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Олег Артюков
На Западе заявили о хаосе после санкций против алмазов из России

Санкции против российских алмазов спровоцировали хаос на ювелирном рынке

2:27
Экономика

На международном ювелирном рынке усиливается хаос после того, как против российских алмазов были введены санкции, сообщает британское издание The Times.

Санкции против российских алмазов спровоцировали хаос на ювелирном рынке
Фото: openverse by Jeffrey Beall is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно ограничительным мерам, которые были введены Евросоюзом в декабре 2023 года, требуется проверять происхождение алмазов. Их запрещено приобретать, если камни произведены в России.

Трейдеры отмечают, что новые правила вызвали серьёзные задержки, увеличение расходов.

И, помимо этого, ещё и гнев клиентов. Ведь до введения санкций заказ на покупку драгоценных камней выполнялся за два дня. А теперь срок растянулся до двух недель.

"То, что происходит сейчас, является прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям в конце года, которые могут привести к существенному росту цен", — сказал представитель отрасли.

Также стало известно, что уже десять компаний собираются переехать в Дубай или Индию из Антверпена, крупнейшего европейского центра по обработке алмазов.

Данная схема не распространяется на США и Великобританию, поскольку там производители бриллиантов самостоятельно сертифицируют страну-производителя камней.

Критики новых ограничений обращают внимание, что другие алмазные центры — такие как упомянутые Индия, Дубай, а также Тель-Авив — не вводили подобных санкций в отношении алмазов из Российской Федерации.

Из-за этого российская компания АЛРОСА "почувствовала незначительное влияние на свои продажи" после ограничений со стороны Евросоюза, говорится в статье The Times.

Напомним, страны Группы семи (а не только Евросоюз) в декабре 2023 года объявили о введении ограничений на импорт российских нетехнических алмазов. Они начали действовать с 1 января 2024 года.

С 1 марта 2024 года Группа семи намерена поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Но эта мера заработала не сразу — только к началу сентября те члены Евросоюза, которые являются крупнейшими импортёрами алмазов, намерены разработать надёжный механизм их отслеживания, проверки и сертификации.

Однако проблемы начались гораздо раньше. Тем более, что Россия вполне может найти замену тем же европейским покупателям. Как это было, например, с поставками энергоресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия евросоюз
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