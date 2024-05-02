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Олег Артюков
Baijiahao: ЕС стало не до шуток после прекращения поставок древесины из России

Европе стало не до шуток после запрета на импорт лесоматериалов из России

3:12
Экономика

Среди прочих санкций, которые Европейский союз ввёл против России, был запрет на импорт древесины. Ответ России на эти меры вызвал бурю негодования в Европе, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Европе стало не до шуток после запрета на импорт лесоматериалов из России
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Два года назад европейские эксперты и официальные лица были весьма оптимистично настроены относительно санкций против России — они ожидали, что ограничительные меры окажут разрушительное воздействие на российскую экономику, отправив ее на многие десятилетия назад.

Однако сейчас ЕС не до шуток. В том числе и из-за положения отраслей, которые зависят от поставок древесины.

"Нынешнюю ситуацию в отношениях России и Евросоюза можно охарактеризовать так: одна семья счастлива, а другая грустит", — говорится в материале.

Его автор полагает, что Евросоюз столкнулся с острым дефицитом древесины. Сырья на рынке очень мало, оно крайне дорогое. Крупнейший производитель древесины в ЕС — Швеция — не в состоянии удовлетворить потребности региона в дереве.

Некоторое время назад сюрпризом для ЕС стало то, что Китай, после введения санкций против России, стал крупнейшим иностранным поставщиком древесины в Европу. Однако в последнее время поставки и из этой страны резко сократились.

В итоге Евросоюз поплатился за отказ от российской древесины — у него просто больше нет источников, откуда можно было бы взять материалы, которые крайне востребованы в строительстве и производстве мебели.

Как обстоят дела у России? На Западе предполагали, что запрет на поставки древесины в ЕС причинит ей значительный ущерб. Однако всё развивается не по плану, отмечает автор материала.

Россия продолжает экспортировать древесину. Если раньше большая часть ее продукции уходила в Европу, то теперь она направляется в страны Центральной и Восточной Азии.

Автор материала считает, европейские страны недовольны, видя, что положение дел в России не только не ухудшилось, но и продолжает улучшаться. В то время как Европа сегодня вынуждена переплачивать за поставки древесины.

"Похоже, за прошедшие два года с момента "блокады" российского леса, ЕС навлёк на себя неприятности", — отмечается в материале.

Стоит напомнить, что недавно в финской прессе были материалы о том, что сейчас в стране вынуждены пускать на дрова лесоматериалы, которые ранее шли на производство продукции с куда более высокой добавленной стоимостью.

Среди причин такого положения дел называли в том числе прекращение поставок из России. Хотя Финляндия входит в число государств, у которой, казалось бы, проблем с обеспечением древесиной быть не должно.

Впрочем, не стоит воспринимать ситуацию упрощённо. В той же Финляндии лесопромышленники обращались в структуры ЕС с требованием оказать давление на Японию, которая резкой сократила закупки финской древесины.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз финляндия
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