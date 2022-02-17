Запад во мгле: конфронтация с Россией дошла до абсурда

Политики на Западе, строя свои глобальные планы доминирования, подчас забывают об интересах экономики и потребностях населения. Конфронтация слишком дорого обходится бизнесу и обычным потребителям. Нагнетание истерии вокруг гипотетической "российско-украинской войны", которая "вот-вот начнётся", само по себе дестабилизирует рынки.

Как ни умолял официальный Киев своих кураторов в США и западной Европе, вошедших в роль троянской провидицы Кассандры, не стращать мир "российским вторжением" — те упрямо продолжают вести свою деструктивную пропагандистскую кампанию. Вашингтон и Лондон перешли от слов к делу, эвакуируя дипломатов из Киева и призывая своих граждан уезжать из Украины, что вызвало всеобщую панику. Из Украины побежали не только иностранцы и местные богачи, но и зарубежный бизнес с капиталами.

О накале страстей свидетельствует факт, о котором поведало издание Bloomberg. Стоило президенту Украины Владимиру Зеленскому неудачно пошутить насчёт даты "вторжения" России, как биржевой индекс S&P 500 в Нью-Йорке резко снизился на 1,2%, а нефть поднялась выше отметки в $95 за баррель. За доллар дают больше 28 гривен, а цена еврооблигаций падает, так как инвесторы опасаются, что Украина не сможет выполнить свои обязательства. Если власти в Киеве отважатся сейчас на силовое решение конфликта в Донбассе и начнут там войну, то перспективы выживания украинской экономики будут под большим вопросом.

Пугали народ "вторжением", а беда пришла, откуда не ждали: на Украине становится всё сложнее застраховать бизнес. К большой досаде властей в Киеве британский страховой гигант Lloid's объявил, что с 14 февраля он временно приостанавливает страхование рисков для авиарейсов в воздушном пространстве Украины. На днях голландская авиакомпания KLM уже прекратила полёты в Незалежную после того, как МИД Нидерландов присвоил стране красный уровень опасности поездок и не рекомендовал её посещение своим гражданам.

Намного больший ущерб экономике Украины грозит в случае возникновения препятствий для морского судоходства, ведь на её черноморские порты приходится 60% экспорта. Важную роль для энергетической безопасности страны играет, например, одесский нефтегазовый терминал, так как через него ежегодно проходит более 20 млн тонн нефти, дизельного топлива, бензина и сжиженного газа. За ситуацией на Украине внимательно следит так называемый Объединённый военный комитет (Joint War Committee, JWC), представляющий интересы самых влиятельных компаний в сфере угроз судоходству — войны, терроризма или пиратства. И если JWC решит, что воды у берегов Украины опасны, то застраховать корабли там будет нереально со всеми вытекающими последствиями.

Почему же на Западе не прекращается весь этот психоз вокруг надуманного вторжения? Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов проводит аналогию с Грецией, которой МВФ в своё время активно списывал госдолг, так как "иностранный капитал успел получить лакомые кусочки в экономике страны". На Украине ситуация сильно отличается: большая часть собственности находится в руках узкого круга олигархов, и это раздражает западные страны. По мнению Колташова, для Евросоюза и Соединённых Штатов Украина представляет собой "недоеденную добычу". Когда ситуация созреет, зарубежные кредиторы во главе с МВФ "начнут выкручивать руки Зеленскому".

"Хайп" вместо нефти и газа

Параллельно с разжиганием милитаристского психоза западная пресса находит уместным лить крокодиловы слёзы по поводу усиления кризисных явлений в глобальной экономике. Financial Times сообщает, что запасы некоторых критически важных для мировой экономики сырьевых товаров оказались почти на нуле. "Беспрецедентный" дефицит промышленных металлов сопровождается ростом цен на продукты питания. Растущий спрос на данные товары провоцирует дальнейший разгон инфляции.

Сырая нефть стоит сегодня более $90 за баррель, чего рынок не видел с 2014 года. Международное энергетическое агентство даёт прогнозы в сторону дальнейшего роста цены, так как страны ОПЕК+ не могут восстановить добычу. Объявленный Западом курс на "зелёную" энергетику и углеродную нейтральность мало способствуют инвестициям в нефтяные месторождения. По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Виталия Громадина, в последние годы инвесторы игнорировали сырьевой сектор в пользу "хайповых" историй, техгигантов и перспективных историй роста, что сказывается на росте сырьевых цен.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже одной трети от их вместимости, что никак не соответствует обычному уровню февраля. Рыночные цены на газ лихорадит с осени прошлого года, а рост геополитической напряжённости и использование проекта "Северный поток-2" в качестве рычага политического давления на Россию могут их резко подстегнуть. Энергетический кризис порождает целую цепочку проблем в других секторах, прежде всего — рост цен на промышленные металлы и азотные удобрения.

Как отмечают в агентстве Bloomberg, напряжённость вокруг Украины вступает в критическую фазу, поднимая цены на сырьё и оказывая давление на правительства, которые уже борются с инфляцией. Прежде чем вводить "ядерные" санкции против России или подталкивать Киев к войне в Донбассе, Западу следовало бы сто раз отмерить. С учётом снижающегося производства металлов в Европе перебои с российским экспортом металлов, включая алюминий, медь, сталь, никель и палладий, пошатнут её экономику.

Голод не тётка

Россия является одним из крупнейших в мире экспортёров всех основных групп удобрений, а вдвоём с Украиной они выступают в качестве тяжеловесов в мировой торговле пшеницей, кукурузой и подсолнечным маслом. Если по каким-то причинам они перестанут играть эту свою роль, можно предвидеть сильнейший шок для мировых рынков продовольствия. Рост цен на металлы и топливо покажется детской игрушкой, если резко подорожают продукты питания и в каких-то регионах Земли возникнет голод. Между прочим, одной из причин "арабской весны" стал неурожай зерна в 2010 году.

Подорожание еды станет спусковым крючком для разного рода социальных потрясений — от манифестаций до государственных переворотов. Эксперт школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова прогнозирует, что за кризисами в ресурсах, климате, демографии, финансах и экономике, которые мы уже наблюдаем, вырастет продуктовая инфляция и число голодающих в мире. По её мнению, усиление социального неравенства приведёт к кризису социальных систем, перестройке экономической формы существования людей в мире, "поскольку потребуется жёсткое регулирование потребления и подавление массового гражданского недовольства".

Интересно мнение группы учёных из Венского института международных экономических исследований, которые изучили возможный эффект от введения Западом обещанных санкций против России. Они считают менее губительным сценарий мягких санкций, включающий ограничения в отношении банковского сектора и госдолга на вторичном рынке. Однако блокировка импорта российских энергоносителей привела бы к стремительной инфляции и рецессии в мировой экономике, и особенно в ЕС. Учёные рассматривают такой ход событий как "экономическую версию гарантированного взаимного уничтожения".

На фоне подорожания счетов за электроэнергию в европейских городах нередки протесты граждан, вынужденных выбирать между едой и теплом. Но они ещё, видимо, не создали критической массы, способной поменять политику властей, для которых стремление во что бы то ни стало "добить" своего геополитического противника в лице России важнее всего остального. К счастью, Россия обладает всеми ресурсами для успешного развития, и нам остаётся набраться терпения и посмотреть, как Запад своим глупым упрямством загоняет себя всё дальше в тупик.

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