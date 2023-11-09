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Александр Приходько

Серый кардинал Сибири: как в Красноярском крае не поделили власть энергетики

Экономика

В последнее время часто в СМИ стали появляться публикации касательно предписания ФАС России Министерству тарифной политики Красноярского края "вернуть" 603 млн рублей потребителям.

Серый кардинал Сибири: как в Красноярском крае не поделили власть энергетики
Фото: mobillegends.net

В статьях мелькает и ответ РСК "Сети" на эту претензию, причем достаточно витиеватый — мол, регулятор путается в терминах, выдает прибыль всех сбытовых компаний за прибыль одной РСК, чернит (вероятно, намеренно) репутацию компании РСК "Сети", за что вскоре и поплатится.

Больше всего удивляет тон, нетипичный для региональной компании в общении с федеральным ведомством:

"Исходя из открывшихся сведений, считаем, что непрофессионализм сотрудников федеральной службы и публикации ФАС России в публичном пространстве не соответствуют действительности и наносят ущерб репутации ООО "РСК сети".

Заметим, что и кадровые потери пока несет федеральная служба, а не руководство РСК, хотя, возможно, эти потери как раз и связаны с "чисткой рядов" в результате скандала — так, своего места лишилась замначальника красноярского УФАС Елена Куштысева, а замначальника федеральной службы Виталий Королев (также выходец из Красноярска) лишен полномочий курировать электроэнергетику в регионах без объяснения причин.

Масла в огонь добавляют и журналисты, которые свободно интерпретируют сказанное как ФАС России, так и РСК. Тема сложная — тут надо разбираться в тарифах, в законах, хотя бы на самом минимальном уровне, а это скучно. В итоге получается какой-то абсурд. Вот например, из публикации красноярского "7 канала":

"В частности, орган требует изъять 603,8 миллионов из тарифов для ООО "РСК Сети" на 2021-2023 годы. Там пишут, что компания не предоставило (в оригинале с ошибкой) в министерство бумаги, которые обосновывали бы расходы. Надзорное ведомство теперь требует от министерства проанализировать и рассчитать все траты "РСК сети". Приступить к решению вопроса нужно будет уже с 1 ноября.

Но в компании считают, что ФАС России допустила ошибку в формулировке. Как "7 каналу Красноярск" пояснили в компании, 603,8 млн — сумма тарифа всех организаций, занимающихся электроэнергетикой, и она не относится только к "РСК Сети".

Как можно изъять 600 миллионов (да хоть шестьсот рублей) из тарифов?! Можно потребовать уменьшить тариф, хоть бы и задним числом, и, соответственно, вернуть 600 миллионов излишка потребителям. "Вернуть" в данном случае тоже фигура речи — вряд ли сбытовики будут бегать и возвращать переплаченное то в "Ленту", то в "Леруа Мерлен", то по базе владельцев электрокаров. Скорее, в будущих расчетах на эту сумму необходимо скорректировать платежи.

Что касается информации, что якобы компания не предоставила в министерство бумаги, которые обосновывали бы расходы, то на сайте УФАС есть следующая информация от 16 октября:

"ФАС предписала тарифному регулятору Красноярского края исключить 603,8 млн рублей из тарифов на электроэнергию. Служба провела внеплановую проверку Министерства тарифной политики региона. В ходе анализа ФАС России выявила нарушения в действиях регионального органа власти при установлении тарифов на электроэнергию для ООО "РСК сети" на 2021-2023 гг. Потребителями компании являются физические и юридические лица. Ведомство выявило отсутствие документов об обосновании расходов компании, которые были включены в тарифы. ФАС России также предписала Министерству тарифной политики Красноярского края произвести дополнительный анализ и расчет расходов ООО "РСК сети". Срок исполнения предписания с 1 ноября 2023 года".

Написано, что не компания не предоставила, а что выявлено отсутствие документов об обосновании расходов. То есть компания, может, и предоставилО, но не обосновалО, но самое главное — что суть претензии ФАС в выявленных недостатках работы Министерства тарифной политики, а не РСК "Сети". Соответственно, ФАС добром просит означенные недостатки искоренить. У министерства. И тут почему-то РСК "Сети" встает на дыбы и начинает везде рассказывать, что ФАС некомпетентна.

А кто, кстати, возглавлял Министерство тарифной политики в годы финансового расцвета РСК "Сети"? А некто Александр Ананьев, старый друг РСК "Сети". Он в эфире "Комсомольской правды" рассказывал в августе этого года, что первая зарядная станция для электромобилей появилась в Красноярске еще в 2019 году благодаря, конечно же, компании РСК "Сети".

Но вот вопрос, с каких средств РСК "Сети" развивает зарядную инфраструктуру, не с тарифных ли источников. Наверно этот вопрос тоже ФАС интересует. Ведь инвестиции утверждаются Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в составе инвестиционной программы РСК, а источник их финансирования в составе тарифной выручки подтверждает Министерство тарифной политики. Но зарядная инфраструктура не относится к основной деятельности компании, а значит, и финансировать её за счёт тарифа компания не может в силу закона.

В вышеупомянутом эфире несколько раз звучит определение "общественные зарядные станции", что как бы предполагает их доступность для всех желающих. До недавнего времени так и было — многие зарядные станции были бесплатными. А потом концепция поменялась, и теперь автолюбитель платит 12 рублей за киловатт днем и 6,9 рубля ночью — правда, на станциях РСК периодически случаются программные сбои, из-за которых ночные тарифы не действуют.

Понятно, что таких сбоев, при которых не действовали бы, наоборот, дневные тарифы, автолюбитель-эколог не дождется… Поскольку зарядка идет 5-6 часов минимум, нагорают довольно-таки круглые суммы, хоть и не сравнить с бензином. Но у литра бензина много продавцов, и АЗС тут даже не на втором месте, а вот электроэнергию РСК сама доставляет и сама продает. По тарифу, определенному соответствующим министерством.

Что не так с тарифом?

Дело в том, что тарифы для сетевых компаний определяются с учетом их обоснованных трат. РСК "Сети" свои траты обосновывает очень просто — забывая рассказать о том, что получает значительный объем электроэнергии от "РСК Сбыт", аффилированной компании с теми же физическими лицами в качестве учредителей. Соответственно, и "РСК Сбыт" при подаче деклараций регулятору забывает упомянуть, что перепродает электроэнергию с оптового рынка через сети своей же конторы.

Эта схема позволяла компании скрыть от Министерства тарифной политики львиную долю доходов, которые красноярский депутат Терехов определил в 1,4 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда незаконной прибыли за несколько лет и сотни миллионов на дивиденды — совсем неплохо для региональной сетевой компании! ФАС после долгой ругани с депутатом Тереховым и определенных кадровых потерь в результате этой ругани согласилась истребовать с РСК хотя бы половину, о чем и уведомила профильное министерство. Причем разговоры об этом шли еще с мая, но взбунтоваться РСК решили только сейчас. Почему? Потому что в кресло министра по тарифной политике вернулся Александр Ананьев.

Ананьев, возвращенный в министерское кресло после прихода нового губернатора Михаила Котюкова, сменил в этой должности Марину Пономаренко, считавшуюся "человеком Лапшина". При этом сам же Юрий Лапшин, бывший председатель краевого правительства, характеризовал Пономаренко как "железную бабу" и рекомендовал "к ней не соваться" и его не просить, потому что пытаться повлиять на нее бесполезно. Пономаренко была жестким государственником и крайне дотошным специалистом, это признают все, имевшие с ней дело.

Как же случилось, что столь блестящего специалиста поменяли на фигуру, мягко говоря, вызывающую вопросы? Тут нужно учесть два обстоятельства. Первое — непопулярность предыдущего губернатора Александра Усса и, соответственно, желание максимально дистанцироваться от его команды. И второе — короткая скамейка запасных.

Обычно при смене главы региона команда остается на месте, ведь масштабная перетряска — это стресс для системы, а стресс не закаляет, как думают многие, стресс разрушает. Но здесь был вопрос принципа, и раз уж председатель правительства еще до смены губернатора смог попасть под суд, логично было с перетряски правительства и начать. Тут, как видно, подсуетились различные советники нового губернатора: от членов семьи до старых друзей и полузабытых коллег. Каждый из них наверняка преследовал благую цель — хороший человек, а без дела сидит, а у него семья, кредиты… Хотя как сидит, вроде и место хорошее — министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Но там надо работать, инвестиции привлекать, стимулировать промышленные предприятия Красноярска к работе в экологической повестке. Но не слышали красноярцы про титанические сдвиги в этой области, всё как было, так и осталось без изменений: о крупных инвестициях не объявлено, действенных способов повлиять на экологию тоже не нашли. Говорят, что и с Министерства тарифной политики его, мягко говоря, попросили, но сделали очень грамотно — вроде как повысили, но и от тарифов отстранили. Значит, оказывал влияние и не будучи в кресле министра, кадры же как сидели, так и сидят на своих местах. Опять же — скамейка запасных пуста.

А вместе получилось что-то несуразное, нелогичное, не заряжающее оптимизмом многострадальное население Красноярского края. Первой лишилась должности министр экономики Анна Гарнец, за ней последовали министр экологии Павел Борзых и министр тарифной политики Марина Пономаренко. Неожиданностью стало то, что ушли не самые непопулярные министры, второй неожиданностью — то, что на смену им пришли и вовсе люди из прошлого. Ананьев, как мы уже упоминали, занимал должность министра тарифной политики до Пономаренко, а потом был брошен на Минпром. Владимир Часовитин, сменивший Борзых, уже был министром экологии при губернаторе Толоконском, причем крайне неудачным министром при крайне неудачном губернаторе — Толоконский вынужден был уволиться через три года после того, как занял губернаторское кресло, Часовитин — через полтора.

Многие в Красноярске говорят о склонности вернувшихся к "реваншу", и в этом смысле уже понятно, чего ждать от Ананьева — по слухам, он собирается перетянуть к себе в министерство все полномочия по электроэнергетике, оставив бывшим коллегам только угольные котлы и черное небо. Если это ему удастся, можно смело констатировать, что Ананьев — реальный крестный отец всех энергетиков в крае и серый кардинал краевой администрации.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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