокола по борьбе с отмыванием денег и назначить ответственное за его исполнение лицо.

Ripple может являться субъектом внешнего аудита.

Ripple должен будет передавать по первому требованию необходимые данные специалистам с целью анализа транзакций.

Удивительно, как после принятия всех этих требований, Ripple удалось так долго себя позиционировать как криптовалюту, и даже более того, претендовать на те же качества, что и у биткоина.

Распределение Ripple

В целом, все 100 миллиардов монет Ripple уже были добыты и сконцентрированы в руках управляющей корпорации. На все эти монеты действуют соглашения о блокировке на основе доверия. Впрочем, такую "доверительную" натуру Ripple можно было наблюдать после того, как МакКалеб ушёл из корпорации в 2015 году, когда выяснилось, что сам он часто нарушал заключённые соглашения.

Итак, Ripple может регулировать предложение в любой необходимый момент. Следовательно, если не рассматривать XRP как централизованную "криптовалюту", то становится ясно, что характер инвестиций полностью будет зависеть от самой платформы Ripple и от держателей её токенов в лице членов команды учредителей. В результате, финансовая жизнеспособность инвестиций остаётся под вопросом, и полностью зависит от прозрачности и степени раскрытия информации, предоставляемых самими Ripple. На это ответили сами исследователи из BitMEX в своей статье: "раскрытие информации, касающейся циркулирующего предложения XRP, является незначительным".

Система "консенсуса" Ripple

Самым вопиющим заблуждением, в которое вводит своих пользователей Ripple, является заявление о "децентрализованности" механизма консенсуса, как показано на схеме:

Из Ripple википедии

Приведённое официальное изображение запутывает и раскрывает лишь малую толику того, как на самом деле функционирует механизм "консенсуса" Ripple. Детально разобравшись в программном обеспечении Ripple, исследователи из BitMEX пришли к выводу, что процессом управляют пять открытых ключей, регулирующих записи в регистре, а сами ключи контролируются Ripple. com. Это означает, что система полностью централизована, а приведённая самой корпорацией выше схема — совершенно бесполезна (если не создана с целью запутывания).

В связи с полученными выводами, становится ясно, что сам механизм консенсуса для Ripple является избыточным, он используется только для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение, в то время как сама платформа XRP была изначально спроектирована как централизованная. Вся маркетинговая компания опирается и будет опираться на ложное заявление о "общедоступном регистре" и использовании Ripple блокчейна, пуская и дальше своим клиентам пыль в глаза.

В конце своего анализа, группа исследователей BitMEX приводит слова ярого поклонника Ripple Дэвида Шварца, которые могут быть применены ко всей схеме XRP:

"Мошенников много, но они вытягивают у людей мало денег, и то не всегда. Многие финансовые пирамиды, на самом деле, приносят своим первым вкладчикам огромную прибыль. Просто стоит понять, что количество денег, которые мы теряем, всегда будет меньше количества денег, которые мы заработаем. Там, где счастливчик вложился и заработал доллар, неудачник прошёл стороной, оставив себе свой цент. Ничто не сможет окупиться, если никто не будет вкладываться".