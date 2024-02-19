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Олег Артюков
В Европе наращивают импорт российского СПГ

Европа активно скупает российский СПГ

2:38
Экономика

Европейские страны наращивают импорт сжиженного природного газа из России. Главными европейскими покупателями российского СПГ по итогам 2023 года стали Испания и Бельгия.

Европа активно скупает российский СПГ
Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

На эти страны, по данным европейской статистики, пришлось почти три четверти всех поставок в Евросоюз.

Испания в прошлом году приобрела более 40 процентов всего поставленного Россией СПГ, 5,24 млрд кубометров, что на пять процентов больше объёма годом ранее, сообщает агентство "Прайм".

Бельгия стала второй с долей в 30 процентов от европейского импорта российского СПГ. Страна увеличила закупки в 1,7 раза, до 3,82 млрд кубометров.

Третьим крупнейшим покупателем стали Нидерланды, хотя объём импорта компаний этой страны уменьшился в годовом выражении в 1,9 раза, до 2,1 млрд кубометров.

Абсолютным лидером по росту закупок СПГ у России стала Греция — они подскочили в 4,1 раза, до 750 млн кубометров. В результате страна стала четвертым крупнейшим покупателем российского СПГ.

Португалия, которая увеличила покупки в 1,4 раза и приобрела по итогу года 390 млн кубометров, стала пятой. Также небольшие покупки были у Финляндии, Италии, Швеции, Эстонии и Литвы — совокупно около 380 млн кубометров.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41 процент в годовом выражении.

По итогам прошлого года ЕС в целом нарастил покупки российского СПГ примерно на три процента, до 12,7 млрд кубометров. В первом полугодии 2023 года поставки составили 0,89 млрд кубометров СПГ.

Стоит заметить, что европейские санкции не распространяются на поставки природного газа. Однако растут проблемы с поставками по трубопроводам. В этом году, например, истекает контракт по транзиту через Украину. И в Евросоюзе уже поспешили объявить, что не заинтересованы в его продлении.

На этом фоне и происходит увеличение поставок СПГ. Причём что касается той же Испании — туда российский газ по трубопроводам вообще не поставлялся. Что не помешало этой стране стать одним из лидеров по закупкам российских энергоресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы испания евросоюз
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