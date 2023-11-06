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Антон Куликов

Что-то пошло не так — Запад неожиданно для себя помог курсу рубля

2:53
Экономика

В западной прессе продолжают анализировать, насколько эффективным оказался так называемый потолок цен на российскую нефть. И самое распространённое мнение — эффект оказался крайне ограниченным (и это очень мягкая оценка).

Что-то пошло не так — Запад неожиданно для себя помог курсу рубля
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Вот, например, американское деловое издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что ценовой потолок всё более демонстрирует свою неэффективность.

Отмечается, что российский бюджет получил доходов от экспорта энергоресурсов в октябре в два с лишним раза больше, нежели месяцем ранее.

WSJ подчёркивает, что потолок цен перестал быть эффективной мерой воздействия на доходы России, поскольку по мере роста российского экспорта снижается давление на рубль и его курс по отношению к доллару стабилизируется.

Ранее издание Foreign Policy констатировало, что лимит цен на российскую нефть не повлиял на Российскую Федерацию, которая полностью адаптировалась к ограничениям.

Сторонники ограничений, впрочем, рук не опускают и требуют продолжить давление, в том числе путём введения санкций в отношении иностранных посредников, продающих российскую нефть и нефтепродукты.

Однако издание отмечает, что подобный вариант только усугубит негативные тенденции в мировой экономике.

Напомним, в декабре прошлого года США, Евросоюз, Австралия, Великобритания, Япония поддержали введение так называемого ценового потолка на российскую нефть, перевозимую морским путём. Они решили, что продавать нефть из России можно не дороже 60 долларов за баррель. Нарушающим это требование грозят санкциями — отказами в страховании, запретами на заходы в порты и так далее.

К тому же сначала США, а затем Евросоюз ввели эмбарго на поставки российской нефти. А позднее ограничение цены и европейское эмбарго были введены в отношении нефтепродуктов из России — бензина, дизеля, мазута.

Президент России Владимир Путин в феврале подписал указ, согласно которому запрещается продавать нефть частным и юридическим лицам, поддержавшим потолок цен.

На практике российские энергоресурсы были перенаправлены в государства, которые к санкциям не присоединились. Поначалу скидки на нефть и нефтепродукты были довольно большими, но сейчас они существенно меньше.

Стоит заметить, что некоторые западные аналитики предупреждали, что если Индия и Китай не поддержат потолок цен, то эта мера окажется неэффективной.

Впрочем, пока американские и европейские чиновники не хотят признавать тот факт, что затея с ограничениями идёт не так, как это задумывалось.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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