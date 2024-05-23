У американцев активов в России на сотни миллиардов рублей

Если в США действительно попытаются конфисковать российские активы, то это приведёт к ответным действиям со стороны России, которая может начать изымать американское имущество на своей территории.
Это станет компенсацией ущерба, причиненного действиями США, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Он отметил, что в России по-прежнему работают крупные американские компании. И на счетах типа "С" хранятся американские активы на сотни миллиардов рублей. Эти активы могут быть подвергнуты взысканию, сообщает РИА "Новости".
Кроме того, в России продолжают работать такие американские гиганты, как "Ситибанк" с активами в размере 600 миллиардов рублей и JP Morgan с активами в 200 миллиардов рублей.
Эксперт подчеркнул, что национализация активов американцев в российской юрисдикции может стать эффективным ответом на конфискацию российских активов США. Ответные действия России могут обойтись Западу в сумму не менее 288 миллиардов долларов.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.
Российские суды получат право использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Речь о находящемся на территории РФ движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США.
Документ подразумевает, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того имущества, которое "с учётом принципа соразмерности может быть использовано" для компенсации.
Напомним, ранее в США был принят закон, который разрешает конфискацию российских активов. Однако в Соединённых Штатах их порядка 6,5 миллиардов долларов. Большая часть замороженных российских активов находится в Евросоюзе. В частности, на счетах бельгийского депозитария Euroclear размещено порядка 191 миллиарда евро российских активов.
И в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы Евросоюз эти активы конфисковал. Однако власти европейских стран относятся к этой идее без энтузиазма, указывая на непредсказуемые юридические и финансовые последствия.
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