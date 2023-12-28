Эксперт: "Главный "разрушитель санкций" — это наш российский бизнес"

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Почему нашу экономику спасли не Набиуллина и ЦБ, а российские бизнесмены; что будет с ключевой ставкой и инфляцией в 2024 году; какие цели преследуют российские банки в перспективе; правда ли, что на Западе очень отсталые банки по сравнению с российскими, Pravda.Ru рассказал инвестбанкир, профессор ВШЭ, автор Telegram- и YouTube-канала Bitkogan Евгений Коган.

Фото: infinica.ru

— Евгений Борисович, журнал Politico присвоил главе Центробанка звание "Разрушитель года" за разрушение влияния западных санкций. Сама Эльвира Набиуллина сказала, что, несмотря на отключение от SWIFT и заморозку наших активов, нам удалось достичь роста экономики в 2,5%. Вы согласны с мнением Politico?

— Весь этот год Центробанк действительно борется с инфляцией. Правда Эльвира Сахипзадовна сказала, что ставку они начали поднимать поздновато, надо было ещё весной это делать. Тем не менее с лета ЦБ жёстко поднимает ставки, не слушает никого. Да, это очень болезненно для экономики, но это позволит в следующем году резко снизить темпы инфляции и стабилизировать экономику.

Что касается фондового рынка и контроля над участниками торгов, в частности за биржами, я не считаю, что ЦБ сделал всё, что нужно. Хотя Питерская биржа говорила, что полностью готова к санкциям, по факту всё оказалось иначе. Поэтому если говорить о том, кто "разрушитель санкций", с одной стороны, да, это Центробанк, и его заслуга огромная именно в том, что люди не стали вытаскивать свои деньги из банков, значит, есть доверие к системе. С другой стороны, разрушителем санкций является простой российский бизнесмен, который привык всю жизнь крутиться-вертеться и любые сложности воспринимать не как проблемы, а как возможности.

Главный разрушитель санкций — это наш российский бизнес, который умудряется выкручиваться в любых ситуациях, особенно если ему не мешают.

— Какие решения Центробанка нас ожидают в наступающем году? Что будет с экономикой дальше?

— Инфляционные ожидания потихонечку снижаются. Скорее всего, инфляция в конце декабря и во второй половине зимы пойдёт на спад. Будет некоторый взлёт инфляции из-за роста тарифов в январе, но это традиционное явление. Плюс у минфина идут авансирования в январе, и это может вызвать инфляционную волну. ЦБ это знает и берёт в расчёт.

К середине года инфляция значительно снизится, тем более не забывайте: если серьезно поднимают ставку, то влияние этого поднятия мы ощущаем через 9-11 месяцев. Иначе говоря, мы почувствуем эту ставку за счёт замедления инфляционного давления примерно к концу или середине весны. Это позволит Центробанку в конце зимы или начале второго квартала приступить к снижению ставки. Думаю, что конец 2024 года мы встретим со ставкой 12,5-13% годовых, иначе говоря, на 250-350 базисных пунктов ниже, чем сегодня.

— В 2023 году банки заработали все вместе порядка 3 трлн рублей. Мы живём в условиях жесточайших санкций, и нет никаких шансов, что их отменят, поэтому пришло, наверное, время инвестировать в России. Какие ещё сферы заинтересуют банки, помимо финансовой?

— Банки создают и будут создавать свои экосистемы. То есть банк создаёт при себе различные компании, бизнесы, которые помогают людям получать полный сервис:

страховой,

эквайринговый,

франчайзинг.

Банки будут создавать закрытые экосистемы, где они предлагают услуги от А до Я: фонды недвижимости, фонды доверительного управления. Они будут стараться замыкать внутри себя клиента, чтобы ему не нужно было уходить. Для этого они будут вкладываться в профессионалов, в мозги, в IT, в современные банковские технологии.

Я работаю с разными банками мира и вижу, насколько допотопны банки в Европе, Америке, на Ближнем Востоке. Ощущение, что они живут в эпоху птеродактилей. Приложения наших банков и зарубежных — это небо и земля.

Думаю, что и дальше будут идти эти вложения, причём серьёзные.