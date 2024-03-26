На Западе заявили о хаосе после санкций против алмазов из России

Санкции против российских алмазов спровоцировали хаос на ювелирном рынке

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

На международном ювелирном рынке усиливается хаос после того, как против российских алмазов были введены санкции, сообщает британское издание The Times.

Фото: openverse by Jeffrey Beall is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно ограничительным мерам, которые были введены Евросоюзом в декабре 2023 года, требуется проверять происхождение алмазов. Их запрещено приобретать, если камни произведены в России.

Трейдеры отмечают, что новые правила вызвали серьёзные задержки, увеличение расходов.

И, помимо этого, ещё и гнев клиентов. Ведь до введения санкций заказ на покупку драгоценных камней выполнялся за два дня. А теперь срок растянулся до двух недель.

"То, что происходит сейчас, является прелюдией к гораздо более масштабным потрясениям в конце года, которые могут привести к существенному росту цен", — сказал представитель отрасли.

Также стало известно, что уже десять компаний собираются переехать в Дубай или Индию из Антверпена, крупнейшего европейского центра по обработке алмазов.

Данная схема не распространяется на США и Великобританию, поскольку там производители бриллиантов самостоятельно сертифицируют страну-производителя камней.

Критики новых ограничений обращают внимание, что другие алмазные центры — такие как упомянутые Индия, Дубай, а также Тель-Авив — не вводили подобных санкций в отношении алмазов из Российской Федерации.

Из-за этого российская компания АЛРОСА "почувствовала незначительное влияние на свои продажи" после ограничений со стороны Евросоюза, говорится в статье The Times.

Напомним, страны Группы семи (а не только Евросоюз) в декабре 2023 года объявили о введении ограничений на импорт российских нетехнических алмазов. Они начали действовать с 1 января 2024 года.

С 1 марта 2024 года Группа семи намерена поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Но эта мера заработала не сразу — только к началу сентября те члены Евросоюза, которые являются крупнейшими импортёрами алмазов, намерены разработать надёжный механизм их отслеживания, проверки и сертификации.

Однако проблемы начались гораздо раньше. Тем более, что Россия вполне может найти замену тем же европейским покупателям. Как это было, например, с поставками энергоресурсов.