Санкции и рубль: Запад увяз в экономической войне с Россией

Российский рубль, судя по всему, был главной целью объявленной нам Западом экономической и финансовой войны. Но попытки его обвалить пока не увенчались успехом. Вдобавок Россия пошла в контрнаступление, потребовав оплачивать экспортируемый газ в рублях. У наших противников на Западе стали открываться глаза: лёгкой "санкционной" прогулки не будет, зато можно серьёзно ухудшить свои международные позиции.

Торги на Московской бирже 30 марта показали, что российская валюта уже отыграла падение к евро с начала военной операции на Украине.

Центробанк понизил в этот день официальный курс доллара до 84 рублей, а курс евро — до 93,69 рубля. Причём рубль продемонстрировал рост к доллару и евро восьмую торговую сессию подряд. Некоторые эксперты объяснили такой положительный тренд невысоким спросом на иностранную валюту ввиду ограничений ЦБ на вывод капитала и надеждами на деэскалацию ситуации на Украине, которые вселили в инвесторов прошедшие в Стамбуле переговоры.

Мнения иностранных экспертов по поводу неожиданного для них укрепления рубля свидетельствуют о некоторой растерянности и досаде. На Западе склонны объяснять этот факт тем, что в сфере энергетики пока не произошло полного разрыва, и российские власти могут использовать для поддержки рубля накопления валютных средств, поступающих от продажи нефти и газа Западу. Обозреватель The Spectator (Великобритания) Росс Кларк констатирует, что европейцы переоценили свою экономическую мощь. Западные страны постарались осложнить богатым россиянам доступ к предметам роскоши, но ведь "российской экономикой движут энергоносители".

Если бы даже Европа вслед за Америкой ввела эмбарго на российские нефть, газ и уголь, есть растущие азиатские рынки.

По мнению Кларка, Индия и Китай вместе могут легко "смести" любое количество нефти, которую Запад отказывается покупать у России. Недавно Индия подписала контракты на покупку у нашей страны шести миллионов баррелей нефти. Объёмы экспорта в марте увеличились в 4 раза по сравнению с 2021 годом. Там, где западные "партнёры" капризно воротят нос, Индия с большим удовольствием закупает российскую нефть, пользуясь скидкой около 30 долларов за баррель. По инициативе Москвы сниженная цена будет сочетаться с проведением расчётов по сделке в рупиях и рублях.

Если восточные соседи России не захотят присоединиться к бойкоту, то Запад ничего с этим не может поделать, сокрушается Кларк. Целесообразность попыток решать украинский кризис объявлением экономической войны вызывает у английского эксперта большие сомнения. Хотя бы потому, что действия, нацеленные на доведение простых россиян до нищеты, лишь усилят поддержку президента Путина. Ведь они служат лишним доказательством принятого "нарратива", согласно которому "Россия подвергается нападению с Запада".

Соединённые Штаты долгов

Заблокировав хранимые на Западе золотовалютные резервы Банка России, Вашингтон вынес приговор глобальной гегемонии доллара, считает обозреватель испанского издания Publico Рафаэль Поч. Американские власти показали всему миру, как поступят со средствами любого государства, чья политика придётся им не по вкусу.

Вашингтон рассчитывал приструнить всех "вольнолюбивых", но эффект получился обратный: Россия, Китай и другие страны — члены БРИКС станут ещё более активно искать безопасные механизмы и валюты.

Москва давно предупреждала Вашингтон, что привычка использовать свою национальную валюту в качестве санкционного оружия приведёт к бегству от доллара. До определённого времени считалось, что доллар твёрд как скала и резервы в долларах являются надёжным убежищем во время кризиса. Но главное оружие США притупилось, эффект бумеранга приводит к снижению мирового спроса на доллары.

Известный ведущий Такер Карлсон на канале Fox News недавно выяснял с экспертом Центра национальных интересов Гарри Казианисом, что грозит Соединённым Штатам, если они потеряют статус "держателя мировой резервной валюты". По словам Казианиса, с 2000 года Штаты набрали долгов на 25 триллионов долларов, финансируя войны с целью смены режимов, снижая налоги и тому подобное. На стимулирование экономики и помощь населению во время пандемии COVID-19 было потрачено 6 триллионов — это больше, чем США потратили, участвуя во Второй мировой войне.

Всё это возможно благодаря тому факту, что доллар имеет статус основной мировой резервной валюты: можно набирать долги почти под ноль процентов, а ФРС может напечатать деньги, не заботясь об инфляции. По сути, опора нынешнего достатка Америки держится на валютной политике. Однако по мере утраты доминирования процентные ставки будут расти и на обслуживание долга США придётся тратить астрономические суммы денег.

Казианис прямо называет своё государство "Соединёнными Штатами долгов" и заключает: невозможно быть сверхдержавой, если ваша экономика в катастрофическом состоянии.

Наступает эра региональных валют

Как образно выразился замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой — наступает эра региональных валют. Страны РИК, ближневосточные страны-экспортёры сырья сближаются и желают использовать во взаимных расчётах национальные валюты.

Требование России к недружественным странам оплачивать поставки газа в рублях говорит о нежелании и дальше существовать в системе координат, где безраздельно господствует Запад.

Страны G7 и Евросоюза пока не настроены идти на уступки Москве в вопросе покупки российского газа за рубли. Они вольны в своём стремлении к саморазрушению, граничащем с безумием. В Кремле же заявляют, что Россия не желает заниматься "всеевропейской благотворительностью" и бесплатно поставлять газ на Запад. Решение задачи с распределением освободившихся резервов энергоносителей будет для нашей страны несложным, учитывая их ограниченность на мировом рынке и бурный рост, восстановление экономик после пандемии, особенно в странах Азии, которые настроены вести с нами взаимовыгодную торговлю.

Несмотря на огромное давление и попытки Вашингтона втянуть их в санкционную войну, Индия и Китай повели себя как суверенные государства, а не как трусливые Табаки в услужении у Шерхана. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь, отвечая западному журналисту, заметил, что сотрудничество России и Китая в таких областях, как поддержание мира и безопасности и противодействие гегемонии Запада, не имеет границ. В ходе визита в Китай глава МИД Сергей Лавров заявил, что вместе с нашими единомышленниками на Востоке мы продолжим движение к многополярному и справедливому миропорядку.

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