Что нужно знать инвестору о проекте Tkeycoin DAO

После выхода Tkeycoin на ICO, интерес к проекту предсказуемо вырос. Практически сразу опытные покупатели, фонды и компании, внимательно следившие за его развитием, активно инвестировали в ICO. Но ещё остаются те, кто осторожничает, вкладываясь по-минимуму, тратя на TCD до $5-10 тысяч. Эта небольшая категория людей состоит, как правило, из первичных криптоинвесторов, ищущих блокчейн проекты для умножения своих средств. Они готовы инвестировать, но с трудом ориентируются в огромном количестве ICO, от которых рябит в глазах даже у профессионалов. Люди задаются вопросами, надёжен ли проект Tkeycoin, чем отличается от остальных, каковы его перспективы и насколько токен TCD сможет вырасти в будущем. Необходимость прояснить эти вопросы и стала поводом для написания этой статьи.

Tkeycoin — скам или надежный блокчейн проект

Развитие ICO-проектов привело криптовалютный рынок к пониманию того, что большинство из них проваливаются из-за слабой реализации, отсутствия опыта и знаний команды, но нередко, из-за заведомо преступного умысла организаторов. Мошенники стараются тщательно маскировать скам ICO, "обвешивая" его фейковыми атрибутами настоящего проекта. Сайты создаются по шаблону, токены генерируются на коде Ethereum ERC20, White Paper копируются с чужих ресурсов, регистрируются фиктивные иностранные компании. Для поднятия ажиотажа вокруг своего "продукта", "жулики" очаровывают инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, не разбираясь в предмете, несут им деньги, а те вскоре бесследно исчезают.

"Вот, буквально на днях, наткнулся на индийский криптопроект, зарегистрированный в Сингапуре, с офисом в Эстонии, и руководителями, находящимися в Дубае. Причем, эту информацию мне предоставила служба поддержки проекта через форму обратной связи на официальном сайте, -комментирует директор по международному развитию Ассоциации "Финансовые инновации" Тимур Аитов. — Проекты прикрываются вопросом отсутствия криптовалютного регулирования во многих странах, чтобы максимально размыть возможность уголовного преследования. При том, что существуют отечественные проекты, работающие абсолютно легально. Да, их мало, но они сотрудничают с банками, потому, что их инвесторы известные бизнесмены, работающие только с фиатом и по этому обязательно заключающие договоры, которые защищены государством".

Российская команда математиков, криптографов, инженеров и программистов с нуля разрабатывает по-настоящему уникальный блокчейн протокол с беспрецедентной защитой и безграничными возможностями. Собственная криптовалюта TCD с возможностью конвертации в фиатные деньги. Внутри сети Tkeycoin DAO будет запущен глобальный маркетплейс, где его участники за токены и обычную валюту смогут покупать и продавать реальные товары и услуги у миллионов контрагентов, находящихся в разных точках планеты, автоматически обменивать цифровые деньги на любые активы, выводить средства в оффлайн. На все эти инновационные решения, включая технологию майнинга без дорогостоящего оборудования, не имело бы смысла тратить годы труда и немалые средства, если бы в планы команды не входило создать первую в истории крипторынка реальную экономическую систему будущего, построенную на концепции искусственного интеллекта.

Что отличает Tkeycoin от других криптовалютных проектов

Все сегодняшние блокчейн проекты можно условно разделить на три части. Половина из них фактически не имеет команды или довольствуется слабым подбором "игроков", но у них есть некий бизнес, например, по производству полиэтиленовых ящиков, в который хотелось бы привлечь средства на фоне криптовалютного бума. Эти проекты не имеют цели, кроме одной — оперативно заработать лёгких денег с минимальными вложениями. Отсутствие опыта и специальных знаний не даёт создателям таких проектов шанса на проведение успешного ICO, поэтому они в 100% случаев проваливаются до или после первичного размещения. Вторая половина — это недобросовестные скам проекты, о мошеннической природе которых было кратко сказано выше, и, подробнее, в одной из наших отдельных публикаций.

Третья часть проектов — совсем небольшая, занимающая от силы 5-10% рынка, у которых есть реальная команда, но почти всегда нет оригинальной идеи. А если нет стоящей идеи, то и предлагаемый продукт никому не будет нужен. Когда подобные проекты ведут на ICO, то рассчитывают на первую волну инвестиций, которую инициирует формальная новизна проекта. После того, когда становится ясно, что ICO построен на пустом месте, следует резкое снижение стоимости токена, происходит развал команды, интерес инвесторов падает, со всеми вытекающими из этого последствиями. Таких примеров очень много.

С объективной точки зрения, Tkeycoin нельзя сравнить ни с одним из существующих или существовавших блокчейн проектов. На сегодня это единственный в своём роде криптовалютный проект, который сделал ставку на уникальность и эффективность во всём. Это касается собственного блокчейн-протокола, оригинальных токенов, выдающейся системы шифрования на свойстве колебаний атомов железа, ежесекундно генерирующих миллионы строк двоичного кода, и многого чего ещё. Но главное, что отличает Tkeycoin DAO от других — это отсутствие заинтересованности в личной выгоде разработчиков, а направленность на широкомасштабное внедрение блокчейн-технологии в реальную экономику и повседневную жизнь обычных людей.

Перспективы Tkeycoin

Внешние сценарные условия для развития Tkeycoin сегодня складываются наилучшим образом. Старые проекты, большинство из которых сделано по несложным однообразным шаблонам, с одинаковым содержанием White Paper, стандартной рекламой в Adwords, слабой или отрицательной доходностью, уже не удовлетворяют рынок ICO. В первую очередь это обусловлено низким качеством идей и их плохой реализацией. Главная претензия, которую высказывают инвесторы к сотням ранее вышедших проектов — это отсутствие возможности строить собственный бизнес на основе криптовалюты. Что касается проекта Tkeycoin, то он, с совершенно новым блокчейном, токеном, криптографическими протоколами, уникальной масштабируемостью, мобильностью, удобством, функциональностью и универсальностью инструментов и сервисов, включая возможность запуска стартапов, обладает невероятным потенциалом роста. Все это, плюс успешное ICO, делает Tkeycoin знаковым проектом, с помощью которого криптовалютный рынок за сравнительно короткий срок сможет шагнуть на более высокий уровень развития.

Ожидаемый рост TCD на бирже

Определить стоимость любой криптовалюты на долгосрочном горизонте — сложная задача. Однако если руководствоваться опытом реализации других блокчейн проектов, серьёзным экономическим, техническим и математическим анализом, а не интуицией и спекуляциями, а так же учесть конъюнктуру рынка, все текущие и возможные риски, то с точностью до 95-99% можно определить как направление тренда, так и примерную цену токена. В отношении активов Tkeycoin аналитики ожидают не столь стремительного увеличения стоимости валюты TCD в процентном соотношении к базовой цене, как это произошло на старте первичного размещения, а постепенного уверенного роста в течение ближайших 2-3 лет. Из наиболее авторитетных прогнозов следует, что к концу 2018 года стоимость токена TCD вырастет на 1250%, и приблизится к отметке в $10-14, а возможно, незначительно превзойдёт её. Максимальные ожидания специалисты связывают с последующим двухгодичным периодом, в течение которого криптовалюта TCD будет в состоянии органично достичь планки в $450 по итогам 2020 года.

Вместо заключения

Рассказывать о возможностях и перспективах Tkeycoin DAO можно бесконечно долго, чего, к сожалению, не позволяет сделать формат этой публикации. Для более глубокого понимания сущности Tkeycoin DAO лишь добавим, что его новые технологии позволят в будущем использовать криптовалюту как средство платежа и расчётов без каких-либо ограничений. С их помощью станет возможным в разы эффективнее решать самые сложные задачи, не только в электронном, но и в реальном секторе экономики, внутри страны и за рамками национальных границ. Рано или поздно, но это будет так.