ЕС отвернется от США: 100% долг ВВП Европы подкосит ее положение в мире

Общий долг Евросоюза достиг 100 % ВВП. Какие страны ЕС являются наиболее проблемными в экономическом плане; правда ли, что "вывозить" всех будет Германия; почему США помогут ЕС преодолеть финансовый кризис, при каких условиях Евросоюз найдёт новых союзников взамен Америке, рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
— Никита Иванович, общий долг стран ЕС достиг 100 % ВВП. Хотя в Маастрихтском соглашении он предусматривает потолок лишь в 60 %. Насколько глубок долговой кризис в ЕС?
— Долговой кризис сопровождает ЕС с 2011–2012 годов, когда было преддефолтное состояние в Греции. Новый виток — это пандемия и 2022 год с геополитической напряженностью и сопутствующими осложнениями для экономики.
Совокупный долг ЕС в этом году вырастет, по оценке Международного валютного фонда, до 106 %. Проблема усугубляется инфляцией. Она ниже, чем в США. Но уже приближается к американскому уровню. В Италии объем госдолга 135,4% ВВП страны, во Франции — 100,3%, в Испании — 99,1%.
"Проблемная пятерка":
Бремя обслуживания долга на Германии, потому что у нее наиболее приличный показатель — чуть выше 60 % ВВП.
США в условиях долгового кризиса Европы будут всячески способствовать его разрешению. Потому что они находятся под риском фрагментации глобального хозяйствования. Условно говоря, Россия, Китай с Юго-Восточной Азией и отчасти Африка. А все остальное — США, ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония.
Если вдруг ЕС провалится, тогда США останутся один на один с большим экономическим миром, где не очень уютно.
— На инфляцию влияет рост цен на энергоносители?
— Естественно. Когда цены на энергоносители в ЕС возросли за год на 40 %, это влияет и на бюджетную политику, потому что нужно субсидировать уязвимые слои населения, жилищные субсидии и так далее.
Европа существенно зависит от импорта энергоносителей, и здесь масса проблем. Сжиженный природный газ из США дороже. Он практически вровень с российским трубным из-за огромного логистического плеча.
Кроме того, американские сланцевые газовые компании говорят "мы готовы наращивать поставки, но мы же не государственная компания, как "Газпром", мы зависим от рынка, а прокредитуют нас только при условии долгосрочного контракта". Получается парадокс: уйдя с трубного российского газа с долгосрочными контрактами, переходят на американский сланцевый СПГ, но тоже с долгосрочными контрактами.
— ЕС просто ждет, что закончится спецоперация, и они опять смогут покупать наш трубный газ. Может ли Европа уйти из вектора проамериканской политики и переориентироваться на другие страны?
— ЕС будет сохранять баланс. Трансатлантические отношения никуда не уйдут. Это экономическая, политическая взаимозависимость от США. Но Европа гораздо более диверсифицирована в политических контактах, более умеренная во внешнеполитических подходах — за исключением откровенных антироссийских действий. Но в отношениях с Китаем и другими развивающимися экономиками они более гибкие, чем США.
— Другими словами, если возникнут проблемы у США, они с легкостью пересмотрят свою позицию и найдут новых союзников.