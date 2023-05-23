Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Своик: Казахстан будет соблюдать санкции против России

3:31
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

ЕС готовит 11-й пакет антироссийских санкций, чтобы прекратить параллельный экспорт товаров в Россию. Повлияет ли новый пакет на отношения Астаны с Москвой, как возможные санкции против казахских компаний помогут экономике этой страны и почему Казахстан — "идеальная многовекторная колония", Pravda.Ru рассказал политик и экономист из Казахстана Пётр Своик.

Своик: Казахстан будет соблюдать санкции против России
Фото: https://www.the-village-kz.com/

— Пётр Владимирович, страны Средней Азии попали в непростое положение из-за параллельного экспорта в Россию санкционных товаров. 11-й пакет санкций ЕС будет направлен на борьбу с этим. В Казахстане была делегация минфина США, которая пригрозила ему вторичными санкциями. В 11-й пакет попадают 90 компаний, в том числе казахстанские. Как Казахстан решит эту проблему?

— Казахстан будет продолжать параллельный экспорт разными путями, и он будет соблюдать санкции Запада настолько, насколько это возможно.

Казахстан — идеальная многовекторная колония, потому что имеет несколько метрополий: Европу, Китай, Россию. Метрополий с точки зрения поставки туда сырья и получения оттуда кредитов и инвестиций.

Но Россия — больше поставщик готовых промышленных товаров на наш рынок. Нам бы очень помогли санкции, которые бы заставили выправиться нашу экономику и больше полагаться на собственный ресурс, потому что быть на внешнем финансировании, вывозить ресурсы по всем направлениям — это не самое достойное занятие.

Допустим, американцы решат накладывать на серьёзные казахстанские компании вторичные санкции. Подчеркну, на серьёзные казахстанские компании, то есть те, которые занимаются вывозом природных ресурсов из Казахстана. Это компании:

  • американские,
  • европейские,
  • китайские.

Главный наш ресурс — нефть. А главный нефтепровод, по которому экспортируется из Казахстана 80% нефти, — это КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), трубопровод из Атырау в Новороссийск. По нему качается в основном американская нефть компании Chevron. И другие европейские, американские компании используют трубопровод КТК. Давайте обложим его санкциями. Я не знаю, кому это даже выгоднее, потому что российская "нефтянка" находится под санкциями, а через российский порт Новороссийск по трубопроводу КТК, проходящему по территории России, качается казахстанская (американская) нефть, которая может идти на изготовление ГСМ для Украины и вообще является конкурентом санкционной российской нефти.

Из Казахстана два выхода нефтепроводов.

  1. Первый — это советский "Атырау — Самара". Где Самара, там и российские сети, в том числе нефтепровод "Дружба".
  2. А второй построили уже в постсоветское время — КТК от Каспийского до Черного моря.

Его не зря построили, потому что короче выхода для нашей нефти на мировой рынок просто нет. У нас нет других способов транспортировки нефти, если не считать цистернами или по экзотическому маршруту через Каспий до Баку, а там отгружать её в трубопровод "Баку — Тбилиси — Джейхан". Но это лишь проценты от общего экспорта. Основная масса экспорта — это КТК.

Если обкладывать КТК санкциями, то еще не известно, в чью пользу они будут.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы казахстан петр своик
Новости
Медведев выдвинул США требование компенсации за Артёмовск и Мариуполь
Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России
Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение
BMW планирует новые электрические модели i4 и 7 Series на осень
Госдума одобрила поправки об изъятии загранпаспортов у призывников
MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева
Путин высказался об исторической несправедливости и заверил, что Россия не начинала войну
МК: Пётр Кучеренко незадолго до смерти пережил сильный стресс из-за потери близкого человека
Мечтающий о настоящей свободе гражданин США получил вид на жительство в Сергиевом Посаде
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Последние материалы
Baijiahao: Китай неожиданно изменил отношение к восточным территориям России
Своик: Казахстан будет соблюдать санкции против России
Нижегородская область собирается освоить китайское автомобилестроение
BMW планирует новые электрические модели i4 и 7 Series на осень
Госдума одобрила поправки об изъятии загранпаспортов у призывников
MWM: Россия в пять раз увеличила производство ракет "Кинжал" до уничтожения системы Patriot
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут вторгнуться на Украину после поражения Киева
Путин высказался об исторической несправедливости и заверил, что Россия не начинала войну
МК: Пётр Кучеренко незадолго до смерти пережил сильный стресс из-за потери близкого человека
Мечтающий о настоящей свободе гражданин США получил вид на жительство в Сергиевом Посаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников