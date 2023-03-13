Максим Никулин: "Должность финансового аналитика сегодня необходима в любой организации, которая работает с деньгами"

Эксперт рассказал о нюансах новой профессии в сфере финансов и раскрыл свои секреты успеха.

Бизнес-процессы в современном мире очень трудно рассчитать. Вчерашний прогноз может за минуту стать неактуальным, только из-за очередной новости или высказывания. Появление таких специалистов, как финансовые аналитики, стало естественным требованием времени — именно они помогают предприятиям оставаться на плаву и развиваться даже там, где, казалось, это невозможно. О важности и актуальности новой профессии, о том, где и как ее получить и построить успешную карьеру — поговорили с главным экономистом "Брокеркредитсервиса" Максимом Никулиным.

Первые ступени

В конце 10 класса у обычного московского подростка появился персональный компьютер. Это обыденное сегодня событие стало первой ступенью на пути будущего финансового аналитика Максима Никулина. Буквально за год Максим освоил его на уровне, достаточном для поступления в институт, и начал свою учебу в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, по совершенно новой тогда специальности "Прикладная информатика в экономике".

Второе высшее Максим получил уже в Московском финансово-юридическом университете. Далее были сразу пять курсов повышения квалификации в МГТУ им. Баумана с получением сертификатов международного образца. При этом Максим Никулин утверждает: главное — не наличие дипломов и "корочек", а умение делать выводы и находить взаимосвязи.

"Курсы по основам программирования поставили мне логику и научили мыслить последовательно. Потом ещё я изучал вероятностное мышление, но это больше уже для дальнейшего развития в качестве аналитика. У каждого события есть вероятность наступления, и мы можем попробовать ее приблизить в нашу сторону — найти паттерны, которые влияют в нашу сторону, — делится Максим Никулин. — Я считаю, что надо учиться постоянно, поэтому я по сей день прохожу новые курсы, слежу за зарубежными трендами и всегда стараюсь быть "в теме”. Мы живем в мире, где все меняется ежедневно, и иногда можно полностью выпасть из тренда, если пропустил несколько месяцев".

При собеседовании на первое место работы, в банк "Русский Стандарт”, Максиму Никулину предложили занять место менеджера проекта и полностью выстроить в компании электронный документооборот. В 2006 году это была довольно амбициозная затея, — многие работали "по старинке”, на бумажных носителях. Тогда Максим Никулин плохо разбирался в документообороте, бюджетировании, сметах и тому подобных вещах. Но скрупулезно и методично принялся за работу, как привык еще в университете. Ровно через год в банке работала новая система, которая не просто хранила все документы в электронном виде и позволяла их перемещать, она могла спланировать весь следующий год, исходя из действующих договоров, делила учёт на постоянные расходы и дополнительные, находила бреши в бюджете и помогала предприятию экономить существенные средства. Кстати, она работает до сих пор.

Анализ против статистики

Получив первый опыт в "Русском стандарте”, Максим Никулин сформулировал свои предпочтения в сфере финансов и начал заниматься бизнес-анализом. Перевелся в другой отдел и начал анализировать данные. Оказалось, что под анализом здесь понимали обыкновенный сбор статистических данных. Максим же знал, что для получения результата, нужно работать совершенно в другом направлении.

"После года работы в этом отделе, я начал искать открытую информацию и накладывать факты друг на друга. Первую закономерность я вывел в апреле. Как сейчас помню, я сказал руководителю, что скоро длинные майские выходные, люди будут брать кредиты в начале апреля, чтобы закупить необходимые товары к даче, а на следующий год (там майские были короткие) мы увидели снижение в 20% относительно предыдущего года. Так я понял, что есть взаимосвязи между данными не только в праздниках, но и других плоскостях, надо только искать", — вспоминает Никулин о начале своей карьеры.

Так Максим сформулировал для себя суть работы финансового аналитика: эта профессия не столько про цифры, сколько про людей, работу с историей и прогнозами на будущее. Он принялся анализировать и исследовать все аспекты потребителей (их цели и средства), цифр (фондовый рынок, экономика), экономических процессов (что происходит, какой тренд, какие технологии развиваются), историю (что было раньше в похожих ситуациях, что из этого можно сейчас применить). Комплексный подход молодого аналитика быстро оценили руководители крупнейших игроков рынка. Никулин работал в банках "ВТБ 24" и "Глобэкс", компании "Спортмастер" и "Сбербанке".

"Я считаю, что должность финансового аналитика сегодня необходима в любой организации, которая работает с деньгами и ведет экономическую деятельность, — говорит Максим Никулин. — Как правило, люди узнают о существовании таких специалистов от знакомых, которые уже воспользовались его услугами и получили результат. Думаю, нам необходимо больше популяризировать нашу работу, для гармоничного развития предприятий и всех сфер экономики”.

Сегодня Максим Никулин — обладатель двух международных премий Best Business Awards. В 2021 году он был признан лучшим экспертом по финансовым рынкам, а в 2022-ом — по аналитике. Представленный проект — аналитический метод отчетности Никулина — получил высокие оценки жюри и восторженные отзывы представителей профессионального сообщества, поскольку ранее такого на рынке не делал никто. Проект заключается не просто в качественном анализе статистических данных, но и выделении паттернов, которые позволяют делать максимально качественные прогнозы на любые временные промежутки.

"Это позволяет создавать прогноз событий при построении финансовых моделей и отчетов. Организация может подготовится к нему заранее, что сэкономит ей немалые силы и средства. Сегодня такое может позволить себе не каждый. Полагаю, из-за этого мой метод и получил признание", — говорит финансовый аналитик.

Свою работу по просвещению и популяризации профессии Максим Никулин начал еще несколько лет назад. У него есть собственный Youtube-канал, где аналитик рассказывает подписчикам о правильном отношении к инвестированию и финансовой грамотности. Он хочет, чтобы в итоге зрители понимали: необходимо выработать верный подход к собственным доходам, тратам, вкладам, и это постепенно приведет к решению финансовых вопросов в дальнейшем. Мечта Максима — внедрение в школах и институтах по всему миру курсов финансовой грамотности.

"Мне важен результат моей деятельности, — признается эксперт. — И чем больше людей я смогу охватить в рамках своей просветительской деятельности, тем лучше будет результат. Поэтому сейчас я занимаюсь написанием собственного пособия по инвестированию: эта работа направлена немного на другую аудиторию, которая, возможно, не смотрит Ютуб, но зато читает книги. Я считаю, что человек должен сделать себе пенсию сам и сам должен решать, когда он хочет на нее выйти. Мой метод состоит в простом и поэтапном подведении людей к мысли, что они сами могут создать свой пассивный доход. И я готов им в этом помочь”.

На ближайшее будущее у Максима Никулина планы еще более амбициозные. Он планирует создать инвестиционную компанию, основанную на инновационном подходе. Вместе с партнером он будет управлять финансами клиентов, но при этом средства не покинут своих счетов. Клиент выбирает биржу, а брокер работает как посредник с его активами. Такое взаимодействие выгодно всем: владельцы средств не боятся банкротства фирмы, за услугами которой они обратились, а брокер не будет ожидать обвинения в хищении чужих денег. В современном мире, когда с мошенничеством человек сталкивается практически ежедневно, такие условия инвестирования — бесценны. Поэтому, кажется, можно с уверенностью сказать, кто будет в числе победителей международной премии Best Business Awards в 2023 году.