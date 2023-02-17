Baijiahao: Западу стало не по себе после заявления Путина о состоянии дел в России

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

С момента начала украинского кризиса США и их союзники прибегли к различным ухищрениям, дабы причинить вред России, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Против РФ была развязана масштабная пропагандистская кампания, Украину начали накачивать военной техникой, были введены масштабные экономические санкции. И на фоне происходящего западные политики и эксперты прогнозировали скорый крах России.

"Запад в сложившейся ситуации предсказывал, что российская экономика окажется на грани краха, а ВВП упадет как минимум на 20 процентов", — отмечается в материале (перевод "ПолитРоссия").

Несмотря на то, что антироссийские санкции действуют уже много месяцев, мрачные предсказания западных политиков и экспертов всё ещё не сбылись.

Обещанного краха российской экономики не произошло. Дело дошло до того, что западные экономисты были вынуждены пересмотреть свои прогнозы насчёт России в пользу их улучшения.

"Прогнозы Запада — это одно, но какова реальная ситуация в РФ? Ответ на этот вопрос недавно был дан российским президентом Владимиром Путиным", — сообщили авторы материала, опубликованного на платформе Baijiahao.

В ходе встречи с представителями авиационной отрасли президент России сделал заявление, от которого западным лидерам стало не по себе, полагают китайские авторы.

Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на внешнее давление, российская финансовая система, а также все отрасли промышленности и услуг продолжают функционировать. Также он добавил, что в 2023 году ожидается рост российской экономики.

"Конкретных цифр ожидаемого роста экономики Путин приводить не стал, но специалисты МВФ прогнозируют его на уровне 0,4 процента. И не стоит недооценивать эту на первый взгляд скоромную цифру", — отмечают китайские авторы, напомнив, что в отношении России Запад ввёл многочисленные санкции.

"В таких условиях добиться положительных экономических показателей дорогого стоит", — отмечается в материале.

Отметим, в западной прессе тоже довольно много материалов, в которых говорится о том, что российская экономика справляется с санкционным давлением Запада.

В этой связи западные политики и эксперты, так сказать, поменяли концепцию. Теперь акцент делается на том, что хоть санкции и не дают видимого эффекта сейчас, но они рассчитаны на долгую перспективу. И соответственно, надо набраться терпения и подождать.

Правда, понятие "долгое перспектива" не конкретизируется, а потому сложно сказать, идёт ли речь об одном, пяти или десяти годах.