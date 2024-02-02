Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Хитрость наркома Микояна поможет России вернуть зарубежную недвижимость. Западные юристы помогут в этом почти бесплатно

Экономист рассказал, как Россия может вернуть себе зарубежную недвижимость

4:08
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Может ли Москва защитить свою собственность в других странах, как предусмотрительность наркома Микояна поможет России вернуть зарубежную недвижимость, почему Российской Федерации важно привлечь для этого частный бизнес и готовы ли западные юристы помогать России бесплатно, рассказал Действительный государственный советник РФ 1 класса, доктор экономических наук Сергей Гайдаржи.

Экономист рассказал, как Россия может вернуть себе зарубежную недвижимость
Фото: Own work by Flash Bros is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Сергей Иванович, в январе президент России Владимир Путин подписал указ о поиске и юридическом оформлении российской собственности за рубежом, включая собственность, которая досталась нашей стране со времён СССР и Российской империи. Не все захотят добровольно возвращать собственность Российской Федерации, нас ждут судебные процессы. Какие шансы у нашей страны?

— К счастью, нарком Анастас Микоян после Второй мировой войны приказал составить список самых лучших объектов недвижимости в зоне нашего влияния в Европе, где стояли наши войска. Многие владельцы этих объектов сбежали, поскольку были военными преступниками по итогам Нюрнбергского процесса. Он поступил мудро: искал собственников или их наследников. Приглашал их, говорил: "Давайте мы с вами оформим договор купли-продажи", — и платил им деньги.

Потому что договор купли-продажи — это главный документ, по которому можно претендовать на эту собственность независимо от срока давности и политических предпочтений.

Мы в 1991–1993 годах нашли очень много таких документов. И вот мы приходим, например, в федеральный суд Швейцарии или Германии, показываем этот документ и говорим: "Вот наш объект". Как должен повести себя суд: или он занимает юридическую позицию, или, как сегодня, действует по правилам, которые кто-то только что выдумал? И тогда он нанесёт сокрушительный удар по всей международной системе правоотношений.

Кроме того, важно, что бизнес реагирует быстрее, чем государственная машина. В 2000 году, когда Владимир Владимирович только пришёл к власти, к нему сразу обратились:

  • Березовский,
  • Абрамович.

Они хотели погасить внешний долг, но при этом получить право управления зарубежной собственностью. Я видел экспертное заключение, где им ответили: "Нет, государство само разберётся". А сейчас мы как раз должны прийти к государственно-частному партнёрству. Например, есть объект, его надо отстоять в судах, судебные издержки дорогие на Западе. Кто оплатит? Бюджет? Не верю.

В 1990-х годах у России вообще не было денег: весь бюджет у нас был 20 миллиардов, а при этом надо было выплачивать 20 миллиардов в год процентов за долги. Александр Руцкой пригласил серьёзный бизнес и сказал: "Ребята, есть объекты собственности, например, в Германии (я отстаивал в федеральном суде два объекта в центре Берлина. — С.Г.), если вы оплатите все судебные издержки, и мы выиграем, то первый, кто получает объект в управление, в аренду, — это вы". И мы на эти деньги два года отработали.

Когда Украина в 2005–2006 годах подала иск в Королевский суд Лондона, мол, вот эти объекты не надо переоформлять на Россию, согласно их ноте, то нам помогла адвокатская компания VEGAS LEX Альберта Еганяна. Благодаря тому, что это компания совместная, британско-российская, и потому, что мы были частные лица, удалось тогда совершенно спокойно блокировать этот вопрос. И украинцы ничего не смогли сделать, потому что у нас была правильная юридическая помощь с привлечением частного бизнеса.

Надо привлекать западных юристов. Есть юристы, которые за идею могут работать. Например, знаменитый французский адвокат Даниэль Гийом помог нам отвоевать парусник "Седов" только из-за того, что у него жена русская, человек понимал наш менталитет.

И есть много западных юристов, которые за деньги будут отстаивать наши интересы. Они, кстати, тоже устали от того, что политика стала довлеть над юридической составляющей. Люди просто теряют профессию.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы владимир путин
Новости Все >
Ученые назвали реальную угрозу для современных жителей окрестностей Везувия
Парикмахер Савиано заявил, что масло розмарина очень полезно для здоровья волос
Чизкейк с персиками: изысканный десерт без выпечки
ФК "Локомотив" усиливает команду за счёт привлечения новых игроков
Шукшина добилась проверки Бастрыкина в деле о выселении многодетной семьи в Москве
Эксперты рассказали, почему опытные водители выбирают машины белого цвета
Что можно выращивать в теплице
Советник Зеленского Устенко: Киев хочет получить от Москвы компенсацию в размере $1 трлн
Николая Дроздова госпитализировали из-за обострения онкологического заболевания
Володин: проект повышения призывного возраста для новых граждан РФ будет отозван
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Исследование Роскачества: что продаётся под видом сайры
Американские аналитики: долговой рынок на грани коллапса, спасение — в золоте Любовь Степушова США развертывают три ядерных авианосца и бомбардировщики B-52 против Китая и КНДР Дмитрий Плотников Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля Ирина Гусакова
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
Бардак на столе как знак гения: ученые из Нидерландов раскрывают необычные признаки высокого интеллекта
Последние материалы
Экономист рассказал, как Россия может вернуть себе зарубежную недвижимость
Ученые назвали реальную угрозу для современных жителей окрестностей Везувия
Парикмахер Савиано заявил, что масло розмарина очень полезно для здоровья волос
Чизкейк с персиками: изысканный десерт без выпечки
ФК "Локомотив" усиливает команду за счёт привлечения новых игроков
Шукшина добилась проверки Бастрыкина в деле о выселении многодетной семьи в Москве
Эксперты рассказали, почему опытные водители выбирают машины белого цвета
Что можно выращивать в теплице
Советник Зеленского Устенко: Киев хочет получить от Москвы компенсацию в размере $1 трлн
Николая Дроздова госпитализировали из-за обострения онкологического заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников