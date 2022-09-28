Замглавы МИД Грушко допустил, что ЕК может ввести потолок цен на нефть из РФ

Если в Еврокомиссии примут решение ввести максимальный порог цен на нефть из России, рынок энергоресурсов начнёт ещё больше лихорадить, а страдать от этого будут прежде всего потребители. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

При этом политик допустил, что сейчас от Еврокомиссии вполне можно ожидать подобного шага.

Грушко напомнил, что все антироссийские санкции, уже введённые ЕК, уже больно ударили по самим странам Евросоюза.

"Мы исходим из того, что все возможно. И вообще действия Еврокомиссии расширили наше представление о горизонтах возможного в международных отношениях, в том числе с точки зрения нанесения ущерба самим странам ЕС. Те санкции, которые они вводили были направлены против России, но их реальный эффект, сказывался на других странах, в том числе на странах ЕС", — сказал Грушко представителям прессы.

Установление потолка цен на российскую нефть ещё больше дестабилизирует энергетические рынки, цены на энергоресурсы продолжат расти, повысится волатильность, а негативный эффект от всего этого ощутят прежде всего потребители, закончил Грушко.