"ЕВРАЗ" за ценой "ТопПрома" не постоял

Активы осужденного Николая Королева могут уйти к новому собственнику по явно завышенной цене

3:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Разговоры о возможной продаже угольного холдинга "ТопПром", владелец которого Николай Королев отбывает тюремный срок за коммерческий подкуп (взятки), ведутся давно, но продажа в итоге может обернуться очередным коррупционным скандалом.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ярославской области

По данным источников, группа компаний "ЕВРАЗ" готова приобрести активы Королева за 11,6 млрд руб. тогда как средняя рыночная оценка почти вдвое ниже. Похоже, владелец "ТопПрома" и в этом случае нашел "неформальный подход" к топ-менеджменту "ЕВРАЗа".

Несмотря на то, что с 2022 года "ЕВРАЗ" не выплачивает дивиденды своим акционерам, объяснив это "неопределенностью из-за отношений России и Украины", его собственники продолжают активно скупать активы в угледобывающей отрасли. По многим признакам, холдинг Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова пытается монополизировать угольный рынок России, при этом некоторые его действия выглядят, мягко говоря, неадекватными.

Так, в нашем распоряжении оказалась копия договора купли-продажи, согласно которому подконтрольная "ЕВРАЗу" компания ООО "АВД-КАПИТАЛ" покупает все активы холдинга "ТопПром" за 11,6 млрд рублей. Собственно, более-менее ценных активов у скандально известной компании Королёва осталось два: это шахты "Юбилейная" и "Абашевская" в Кемеровской области. Причем вторая давно законсервирована и стоит в затопленном состоянии. А первая, как писали СМИ, возобновила добычу угля при очень странных обстоятельствах: на фоне многочисленных нарушений техники безопасности, призванная взрывоопасной, и уже после расконсервации собравшая "букет" из 164 нарушений, "влекущих угрозу жизни и здоровью людей", как сказано в материалах проверки Ростехнадзора. К тому же угля, доступного к разработке, на "Юбилейной" осталось совсем немного: максимум на 4-5 лет. Весь он сосредоточен, как говорят специалисты на двух-трех лавах, остальные загазованы, и доступа к ним нет.

За что же тогда "ЕВРАЗ" готов заплатить почти 12 миллиардов? Именно в этой цифре кроется главная интрига. Не сказать, чтоб сомнительные шахты осужденного Королёва была совсем не интересны инвесторам. С предложениями о покупке на "ТопПром" выходили некоторые известные компании угледобывающего сектора (например, "Русская энергия" Романа Троценко, "Сибантрацит" Альберта Авдоляна, "ПТК Уголь" Владимира Голубева и др.), но их оценки актива варьировались в пределах 5 млрд руб., максимум, что предлагали — 8 миллиардов, на финишной прямой выбор был из двух претендентов "Евраз" и "ПТК уголь". Разумеется, оценки эти базировались на заключениях экспертов, не менее компетентных, чем оценщики "ЕВРАЗа".

Угольная отрасль — это не восточный базар, и не антикварный аукцион, где оценки лотов во многом субъективны. Активы здесь оцениваются строго математически, исходя из открытых данных, которые есть в распоряжении любого из экспертов. Таким образом, явно завышенная цена сделки от "ЕВРАЗа" указывает на некую маржу, выходящую за рамки прозрачного бизнеса. Как показывает практика подобных историй, оформленных в уголовные дела, это либо отмыванию денег, либо "зашитые" в договор откаты, которые в сделке менеджеры могут получить от не менее заинтересованного Николая Королёва.

Не исключено, что и в этот раз по завершении сделки мы станем свидетелями громкого коррупционного скандала, фигурантами которого станут как Королев (ему, впрочем, не привыкать), так и некто из топ-менеджмента группы "ЕВРАЗ". Во всяком случае, неадекватная цифра в договоре купли-продажи должна стать поводом для серьезной беседы собственников "ЕВРАЗа" с лицом, ответственным за эту сделку.