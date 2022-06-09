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Автор Ольга Лазарева

Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ

Экономика

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку высказываниям и действиям предпринимательницы Анастасии Татуловой в период её пребывания на посту общественного уполномоченного в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, у депутата вызывает сомнения добросовестность ведения бизнеса владелицей франшизы сети семейных кафе "АндерСон". Он считает деятельность Татуловой деструктивной.

Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ

"Мы обеспокоены тем, что подобная деятельность Татуловой будет продолжена, поскольку считаем её действия разрушительными и направленными против интересов страны. Также вызывает вопросы сомнительная с точки зрения закона предпринимательская деятельность владельца сети "АндерСон", — обосновал Евгений Фёдоров свою позицию в депутатском запросе (имеется в распоряжении редакции).

Депутат также задался вопросом, почему только сейчас стало известно о том, что омбудсмен по МСП Анастасия Татулова досрочно сложила с себя полномочия, то есть фактически в течение двух месяцев продолжала себя позиционировать как действующий омбудсмен. Фёдоров предполагает, что должность омбудсмена она использовала не только в целях повышения авторитета и публичности и решения возникающих проблем с личным бизнесом, но и для создания протестных настроений в интересах оппозиционно настроенных групп влияния. Сама же Татулова в недавнем интервью объяснила это тем, что её заявление находится "в процессе оформления", а сама она "доделывает важные дела и ждёт замену".

Известность Анастасии Татуловой можно охарактеризовать одним словом — скандальная. Так, когда в 2018 году её методами ведения бизнеса и качеством выпускаемой продукции заинтересовались проверяющие органы, хозяйка "АндерСона" устроила "образцово-показательную истерику", обвинив власти в том, что те "кошмарят бизнес". Затем "прогремела" на всю страну её речь на ПМЭФ, обращённая к президенту Владимиру Путину. Что стояло за этими публичными скандалами, стало понятно, когда в 2020 году Татулова стала омбудсменом в сфере МСП. Это же так удобно — "на общественных началах" лоббировать свой собственный бизнес, на что уже неоднократно обращали внимание в СМИ.

"Неоднократно СМИ уличали Анастасию Татулову в искажении и передёргивании фактов, а также в использовании должности омбудсмена по МСП для давления на контрольно-надзорные органы как для решения проблем собственного бизнеса, так и в интересах отдельных предпринимателей", — отмечается в запросе депутата на имя главы СК РФ.

В открытых источниках находятся данные, что Анастасия Татулова является учредителем нескольких десятков юридических лиц, имеющих один и тот же профиль деятельности. Это может свидетельствовать о намеренном дроблении бизнеса в целях снижения налогооблагаемой базы, а попросту — ухода от налогов. Кроме этого, по итогам проверок Роспотребнадзора неоднократно выявлялись нарушения, в связи с чем должностные лица компании привлекались к административной ответственности. Так что "качество бизнеса" в данном случае не может не вызывать соответствующие вопросы. Зато, будучи омбудсменом по МСП, всегда можно вновь громко заявить, что "власть продолжает кошмарить бизнес".

Более того, став публичной фигурой, Татулова продолжила отмечаться скандальными заявлениями. В частности, рассуждая о значимости Дня Победы для россиян, она заявила, что "это смешно — гордиться вещами, к которым мы уже не имеем отношения". После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины она заняла по факту антигосударственную позицию, а в начале мая уехала "в отпуск" за границу. Но и фактически сбежав в эмиграцию, Татулова продолжала вести деструктивную деятельность на посту омбудсмена, отмечает депутат.

Источники финансирования деятельности Татуловой также представляются сомнительными. Известно, что её партнёром по бизнесу является Александр Лебедев, известный своей антироссийской позицией. Зато цели создания новой оппозиционной "говорящей головы" ясны, считает Евгений Фёдоров. В связи с чем и просит провести проверку изложенным фактам и дать правовую оценку предпринимательской деятельности Анастасии Татуловой на соответствие административному и уголовному законодательствам. А также проверить высказывания Татуловой на посту омбудсмена по МСП на предмет нарушения законов "О противодействии экстремисткой деятельности" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации".

Как стало известно редакции, с аналогичным заявлением депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился и к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Редактор: Людмила Черткова
Темы анастасия татулова
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