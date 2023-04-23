ЕС отвернется от США: 100% долг ВВП Европы подкосит ее положение в мире

3:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Общий долг Евросоюза достиг 100 % ВВП. Какие страны ЕС являются наиболее проблемными в экономическом плане; правда ли, что "вывозить" всех будет Германия; почему США помогут ЕС преодолеть финансовый кризис, при каких условиях Евросоюз найдёт новых союзников взамен Америке, рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

— Никита Иванович, общий долг стран ЕС достиг 100 % ВВП. Хотя в Маастрихтском соглашении он предусматривает потолок лишь в 60 %. Насколько глубок долговой кризис в ЕС?

— Долговой кризис сопровождает ЕС с 2011–2012 годов, когда было преддефолтное состояние в Греции. Новый виток — это пандемия и 2022 год с геополитической напряженностью и сопутствующими осложнениями для экономики.

Совокупный долг ЕС в этом году вырастет, по оценке Международного валютного фонда, до 106 %. Проблема усугубляется инфляцией. Она ниже, чем в США. Но уже приближается к американскому уровню. В Италии объем госдолга 135,4% ВВП страны, во Франции — 100,3%, в Испании — 99,1%.

"Проблемная пятерка":

Бельгия,

Финляндия,

Франция,

Италия,

Испания.

Бремя обслуживания долга на Германии, потому что у нее наиболее приличный показатель — чуть выше 60 % ВВП.

США в условиях долгового кризиса Европы будут всячески способствовать его разрешению. Потому что они находятся под риском фрагментации глобального хозяйствования. Условно говоря, Россия, Китай с Юго-Восточной Азией и отчасти Африка. А все остальное — США, ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония.

Если вдруг ЕС провалится, тогда США останутся один на один с большим экономическим миром, где не очень уютно.

— На инфляцию влияет рост цен на энергоносители?

— Естественно. Когда цены на энергоносители в ЕС возросли за год на 40 %, это влияет и на бюджетную политику, потому что нужно субсидировать уязвимые слои населения, жилищные субсидии и так далее.

Европа существенно зависит от импорта энергоносителей, и здесь масса проблем. Сжиженный природный газ из США дороже. Он практически вровень с российским трубным из-за огромного логистического плеча.

Кроме того, американские сланцевые газовые компании говорят "мы готовы наращивать поставки, но мы же не государственная компания, как "Газпром", мы зависим от рынка, а прокредитуют нас только при условии долгосрочного контракта". Получается парадокс: уйдя с трубного российского газа с долгосрочными контрактами, переходят на американский сланцевый СПГ, но тоже с долгосрочными контрактами.

— ЕС просто ждет, что закончится спецоперация, и они опять смогут покупать наш трубный газ. Может ли Европа уйти из вектора проамериканской политики и переориентироваться на другие страны?

— ЕС будет сохранять баланс. Трансатлантические отношения никуда не уйдут. Это экономическая, политическая взаимозависимость от США. Но Европа гораздо более диверсифицирована в политических контактах, более умеренная во внешнеполитических подходах — за исключением откровенных антироссийских действий. Но в отношениях с Китаем и другими развивающимися экономиками они более гибкие, чем США.

— Другими словами, если возникнут проблемы у США, они с легкостью пересмотрят свою позицию и найдут новых союзников.