Как блокчейн изменит торговлю

Криптоэнтузиасты и эксперты в области блокчейн-технологий по всему миру, едины во мнении, что блокчейн-технология может изменить будущее. Первой сферой, которую затронут изменения, по мнению экспертов, будет торговля. Это связано с тем, что информация, поступающая в блокчейн и скреплённая в блоки данных, уже не может быть удалена или изменена, в блокчейн физически помещается больше данных, а также он общедоступен, что делает из этой технологии прекрасного гаранта прозрачности данного бизнеса.

Это предоставляет торговым сетям поставки замечательную возможность по увеличению собственной эффективности, повышению продуктивности, и сокращению временных интервалов, которые требуются на совершение всех торговых операций. Например: любая вещь отслеживается ещё с фабрики, или обрабатывающего предприятия, где указываются материалы, использованные при создании данной вещи, их источник и пропорции, затем, она попадает к ритейлеру, и, в конечном счёте, на прилавок, откуда, в свою очередь, она поступает к покупателю — финальному звену торговой цепи. Вместе с приобретённой вещью, покупатель получает и всю информацию о данной вещи. Информация максимально прозрачна, что позволит улучшить пользовательский экспириенс и получить покупателю больше данных для отзыва о данном изделии. Отзыв также может быть внесён в блокчейн.

Некоторые ключевые зоны интереса в торговых сетях, где блокчейн-технология может произвести серьёзные изменения:

Отслеживание инвентаря - Многие компании имеют огромное количество различного инвентаря, за которым нужно вести учёт, который, если его вести мануально, может попросту содержать ошибки, неточности, а также попросту отчёт можно потерять или случайно удалить. С блокчейном таких проблем можно избежать — данные всегда будут в доступном для всех месте, в полной сохранности. Отслеживание товара - С помощью этой децентрализованной технологии, производители, а также владельцы торговых сетей, могут в реальном времени отслеживать движение своего товара по сети поставок, что предоставит высокую точность и эффективность для бизнеса. Управление складом - Управление складом, менеджмент, отслеживание поступающих и уходящих предметов — всё это станет проще с блокчейном. Владельцам складов будет доступна информация о товарах в наличии в реальном времени, так что шанс на сокрытие любого мошенничества или возникновения неточности будет минимизирован. Интеграция со всей торговой сетью - Часто, основной проблемой торговых сетей является то, что это действительно сеть, притом, очень запутанная. С блокчейном, любой участник данной сети сможет отслеживать и обмениваться данными с любым узлом. Это добавит в сеть больше прозрачности, ясности и упорядоченности. Распространение информации - Что наиболее важно, имея под рукой блокчейн, где записана вся деятельность торговой сети, компания может распространить нужную информацию для всех её участников.

Зачем всё же нужно внедрять блокчейн в торговые сети?

Учёт данных - Каждый участник сети ответственен за свои действия, и вся его деятельность может быть отслежена и изучена любым другим участником. Прозрачность - Вся информация, которой заинтересуется главный узел сети, может быть легко найдена, без любого посредничества и возможности укрыть данные. Масштабируемость - Блокчейн позволяет хранить в себе бесконечное количество блоков, то есть, абсолютно неважно, насколько сильно разрастётся компания — данные всегда будут доступны и надёжно сохранены. Инновационность - Обеспечиваемая высокой технологией, торговая индустрия будет процветать.

Какие имеются отдельные преимущества внедрения блокчейна в торговую сеть?

Для поставщика: Поставщик может в реальном времени отслеживать всю информацию, он мгновенно получает корректировки и может отправлять их самостоятельно всем участникам сети. Не нужно будет держаться за бюрократию, так как все данные будут всегда в свободном доступе.

Для продавца: Продавцы могут более точно рассчитывать время поставки, они также могут делиться нужной информацией с остальными участниками сети.

Для партнёров: Партнёры могут следить за проектом и корректировать его деятельность. Это позволяет им на ранних стадиях вносить поправки в бизнес.

Для покупателя: Покупатели могут отследить все данные о приобретаемом товаре. Не будет места голословным утверждениям продавца.