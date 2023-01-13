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Сергей Лебедев

Деньги "отмывают" не только в кухонной раковине

Экономика » Финансы

Стоит ли представлять советского актера Бориса Сичкина (он же неподражаемый Буба Касторский из "Неуловимых"), который в годы "исхода" советских евреев рванул из Советского Союза в США. Человек он был с большим юмором. Как вспоминал один из его знакомых за океаном: "Звоню, спрашиваю — чем занимаешься? Ответ — отмываю доллары". Знакомый, чуть богу душу не отдал. А вдруг телефон прослушивается — за "отмывание" можно получить хороший срок. Оказалось, что Сичкин, который бедствовал в США, нашёл на улице пару долларов в грязной луже и честно сказал: "Отмываю доллары".

Деньги "отмывают" не только в кухонной раковине

Как переправить "наследство" тётушки через границу

Сегодня любая оппозиция, недоброжелатели или ещё какие-нибудь фрондеры весьма неуютно чувствуют себя, пытаясь, замутить что-то нехорошее в государстве. Весь Интернет просвечивается, кругом стоят видеокамеры. Но проблема "отмывания денег" до сих пор имеет свой непонятный карт-бланш. И какие бы меры, вплоть до правовых, не принимала власть, деньги, идущие от нелегальных сделок и имеющие криминальный подтекст, могут спокойно "капать" в любую страну под видом помощи беженцам или просто как наследство от покойной тётушки.

До сих пор средств для пресечения криминальных финансовых потоков мир не нашёл. Не берём в рассмотрение политические мотивы, когда за свой кровный рубль вас обвинят даже в поджоге немецкого Рейхстага.

Война за чистые деньги идёт, правда, с разным успехом. Например, в Германии уже действует закон об управлении финансами. Право "первой ночи" немцы здесь дали таможне. За попытку ввезти незадекларированные евро вас могут оштрафовать на миллион. Речь идёт о сумме наличных, которую у вас найдут. Бывало, что раньше находили и миллионы, что у немцев называется "тяжёлым случаем".

Надо сказать, что полиция, как и спецслужбы, всегда начеку. Особенно в области борьбы с организованной преступностью. В последние десятилетия к этому подключились и карательные органы правосудия, имеющие на вооружении самое современное компьютерное обеспечение и IT-специалистов. Проверяются происхождение наличных и целевое назначение отправляемых через Интернет средств. Конечно, если "грязные" деньги не "крышует" само государство.

Когда спецслужбы США в лице ЦРУ в 1960–1970 годах в Индокитае и недавно в Афганистане "самофинансировались", имея немалую долю от нелегального отмытия денег, получаемых за "крышевание" наркоты. Последняя дрянь весьма активно поставлялась (а может быть, и продолжает поставляться) через бывшие республики Средней Азии и на территорию России.

Немецкий журнал "Шпигель" в своё время опубликовал и другие аналитические документы, ходящие в профильных службах "Интерпола", где среди попыток, зафиксированных теми же таможенными службами, нелегальная транспортировка наличных чаще шла не только из республик СНГ, но и из Польши, Швейцарии, Нигерии, Турции и России.

100 тысяч вместо пятака под пятку

Как отмечают специалисты, деньги для "отмытия" чаще всего пытаются отправить в Азию. Но не в Среднюю, а в Юго-Восточную — Сингапур или Китай. Правда, и здесь у спецслужб не всё в ажуре. Криминальное прошлое перевозимых или отправляемых денег надо ещё доказать. Закон есть закон.

Бывший руководитель таможенного ведомства Франкфурта-на-Майне Карл Ридер признавался, что "мы вправе реагировать только в тех случаях, когда в состоянии доказать, что провозимые деньги получены в результате криминальной транзакции". А если у вас есть справочка о наследстве?

Вот так когда-то и отпустили южнокорейца, у которого нашли 150 тысяч в башмаке. В каждой стране свои законы. Немцы в правовом отношении оказались сегодня наиболее либеральными, так как на вопросы таможенников вы можете и не отвечать. Я бы ответил: "Ногу натёр, вот и вложил кипу денег, чтобы мозоли не было".

Конечно, это смешно, но таможенники признавались, что курьера с деньгами пришлось отпустить после окрика сверху. Так что, вопрос "отмывать или не отмывать" сегодня нередко переходит в государственную плоскость.

Неслучайно МВД России периодически отмечало активизацию криминала в сфере современных технологий и, как следствие, рост числа преступлений, связанных с легализацией "грязных" денег. А совсем недавно в одном из сообщений МВД говорилось, что в федеральный розыск был объявлен сын одного из бывших российских губернаторов. Речь шла всего лишь о "шалости", опять какое-то "отмывание" денег.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы закон бизнес россия деньги германия преступление
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