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Референдумы завершились, начинается работа по присоединению территорий

Общество

В ЛДНР и двух областях Украины (Запорожской и Херсонской), частично освобождённых союзными войсками, завершились пятидневные референдумы о присоединении к России.

Референдумы завершились, начинается работа по присоединению территорий

Во всех территориальных образованиях, согласно данным местных избиркомов, население выразило желание окончательно порвать с Незалежной и войти в состав РФ.

Согласно предварительным официальным данным:

  • в ДНР более 99% избирателей поддержали идею присоединения к России;
  • в ЛНР да потенциальному воссоединению сказали 99% проголосовавших.

По словам местных властей, в обеих республиках все бюллетени уже подсчитаны.

Жители Запорожской области Украины, которая частично контролируется Москвой, решили отделиться от страны и присоединиться к Российской Федерации. Идею эту там поддержали более 93% избирателей.

Что же касается Херсонской области, то там, по словам главы администрации Владимира Сальдо, референдум тоже состоялся, но объявлять о независимости от Украины, в отличие от Запорожья, не будут:

"У нас немного другая ситуация, нежели у Луганской и Донецкой народных республик, Херсонская область — сразу часть России", — пояснил Сальдо.

Референдум, который продолжался пять дней, с 23 по 27 сентября, завершился во вторник.

Киев и его западные союзники уже заявили о нелегитимности референдумов о присоединении территорий к России, назвав их "фиктивным” голосованием, и пообещав никогда не принимать их независимо от результата.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение референдумов "в любом случае сделает невозможным продолжение каких-либо дипломатических переговоров” с Россией.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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