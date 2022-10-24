Атомная промышленность США не может развиваться без российского топлива

Американские компании, специализирующиеся на строительстве малых атомных электростанций нового поколения, направленных на повышение энергетической безопасности страны, сталкиваются с серьезной проблемой: где взять топливо для их эксплуатации?

Есть только одна компания, которая продает его, и, к сожалению, для них, находится она в России. А отношения между Москвой и Западом продолжают ухудшаться, сообщает Reuters.

Энергетический кризис, вызванный западными санкциями против России в связи с её военной спецоперацией на Украине, заставил Вашингтон захотеть быстрее развивать атомную отрасль. В стране уже есть проекты новых современных реакторов, так называемых Малых Модульных Реакторов (SMR), которые более эффективны, а также быстрее и дешевле в строительстве. Однако им требуется высокообогащенный — до 20% вместо обычных для производства большинства крупных атомных электростанций 5% — уран (HALEU).

Россия — производитель-монополист

Так случилось, что на данный момент коммерческими продажами HALEU занимается только компания TENEX (Techsnabexport), входящая в российскую государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Хотя ни одна западная страна не ввела санкции против Росатома, ни правительство США, ни компании, разрабатывающие SMR, такие как X-energy и TerraPower, не хотят зависеть от российских поставок.

Всё просто: нет урана, нет и реакторов

В то же время, не имея надежного источника топлива, необходимого для реакторов, компании, специализирующиеся на СМР, опасаются, что не получат заказов на свои электростанции. Ведь маловероятно, что из-за возникшей проблемы потенциальные производители HALEU запустят коммерческие цепочки поставок для замены российского урана.

"Мы понимаем необходимость срочных действий для стимулирования создания устойчивых поставок HALEU", — заявил агентству Reuters представитель Министерства энергетики США, добавив, что производство этого вида топлива "является критически важной задачей, и все усилия по увеличению его производства оцениваются".

Американские и европейские компании уже планируют производить HALEU в коммерческих масштабах, но пройдут годы, прежде чем у них заработает такое производство.

"Никто не хочет заказывать десять реакторов без источника топлива, и никто не хочет инвестировать в источник топлива без заказов на десять реакторов", — сказал Дэниел Понеман, исполнительный директор американского поставщика ядерного топлива Centrus Energy.

Несмотря на то что уровень обогащения HALEU значительно ниже уровня в 90%, необходимого для создания ядерного оружия, для его производства и транспортировки нужны специальные лицензии, а также ряд модернизаций производства, чтобы соответствовать дополнительным требованиям к безопасности и сертификации, в частности.

Вашингтон пытается "разлагать" уран, но на это тоже уйдет много времени, так как, например, по данным Белого дома, с 2013 по 2016 год было переработано всего 7,1 тонны.

Полезут в запасники

В связи с этим правительство США намерено использовать часть своих стратегических военных запасов высокообогащенного урана для питания новых реакторов.

По словам представителя Министерства энергетики, власти уже находятся на заключительном этапе оценки того, какой частью запасов — всего имеется 585,6 тонны — высокообогащенного урана придется пожертвовать.

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