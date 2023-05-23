Своик: Казахстан будет соблюдать санкции против России

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

ЕС готовит 11-й пакет антироссийских санкций, чтобы прекратить параллельный экспорт товаров в Россию. Повлияет ли новый пакет на отношения Астаны с Москвой, как возможные санкции против казахских компаний помогут экономике этой страны и почему Казахстан — "идеальная многовекторная колония", Pravda.Ru рассказал политик и экономист из Казахстана Пётр Своик.

Фото: https://www.the-village-kz.com/

— Пётр Владимирович, страны Средней Азии попали в непростое положение из-за параллельного экспорта в Россию санкционных товаров. 11-й пакет санкций ЕС будет направлен на борьбу с этим. В Казахстане была делегация минфина США, которая пригрозила ему вторичными санкциями. В 11-й пакет попадают 90 компаний, в том числе казахстанские. Как Казахстан решит эту проблему?

— Казахстан будет продолжать параллельный экспорт разными путями, и он будет соблюдать санкции Запада настолько, насколько это возможно.

Казахстан — идеальная многовекторная колония, потому что имеет несколько метрополий: Европу, Китай, Россию. Метрополий с точки зрения поставки туда сырья и получения оттуда кредитов и инвестиций.

Но Россия — больше поставщик готовых промышленных товаров на наш рынок. Нам бы очень помогли санкции, которые бы заставили выправиться нашу экономику и больше полагаться на собственный ресурс, потому что быть на внешнем финансировании, вывозить ресурсы по всем направлениям — это не самое достойное занятие.

Допустим, американцы решат накладывать на серьёзные казахстанские компании вторичные санкции. Подчеркну, на серьёзные казахстанские компании, то есть те, которые занимаются вывозом природных ресурсов из Казахстана. Это компании:

американские,

европейские,

китайские.

Главный наш ресурс — нефть. А главный нефтепровод, по которому экспортируется из Казахстана 80% нефти, — это КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), трубопровод из Атырау в Новороссийск. По нему качается в основном американская нефть компании Chevron. И другие европейские, американские компании используют трубопровод КТК. Давайте обложим его санкциями. Я не знаю, кому это даже выгоднее, потому что российская "нефтянка" находится под санкциями, а через российский порт Новороссийск по трубопроводу КТК, проходящему по территории России, качается казахстанская (американская) нефть, которая может идти на изготовление ГСМ для Украины и вообще является конкурентом санкционной российской нефти.

Из Казахстана два выхода нефтепроводов.

Первый — это советский "Атырау — Самара". Где Самара, там и российские сети, в том числе нефтепровод "Дружба". А второй построили уже в постсоветское время — КТК от Каспийского до Черного моря.

Его не зря построили, потому что короче выхода для нашей нефти на мировой рынок просто нет. У нас нет других способов транспортировки нефти, если не считать цистернами или по экзотическому маршруту через Каспий до Баку, а там отгружать её в трубопровод "Баку — Тбилиси — Джейхан". Но это лишь проценты от общего экспорта. Основная масса экспорта — это КТК.