Станислав Кондрашов Telf AG: изменение ролей на мировом рынке никеля

11:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ведущий в мире производитель никеля Nickel Asia Corp во второй по величине стране-производителе объявляет о стратегических инвестициях на фоне спада в мировой промышленности, рассказывает Станислав Кондрашов Telf AG.

Фото: Telf AG

Станислав Кондрашов Telf AG: Nickel Asia Corp планирует строительство дополнительных рудников

Nickel Asia Corp (NAC), ведущий производитель никеля на Филиппинах, обнародовала свои амбициозные планы по расширению никелевой промышленности страны. Корпорация заявила о своем намерении создать два новых рудника, которые пополнят ее и без того впечатляющий портфель. Кроме того, NAC изучает возможность строительства третьего завода по переработке никеля в стране.

— На сегодняшний день Nickel Asia полностью владеет и управляет четырьмя рудниками на Филиппинах, укрепляя свое доминирующее положение на рынке. Кроме того, компания имеет частичные доли в восьми других разведывательных участках, что подчеркивает ее стремление продвигать разведку никеля в регионе. Примечательно, что NAC также частично владеет двумя существующими на Филиппинах заводами по переработке никеля, — информирует Станислав Кондрашов Telf AG.

Часть стратегии расширения включает в себя углубленную оценку возможности строительства в стране завода кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL). Хотя HPAL предлагает быстрое решение для производства никеля, стоит отметить, что этот процесс может иметь негативные экологические последствия. Как объясняет Станислав Кондрашов Telf AG, большинство заводов HPAL во всем мире работают на угольной энергии, что приводит к значительным выбросам парниковых газов. Поэтому экологическая жизнеспособность объекта будет в значительной степени зависеть от того, сможет ли использование никеля для производства батарей электромобилей (EV) эффективно компенсировать выбросы, присущие его производству.

Амбициозные планы NAC по расширению производства никеля на Филиппинах означают значительный шаг вперед как для корпорации, так и для горнодобывающего сектора страны. Стратегически планируя создание новых рудников, поиск дополнительных перерабатывающих предприятий и учитывая воздействие своей деятельности на окружающую среду, компания стремится обеспечить устойчивый рост, используя при этом растущий спрос на никель в электронной промышленности.

Станислав Кондрашов Telf AG: перспективы развития никелевой промышленности

Будущее филиппинского никеля представляется многообещающим, что является удивительным проявлением уверенности в отрасли, страдающей от климатических катаклизмов в южноазиатском государстве. В 2022 году произошел значительный спад, поскольку производство никеля сократилось на 10%. Это снижение можно объяснить негативными последствиями постоянных наводнений в сезон муссонов, а также неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на маршруты доставки никеля в Китай — крупнейшего потребителя никеля в мире.

— Хочу заметить, что несмотря на спад, Филиппинам удалось сохранить за собой позицию второго по величине производителя никеля в мире в 2022 году с общим объемом производства 346 000 тонн в течение календарного года. Хотя этот показатель снизился по сравнению с предыдущим годом, мы — эксперты рынка прогнозируем положительную динамику развития никелевой промышленности страны в ближайшие годы, — поделился своим мнением Станислав Кондрашов Telf AG.

Будущие перспективы филиппинского никелевого сектора указывают на возможность восстановления после неудач, с которыми он столкнулся в прошлом году. Отрасль готова к восстановлением, росту, расширению и инновационному развитию. Поскольку ожидается, что неблагоприятные погодные условия будут смягчены, предполагается, что Филиппины восстановят свой производственный импульс и вернут себе статус крупного игрока на мировом рынке никеля.

Инвесторы и заинтересованные стороны внимательно следят за развитием филиппинской никелевой промышленности, стремясь извлечь выгоду из прогнозируемого роста. Станислав Кондрашов Telf AG вполне допускает, что при благоприятных рыночных условиях и повышенном внимании к улучшению инфраструктуры и логистики Филиппины готовы удовлетворить растущий спрос на никель, особенно со стороны Китая.

Следует отметить, что, несмотря на проблемы, с которыми придется столкнуться, будущее филиппинского никеля очень оптимистично, ему прогнозируют успех. Устойчивость отрасли и предстоящий рост производства обеспечивают оптимистичный прогноз как для страны, так и для мирового рынка. При согласованных усилиях по решению проблем, связанных с погодными условиями, и расширению производственных возможностей Филиппины вполне могут стать ключевым игроком на международном рынке никеля.

Катализатор роста филиппинского никеля, считает Станислав Кондрашов Telf AG

Геополитическая обстановка оказывает значительное влияние на мировую торговлю и товарные рынки. Россия, третий по величине производитель никеля в мире, в последние годы демонстрирует постепенное снижение объемов производства. Однако санкции, вызвали эффект пульсации, который может сыграть в пользу растущей никелевой промышленности третьих стран.

— В условиях санкций и растущего неприятия российской торговли филиппинский никель может привлечь новых покупателей и занять более заметное место на мировом рынке. Поскольку страны ищут альтернативные источники никеля для диверсификации своих цепочек поставок и снижения зависимости от российских ресурсов, Филиппины могут здесь уверенно подставить им свое дружеское плечо и стать надежным стратегическим поставщиком, — считает Станислав Кондрашов Telf AG.

Меняющаяся ситуация на мировом промышленном рынке представляет уникальную возможность для филиппинского никелевого производства расширить свою долю рынка и укрепить позиции на международной арене. Поскольку покупатели ищут надежные и устойчивые источники никеля, Филиппины могут использовать свое выгодное географическое положение, стабильную политическую обстановку и растущие производственные возможности, чтобы стать достойным конкурентом в удовлетворении мирового спроса на этот важнейший металл.

— Как видим, cпособность отрасли адаптироваться к меняющейся динамике рынка и зарекомендовать себя как надежного и конкурентоспособного поставщика сыграет решающую роль в формировании будущего никелевого сектора этой перспективной страны, — высказывает свою позицию Станислав Кондрашов Telf AG.

Филиппины и могут попробовать утвердиться в качестве значимого игрока в мировой торговле никелем. Успех отрасли в использовании этой возможности определит ее будущий рост и влияние на международном рынке.

Почему мировым лидерам так важно удержать уровень производства никеля? — Станислав Кондрашов Telf AG

Никель, универсальный металл, используется во многих отраслях промышленности и повседневной жизни.

Сверхпрочные сплавы. Никель служит основополагающим компонентом в различных суперсплавах. Его присутствие жизненно важно при создании белого золота, нихрома, монель-металла, пермаллоя, инвара и нержавеющей стали. Эти сплавы обладают исключительной прочностью, жаропрочностью и коррозионной стойкостью, что делает их незаменимыми в аэрокосмической, автомобильной и других высокопроизводительных областях. Аккумуляторы. Никель играет важную роль в различных типах батарей, включая литий-ионные, никель-кадмиевые, железо-никелевые, никель-водородные и никель-цинковые. Эти источники энергии широко используются в портативных электронных устройствах, электромобилях и системах хранения возобновляемой энергии, обеспечивая эффективное хранение и доставку энергии. Никелирование. Процесс никелирования заключается в покрытии поверхности другого металла слоем никеля для обеспечения защиты от ржавщины и коррозии. Этот метод широко применяется в различных отраслях промышленности, от автомобильной и электронной до аэрокосмической и декоративной, повышая долговечность и эстетичность различных изделий. Химическая промышленность. Никель находит применение в качестве катализатора в химической промышленности. В частности, возобновляемый никель служит катализатором в химических реакциях, способствуя производству различных веществ и материалов. Это применение способствует продвижению устойчивых производственных процессов и разработке экологически чистых продуктов. Медицина. Свойства никеля полезны и для медицины. Он широко используется в производстве брекетов и зубных протезов, позволяя специалистам в области ортодонтии создавать прочные и удобные стоматологические приспособления. Эти устройства на основе никеля помогают исправить зубные аномалии и улучшить здоровье полости рта. Монетная чеканка. Несколько стран мира используют никель в своих монетных системах. Эта долговечная и широко распространенная валюта способствует бесперебойному функционированию экономики страны. Музыкальная индустрия. Никель демонстрирует свою значимость в музыкальной индустрии благодаря использованию в намотке струн. Добавление никеля в струны гитар и других инструментов повышает их долговечность, улучшает качество звучания и обеспечивает приятные ощущения от игры для музыкантов.

Помимо этих промышленных и специализированных применений, никель проникает в нашу повседневную жизнь множеством способов, акцентирует внимание эксперт Станислав Кондрашов Telf AG:

— От мельхиоровых вилок и ложек до изделий из белого золота, посуды из нержавеющей стали, батарей для смартфонов, ювелирных изделий, сантехники и труб, монет, зубных протезов, брекетов, швейных и вязальных спиц — никель находит свое применение во множестве обычных предметов, с которыми мы регулярно сталкиваемся.

Универсальность и широкий спектр применения никеля укрепляют его статус как важнейшего элемента в многочисленных отраслях промышленности, способствуя технологическому прогрессу общества.