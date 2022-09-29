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Автор Ольга Лебедева

Восьмым пакетом санкций Европа запретит российскую туалетную бумагу

Экономика

Стремясь лишить Москву доходов от торговли, Евросоюз намерен запретить импорт гигиенических средств российского производства: от мыла, зубной пасты и средств для бритья до туалетной бумаги и дезодорантов.

Восьмым пакетом санкций Европа запретит российскую туалетную бумагу

Восьмая волна антироссийских санкций, обнародованных в Брюсселе в среду, 28 сентября, также запретит импорт нескольких видов металлопродукции и попытается установить предельные цены на российскую нефть.

"Мы не приемлем фиктивные референдумы и любые виды аннексии на Украине, и мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту дальнейшую эскалацию”, — заявила в Брюсселе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, предлагаемый пакет санкций лишит Россию "дополнительных €7 млрд доходов”.

  • То есть Брюссель намерен потребовать от жителей еврозоны, чтобы они обходились без косметики российского производства, бритвенных принадлежностей, дезодорантов, зубных нитей, мыла и туалетной бумаги.

Причины понятны

Заявление фон дер Ляйен прозвучало всего через несколько дней после того, как один из крупных производителей туалетной бумаги в Германии, Hakle, объявил о банкротстве, сославшись на стремительный рост цен на энергоносители и исходные материалы.

Hakle и другие немецкие компании просили федеральное правительство ограничить цены на энергоносители, чтобы оставаться платёжеспособными, но это было до того, как серия взрывов в понедельник повредила два трубопровода Nord Stream и отрезала Германию от российского природного газа, возможно, навсегда.

В принципе, решение о запрете предметов гигиены логично "вписывается" в требование властей той же Германии к немцам меньше принимать душ и использовать сухие мочалки, чтобы сэкономить на горячей воде.

Захарова троллит

Комментируя предлагаемые санкции, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что между средствами гигиены и экономией воды "невольно вспоминается знаменитое письмо 200-летней давности”, в котором французский император Наполеон якобы говорил своей жене Жозефине:

"Не мойся..."

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Редактор: Ольга Алексеева
Темы евросоюз мария захарова урсула фон дер ляйен
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