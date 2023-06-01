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Андрей Николаев

Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину

5:36
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

"Украина единственная в Европе будет производить вермишель для Nestlé". С таким громким заголовком вышла новость на украинском сельхозпортале Agroportal.ua. Да, вермишель это сильно. Это как раз то, что нужно украинцам сейчас.

Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину
Фото: pixabay.com

Вне всякого сомнения, у украинцев теперь есть повод гордиться тем, что этим вермишелевым проектом они реализуют свою давнишнюю вожделенную концепцию "Украина це Европа".

Шутка ли, стать главными в Европе по вермишели, попасть в европейскую систему разделения труда.

Для Украины это событие имеет как минимум две ипостаси:

  • символическая — коллективный Запад признал за Украиной право главного центра по развешиванию лапши на уши всем, кто этого захочет;
  • потребительская — Запад верит, что главным кулинарным украшением украинского стола на долгие годы станет вермишель быстрого приготовления.

Ах да, мы не сказали, речь идёт как раз о ней. О продукте быстрого приготовления — аналоге всем известных "Анакомов", "Дошираков" и др.

Ну а если без издевки, то стоит отметить, что Китай тоже начинал с этого. Зато сейчас как поднялся. Впрочем оставим шутки. Перейдём к серьёзной части нашего повествования.

Nestlé — одна из крупнейших в мире продовольственных корпораций с пропиской в Швейцарии.

На Украине швейцарцы уже давно. И строительство вермишелевого завода на Западной Украине, а конкретно — в Волынской области, далеко не первый проект Nestlé. В украинскую лапшу Nestlé "погрузилась" ещё в 2010 году, когда купила в Харькове завод по производству лапши быстрого приготовления "Мивина". Кстати, эта "Мивина" — для Украины уже не просто бренд, а нарицательное слово, определяющее любую лапшу быстрого приготовления.

Правда национальной гордости за это Украина испытать ну никак не сможет. Всё-таки проект "Мивина" имеет вьетнамские корни. Завод основал выходец из Вьетнама Фам Нят Выонг. В советские годы он учился в СССР, а после развала Союза оказался на Украине, в Харькове, где сначала открыл ресторан вьетнамской кухни, а затем решился на производство "быстрой" лапши.

Вот что он писал о том времени:

"Украинцы были очень бедные и очень голодные".

Весьма кратко и ёмко. Ну, тоже мне открытие. Как будто мы не знаем. То ли ещё будет. История ведь имеет свойство повторяться.

Украинский лапшичный стартап для вьетнамца оказался удачным — дело пошло так хорошо, что выкупить завод захотела Nestlé.

Вьетнамец, надо сказать, оказался человеком дальновидным. За заводик в Харькове держаться не стал. Видимо, чуял ещё тогда, что дело "пахнет русско-украинским керосином". И не прогадал. Продав бизнес за 150 млн долларов, товарищ Выонг изрядно преуспел и на своей этнической родине, став первым долларовым миллиардером во Вьетнаме, и теперь без всяких экивоков его можно смело с большой буквы называть "господин Выонг".

Но это всё история. Теперь о планах швейцарского бизнеса конкретно.

Вот что говорит гендиректор Nestlé на Украине и в Юго-Восточной Европе ":

"Украина останется единственным европейским центром производства вермишели быстрого приготовления для Nestlé, и производственный хаб на Волыни, безусловно, будет играть огромную роль для экспорта в европейские страны этого быстрорастущего сегмента".

Стоит обратить внимание на слово "единственным". И ведь не боится Nestlé проводить инвестиции в стране с неясным политическим будущим. Или эта неясность только в наших головах в России? А они свято верят в то, что с их вложениями ничего не случится, по крайней мере на Западной Украине?

Кстати, о России. Шоколадная фабрика "Россия", что в Самаре, тоже принадлежит Nestlé. Та самая, девиз которой — "Россия — щедрая душа". И уходить из России Nestlé вроде и не собирается.

А вот с Украиной всё-таки вопрос. Вряд ли Nestlé стала бы вкладываться в развитие производственных площадок в Харькове. И хотя это большой экономически развитый и густонаселённый район, риски для бизнеса там очень велики.

С началом спецоперации Nestlé вообще остановила свои производства в Харькове. И какова ситуация там сейчас — информации нет. Видимо, эта неопределённость и стала причиной переориентации Nestlé на западную часть Украины.

Итак, мы видим, что крупный европейский бизнес свои интересы на Украине блюдёт. И из своих цепких объятий украинцев выпускать не хочет.

И значит, Украина им нужна как часть своей европейской экономической системы. Инвестиции идут, но идут буквально только на правобережной Украине. Видимо, хозяева больших денег уже свыклись с текущей конфигурацией Украины, и новые потрясения им не нужны.

Ну а Украина, в свою очередь, может смело праздновать одновременно и перемогу, и зраду. Стать вермишелевым хабом Европы — достойный результат ценой сотен тысяч жизней.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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