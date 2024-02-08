В Китае отказали в обслуживании российскому кораблю

Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщил, что контейнеровозу Moskva было отказано в проведении бункеровки в китайском порту. Северилов отметил, что в настоящее время в компании активно работают над решением этой проблемы.
В ходе международного форума "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса" Северилов рассказал, что отказ в бункеровке связан с российским бенефициаром перевозки.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
"Для примера приведу, даже если не брать текущую ситуацию с Суэцем (Суэцкий канал), прямо сейчас пока мы здесь сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, (ему) отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему, как нам провести по сути спасательную операцию, подбросить туда бункер, потому что ни одна из крупных компаний китайских не бункерует, потому что российский бенефициар", — цитирует Северилова агентство "Интерфакс".
Председатель совета директоров Fesco предположил, что данная ситуация, скорее всего, связана с наступающим китайским Новым годом и случай этот единичный.
Судно Moskva, построенное в 2023 году, имеет грузоподъемность 2471 TEU (один TEU эквивалентен полезному объёму стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 2,44 м), длину 172 метра, ширину 32,2 метра и водоизмещение 31407 тонн.
Транспортная группа Fesco является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России, занимающейся портовым, железнодорожным и интегрированным логистическим бизнесом.
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Так что надо полагать, возникающие проблемы будут решаться оперативно.
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