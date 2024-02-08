В Китае отказали в обслуживании российскому кораблю

Российскому кораблю отказали в обслуживании в китайском порту. Тенденция?

2:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщил, что контейнеровозу Moskva было отказано в проведении бункеровки в китайском порту. Северилов отметил, что в настоящее время в компании активно работают над решением этой проблемы.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

В ходе международного форума "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса" Северилов рассказал, что отказ в бункеровке связан с российским бенефициаром перевозки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Для примера приведу, даже если не брать текущую ситуацию с Суэцем (Суэцкий канал), прямо сейчас пока мы здесь сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, (ему) отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему, как нам провести по сути спасательную операцию, подбросить туда бункер, потому что ни одна из крупных компаний китайских не бункерует, потому что российский бенефициар", — цитирует Северилова агентство "Интерфакс".

Председатель совета директоров Fesco предположил, что данная ситуация, скорее всего, связана с наступающим китайским Новым годом и случай этот единичный.

Судно Moskva, построенное в 2023 году, имеет грузоподъемность 2471 TEU (один TEU эквивалентен полезному объёму стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 2,44 м), длину 172 метра, ширину 32,2 метра и водоизмещение 31407 тонн.

Транспортная группа Fesco является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России, занимающейся портовым, железнодорожным и интегрированным логистическим бизнесом.

Напомним, накануне стало известно, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Банк Chouzhou в прессе называют основным расчётным центром для импортёров из России. Его штаб-квартира расположена в городе Иу, который считается главным логистическим узлом китайского экспорта в Россию.

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России и Китая в четверг в ходе телефонного разговора обсудили в том числе вопросы финансового сотрудничества стран. Сейчас свыше 90 процентов расчётов идут в рублях и юанях.

Владимир Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении работы по построению финансовой инфраструктуру для обеспечения надёжности платежей.

Так что надо полагать, возникающие проблемы будут решаться оперативно.