Хитрость наркома Микояна поможет России вернуть зарубежную недвижимость. Западные юристы помогут в этом почти бесплатно

Экономист рассказал, как Россия может вернуть себе зарубежную недвижимость

4:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Может ли Москва защитить свою собственность в других странах, как предусмотрительность наркома Микояна поможет России вернуть зарубежную недвижимость, почему Российской Федерации важно привлечь для этого частный бизнес и готовы ли западные юристы помогать России бесплатно, рассказал Действительный государственный советник РФ 1 класса, доктор экономических наук Сергей Гайдаржи.

Фото: Own work by Flash Bros is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Сергей Иванович, в январе президент России Владимир Путин подписал указ о поиске и юридическом оформлении российской собственности за рубежом, включая собственность, которая досталась нашей стране со времён СССР и Российской империи. Не все захотят добровольно возвращать собственность Российской Федерации, нас ждут судебные процессы. Какие шансы у нашей страны?

— К счастью, нарком Анастас Микоян после Второй мировой войны приказал составить список самых лучших объектов недвижимости в зоне нашего влияния в Европе, где стояли наши войска. Многие владельцы этих объектов сбежали, поскольку были военными преступниками по итогам Нюрнбергского процесса. Он поступил мудро: искал собственников или их наследников. Приглашал их, говорил: "Давайте мы с вами оформим договор купли-продажи", — и платил им деньги.

Потому что договор купли-продажи — это главный документ, по которому можно претендовать на эту собственность независимо от срока давности и политических предпочтений.

Мы в 1991–1993 годах нашли очень много таких документов. И вот мы приходим, например, в федеральный суд Швейцарии или Германии, показываем этот документ и говорим: "Вот наш объект". Как должен повести себя суд: или он занимает юридическую позицию, или, как сегодня, действует по правилам, которые кто-то только что выдумал? И тогда он нанесёт сокрушительный удар по всей международной системе правоотношений.

Кроме того, важно, что бизнес реагирует быстрее, чем государственная машина. В 2000 году, когда Владимир Владимирович только пришёл к власти, к нему сразу обратились:

Березовский,

Абрамович.

Они хотели погасить внешний долг, но при этом получить право управления зарубежной собственностью. Я видел экспертное заключение, где им ответили: "Нет, государство само разберётся". А сейчас мы как раз должны прийти к государственно-частному партнёрству. Например, есть объект, его надо отстоять в судах, судебные издержки дорогие на Западе. Кто оплатит? Бюджет? Не верю.

В 1990-х годах у России вообще не было денег: весь бюджет у нас был 20 миллиардов, а при этом надо было выплачивать 20 миллиардов в год процентов за долги. Александр Руцкой пригласил серьёзный бизнес и сказал: "Ребята, есть объекты собственности, например, в Германии (я отстаивал в федеральном суде два объекта в центре Берлина. — С.Г.), если вы оплатите все судебные издержки, и мы выиграем, то первый, кто получает объект в управление, в аренду, — это вы". И мы на эти деньги два года отработали.

Когда Украина в 2005–2006 годах подала иск в Королевский суд Лондона, мол, вот эти объекты не надо переоформлять на Россию, согласно их ноте, то нам помогла адвокатская компания VEGAS LEX Альберта Еганяна. Благодаря тому, что это компания совместная, британско-российская, и потому, что мы были частные лица, удалось тогда совершенно спокойно блокировать этот вопрос. И украинцы ничего не смогли сделать, потому что у нас была правильная юридическая помощь с привлечением частного бизнеса.

Надо привлекать западных юристов. Есть юристы, которые за идею могут работать. Например, знаменитый французский адвокат Даниэль Гийом помог нам отвоевать парусник "Седов" только из-за того, что у него жена русская, человек понимал наш менталитет.

И есть много западных юристов, которые за деньги будут отстаивать наши интересы. Они, кстати, тоже устали от того, что политика стала довлеть над юридической составляющей. Люди просто теряют профессию.