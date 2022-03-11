Центробанк рассказал, как потребителю отстоять свои права

Где именно и как лучше изучить финансовый договор, как бесплатно проконсультироваться у экспертов Центробанка, что поможет гражданам защититься от мисселинга и избежать платы за навязанные банком услуги, рассказал Pravda.Ru начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик.

Будьте внимательны!

— Борис, бывает так: человек взял кредит. Потом обнаружил, что к нему оформлен целый набор услуг: доктор по телефону, консультация юристов, страховка. Это всё стоит денег. Можно ли от этого отказаться?

— Безусловно. 30 декабря 2021 года были приняты поправки в закон "О потребительском займе". Он предусматривает период охлаждения для продуктов, которые продаются вместе с кредитом. Если раньше это распространялось только на страховые продукты, то есть вы могли отказаться от страховки течение 14 календарных дней, то теперь требование распространили и на нефинансовые продукты, например:

доктор по телефону,

SMS-информирование,

помощь на дорогах.

Если в течение 14 календарных дней вы не воспользовались этой услугой, то вам в полном объёме вернут деньги. Если вам такие услуги навязали во время оформления кредита, обращаться нужно в компанию, которая предоставляет услуги. То есть если это помощь на дорогах, то нужно именно к провайдеру услуги обращаться, а не к банку, где вы оформляли кредит. Если от поставщика услуги 30 дней нет ответа, то вы имеете право обратиться к банк, который вам выдавал кредит. И кредитор в течение 7 рабочих дней обязан выплатить вам деньги за эту услугу. Как он дальше будет с той компанией разбираться — проблема кредитора.

— Иногда банк вместо вклада предлагает другие варианты дохода. Как выбрать нужный финансовый продукт?

— Совет универсален: внимательно читать договор, чтобы не стать жертвой мисселинга, когда вам продали один финансовый продукт под видом другого, который был вам изначально необходим.

Если в договоре вам что-то непонятно, вы имеете право задавать вопросы. Если менеджер начинает уклоняться от ответов, давать размытые формулировки, это повод задуматься: во-первых, зачем это нужно менеджеру (возможно, он хочет поднять продажи, чтобы получить премию за этот продукт); во-вторых, нужен ли вам этот продукт, если вы это сами пока не понимаете. В данной ситуации важно воспользоваться правом взять договор домой и прочитать в спокойной обстановке, а не когда вам говорят: "Уникальное предложение, срочно подписывайте, действует два часа, завтра такого не будет". Важно совладать со своей алчностью, прочитать договор спокойно, проконсультироваться с друзьями, родными, может быть, с юристом. В конце концов, вы не обязаны отдавать в кредитную организацию свои деньги. Это только ваши деньги, только вы должны решать, как ими распоряжаться. Именно поэтому вы имеете право взять время на раздумья. Если это нормальная легальная организация, которая не стремится вас обмануть, то менеджер не будет препятствовать вам взять договор с собой.

Самый эффективный способ защиты от мисселинга — внимательное чтение, а также скептическое отношение и критическая оценка всех предложений, которые вам поступают.

Самый проверенный вариант — обратиться к профессионалу, если вы не обладаете достаточными финансовыми знаниями. Но есть и бесплатные способы. Например, интернет-приёмная Центробанка Российской Федерации, где можно быстро получить ответ. А ещё быстрей это можно сделать через приложение Центробанка "ЦБ онлайн" в чате с сотрудниками Центрального Банка.

— Что ещё могут предлагать под видом вкладов?

— В первую очередь это могут быть полисы инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни, то есть страховые полисы. Важно понимать, что это не договор вкладов в том смысле, в котором мы привыкли его видеть. В чём разница?

Если вы приносите деньги в банк именно на вклад, то вы имеете гарантированную процентную ставку, которую банк обязан начислить на сумму вашего вклада. Кроме того, если банк обанкротится, у него отзывают лицензию, то ваши деньги подлежат компенсации в рамках системного страхования вкладов. По обычным вкладам возмещение 1 400 000 рублей, а по эскроу-счетам при сделках с недвижимостью может быть до 10 000 000 рублей.

Тогда как полис страхования жизни не вклад, а страховка, и никаких гарантий у вас нет. То есть если у компании отзывают лицензию, деньги вы потеряете.

Кроме того, по таким продуктам нет гарантированной процентной ставки дохода. Банк может поставить минимальную ставку в 1% годовых, но при этом обычно заявляется, что доходность будет выше, чем по вкладам, однако она будет напрямую зависеть от того, насколько эффективно страховая компания управляет вашими активами.

Важно не молчать

— Как потребителю отстоять свои права?

— В первую очередь внимательно читать договор, чтобы не допустить ситуаций, когда права человека нарушаются. Если же ваши права нарушаются, важно не молчать.

Если мы говорим о финансовых услугах, то следует направить обращение в интернет-приёмную Центрального Банка России на сайте: cbr.ru/reception. Можно проконсультироваться через приложение Центробанка Российской Федерации "ЦБ онлайн".

Там вы можете в режиме реального времени пообщаться со специалистом Банка России:

проверить лицензию,

узнать про риски определённого продукта.

Если вы задаёте сложные вопросы, отвечают не очень быстро, в течение 30-40 минут.

Горячая линия тоже работает: 8-800-300-30-00.

Если ваш вопрос касается выплат, например, страховая компания не хочет возмещать деньги по ОСАГО либо были навязаны услуги за дополнительную плату и кредитор не хочет возвращать эти деньги, то, помимо Центробанка России, обязательно жаловаться финансовому уполномоченному, или финомбудсмену. Он рассматривает дела, связанные с имущественными требованиями, и является досудебной формой урегулирования спора. Решения финансового уполномоченного приравниваются к судебным и обязательны к исполнению для финансовых организаций.