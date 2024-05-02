Baijiahao: ЕС стало не до шуток после прекращения поставок древесины из России

Европе стало не до шуток после запрета на импорт лесоматериалов из России

3:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Среди прочих санкций, которые Европейский союз ввёл против России, был запрет на импорт древесины. Ответ России на эти меры вызвал бурю негодования в Европе, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Два года назад европейские эксперты и официальные лица были весьма оптимистично настроены относительно санкций против России — они ожидали, что ограничительные меры окажут разрушительное воздействие на российскую экономику, отправив ее на многие десятилетия назад.

Однако сейчас ЕС не до шуток. В том числе и из-за положения отраслей, которые зависят от поставок древесины.

"Нынешнюю ситуацию в отношениях России и Евросоюза можно охарактеризовать так: одна семья счастлива, а другая грустит", — говорится в материале.

Его автор полагает, что Евросоюз столкнулся с острым дефицитом древесины. Сырья на рынке очень мало, оно крайне дорогое. Крупнейший производитель древесины в ЕС — Швеция — не в состоянии удовлетворить потребности региона в дереве.

Некоторое время назад сюрпризом для ЕС стало то, что Китай, после введения санкций против России, стал крупнейшим иностранным поставщиком древесины в Европу. Однако в последнее время поставки и из этой страны резко сократились.

В итоге Евросоюз поплатился за отказ от российской древесины — у него просто больше нет источников, откуда можно было бы взять материалы, которые крайне востребованы в строительстве и производстве мебели.

Как обстоят дела у России? На Западе предполагали, что запрет на поставки древесины в ЕС причинит ей значительный ущерб. Однако всё развивается не по плану, отмечает автор материала.

Россия продолжает экспортировать древесину. Если раньше большая часть ее продукции уходила в Европу, то теперь она направляется в страны Центральной и Восточной Азии.

Автор материала считает, европейские страны недовольны, видя, что положение дел в России не только не ухудшилось, но и продолжает улучшаться. В то время как Европа сегодня вынуждена переплачивать за поставки древесины.

"Похоже, за прошедшие два года с момента "блокады" российского леса, ЕС навлёк на себя неприятности", — отмечается в материале.

Стоит напомнить, что недавно в финской прессе были материалы о том, что сейчас в стране вынуждены пускать на дрова лесоматериалы, которые ранее шли на производство продукции с куда более высокой добавленной стоимостью.

Среди причин такого положения дел называли в том числе прекращение поставок из России. Хотя Финляндия входит в число государств, у которой, казалось бы, проблем с обеспечением древесиной быть не должно.

Впрочем, не стоит воспринимать ситуацию упрощённо. В той же Финляндии лесопромышленники обращались в структуры ЕС с требованием оказать давление на Японию, которая резкой сократила закупки финской древесины.