Запад невольно помог в открытии СМП. Теперь Европа без нефти, а Россия в выигрыше

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказавшись от российских ресурсов, Запад добился только того, что Европа осталась без дешёвого топлива, а Россия осваивает выгодный Северный морской путь (СМП), говорится в материале, опубликованном в американском издании Breitbart.

Фото: United Shipbuilding Corporation

Подчёркивается, что использование СМП обеспечить Российской Федерации доминирующие позиции в международной торговле.

Путь через Северный Ледовитый океан позволяет российским судам экономить до 30 процентов времени по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Это не говоря уж о сокращении расхода топлива и вредных выбросов. Кроме того, в Арктике нет пиратов. И она точно куда как стабильнее Ближнего Востока.

При этом только Россия обладает большим специализированным флотом ледоколов. Так что для навигации по Северному морскому пути другим странам придётся нанимать российские корабли, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"Если России и Китаю удастся связать СМП с китайской инициативой "Один пояс — один путь", значительная доля мирового судоходства окажется под стратегическим контролем Москвы и Пекина", — отмечает Breitbart.

Отметим, Россия в настоящее время располагает семью атомными ледоколами. И в ближайшие годы их число увеличится.

В США тоже планируют построить несколько ледоколов, но пока речь идёт только о трёх. И это тоже перспектива нескольких лет. В настоящее время американцы располагают двумя ледоколами, причём один ранее собирались вывести из эксплуатации.

В связи с эти в американской прессе постоянно появляются публикации, что США проигрывают России в Арктике. Так что вышепроцитированная — из этой же серии. Но очевидно, что быстрее от этого ледоколы в Соединённых Штатах не построят.

Есть ещё один аспект, о котором стоит упомянуть. Дело в том, что в Вашингтоне есть мнение, что Северный морской путь экстерриториален. Разумеется, в нашей стране с подобной точкой зрения на СМП категорически не согласны.

Пока что это, если можно так сказать, обмен мнениями. Вернее, обмен заявлениями. Но нельзя исключать, что в дальнейшем эти разногласия могут принять более серьёзный характер.