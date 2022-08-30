МАГАТЭ: Иран нарушил "ядерную сделку" и начал обогащать уран до 5% в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии провело исследование и по его итогам выпустило отчёт о том, что Иран начал обогащение урана до 5%. Когда как допустимый предел, определённый ядерной сделкой в 2015 году, составляет 3,67 процентов.

"Иран подаёт гексафторид урана, обогащённый до 2% (по изотопу) урана-235, в каскад (центрифуг) IR-6 для производства гексафторида урана, обогащённого до 5% (по изотопу) урана-235", — цитирует Reuters документ МАГАТЭ.

Обогащают уран при помощи продвинутых центрифуг IR-6 на подземной базе в Натанзе.