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Олег Артюков
У американцев активов в России на сотни миллиардов рублей

России есть, чем ответить на конфискацию США активов

Экономика

Если в США действительно попытаются конфисковать российские активы, то это приведёт к ответным действиям со стороны России, которая может начать изымать американское имущество на своей территории.

России есть, чем ответить на конфискацию США активов
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Это станет компенсацией ущерба, причиненного действиями США, отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он отметил, что в России по-прежнему работают крупные американские компании. И на счетах типа "С" хранятся американские активы на сотни миллиардов рублей. Эти активы могут быть подвергнуты взысканию, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, в России продолжают работать такие американские гиганты, как "Ситибанк" с активами в размере 600 миллиардов рублей и JP Morgan с активами в 200 миллиардов рублей.

Эксперт подчеркнул, что национализация активов американцев в российской юрисдикции может стать эффективным ответом на конфискацию российских активов США. Ответные действия России могут обойтись Западу в сумму не менее 288 миллиардов долларов.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США.

Российские суды получат право использовать имущество США в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов. Речь о находящемся на территории РФ движимом и недвижимом американском имуществе, компаний и граждан США, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США.

Документ подразумевает, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того имущества, которое "с учётом принципа соразмерности может быть использовано" для компенсации.

Напомним, ранее в США был принят закон, который разрешает конфискацию российских активов. Однако в Соединённых Штатах их порядка 6,5 миллиардов долларов. Большая часть замороженных российских активов находится в Евросоюзе. В частности, на счетах бельгийского депозитария Euroclear размещено порядка 191 миллиарда евро российских активов.

И в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы Евросоюз эти активы конфисковал. Однако власти европейских стран относятся к этой идее без энтузиазма, указывая на непредсказуемые юридические и финансовые последствия.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы максим осадчий
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