"Золотой парашют" главы Росздравнадзора по Москве: 6 или 36 миллионов долларов?

Летом 2021 года у Европейского медицинского центра планировалось открытое размещение акций на бирже — IPO. Оценка, выдвинутая группой банков-организаторов IPO после полугодового изучения всех нюансов бизнеса, колебалась в коридоре €1,2-1,4 млрд ($1,4-1,66 млрд). Блестящие показатели годовой отчетности за 2020 г. стали публично доступными 31 марта 2021 г.

Собственники ЕМЦ надеялись выручить от сделки от $700 до 960 млн, согласно предварительным расчётам организаторов IPO — "ВТБ Капитал", Citibank и JP Morgan. Масса положительных комментариев в специальной прессе, хвалебных статей в РБК, "Коммерсанте", "Ведомостях", делаются прогнозы о потенциальных покупателях.

И вдруг, 23 апреля "Новые известия" выходят с чудовищной заметкой, разрушающей идиллическую картину:

"Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров обратился в Департамент здравоохранения города Москвы и Росздравнадзор с просьбой взять под личный контроль их руководителей проведение проверки Европейского медицинского центра. <…> Ситуация, когда платные услуги заменяют доступное и качественное лечение, а случайные или преднамеренные ошибки медиков замалчиваются или становятся методом получения коммерческой прибыли, не должны оставаться без внимания".

Далее эта заметка разносится десятком мелких региональных СМИ, добавляющих пикантности:

"Вероятно, суд не станет выяснять, по какой причине пациент отказался принимать медицинскую помощь бесплатно, а вот гражданское общество эти вопросы очень интересуют, так как оно заинтересовано, чтобы медицина была не только юридически подкованной, но и этичной".

При перепечатках вводятся новые смыслы, и появляются многочисленные жалобы, уголовные дела, угрозы проверок Росздравнадзора и Департамента здравоохранения:

"Общественная палата Российской Федерации возьмёт на контроль деятельность Европейского медицинского центра в связи с многочисленными жалобами пациентов. По сообщению издания "Новые Известия", проверку ЕМС потребовал первый замсекретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. Сотрудников клиники неоднократно обвиняли в неэтичном поведении, а также они становились фигурантами уголовных дел. Соответствующее обращение уже направлено в Департамент здравоохранения города Москвы и в Росздравнадзор".

Ключевым спикером становится Территориальный орган по надзору за здравоохранением по Москве и Московской области, который журналисты просят "дать разъяснения по этому делу и проинформировать читателей о результатах осенней проверки".

В топовые страницы поиска по запросу "Европейский медицинский центр" начинают вываливаться уже "протухшие новости", как, например, на сайте "Медвестник.ru" новость от 03.09.2020 "ЕМС получил предписание Росздравнадзора за нарушения при лечении пациентов с COVID-19", где ключевыми являются фразы

"совокупная выручка компании составила 14,51 млрд рублей"

и "врио руководителя ведомства Роман Курынин, сообщил, что <…> проверки летальных исходов пациентов при оказании медицинской помощи в частных центрах проводились территориальным Росздравнадзором совместно со Следственным комитетом".

Или на сайте Vademecum. ru новость от 15.05.2019 "Следователи столичного главка СК и сотрудники Росздравнадзора по Москве и Московской области проверят опубликованную в YouTube и растиражированную СМИ информацию о получении пациенткой Европейского медицинского центра (ЕМС) ожогов в результате сеанса лучевой терапии…", заканчивающуюся фразой

"представители общественной организации "Зона права" попросили главу СК Александра Бастрыкина проверить поступившие в апреле 2019 года на горячую линию 43 жалобы на врачебные ошибки из 27 регионов страны. По данным СК РФ, в 2017 году в отношении медиков было возбужденно около 1,8 тысячи дел, в 2018 году их количество выросло до более чем 2,2 тысячи".

То есть идёт нагнетание истерии.

Кстати, организация "Зона права" создана участницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой, признанной иноагентом. "Новая газета" также вытащила ранее сделанные, но не раскрученные статьи-закладки, например, от 16 марта 2021 года.

К вечеру 23.04.2021 вся первая страница новостной выдачи по любым запросам с участием ЕМЦ предлагала новости только с текстом "Работу ЕМЦ проверит Росздравнадзор". 17 ключевых новостей закрыли все семантические ядра и смыслы, ассоциированные с ЕМЦ, а снипеты (краткие новости) уже давали негативную интерпретацию всех статей.

Столь массовый загон должен создать у жертвы медийной атаки панику, у потенциальных и действующих клиентов — боязнь обратиться в ЕМЦ, склонить к переговорам на условиях нападающей стороны.

В соцсетях Facebook, VKontakte, "Одноклассники" активизировались пересылки и комментарии ботов и интернет-троллей статьи ещё одного иноагента Meduza. io:

"Три частные клиники в Москве обвинили в предоставлении репродуктивных технологий одиноким мужчинам. Закон это не запрещает, но уже есть пример уголовного дела".

Для сетевого обсуждения уже выставлены заготовки:

"Управление Росздравнадзора по Москве и Подмосковью обнаружило, что три крупные московские частные клиники 50 раз предоставили услуги вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) одиноким мужчинам-иностранцам без медицинских показаний. Об этом говорится в справке ведомства, направленной в ответ на запрос депутата Госдумы от "Единой России" Николая Земцова…"

Не имея ничего против члена комитета Госдумы VII созыва по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений… Но где бывший режиссёр-оператор, монтажёр, телепродюсер Николая Земцов учился разбираться в медицине? Когда на съёмочной площадке играли в больницу?

Налицо все ключевые компоненты медийной атаки на Европейский медицинский центр:

одномоментный вброс в информпространство идеи-затравки,

активация старых закладок (ранее размещённых информматериалов),

наращивание смыслов на "мусорных" информресурсах.

Вводятся идеи некими формально авторитетными лицами —

депутат от "Единой России",

член Общественной палаты и Герой России.

Подкрепление идёт введением в дискурс Росздравнадзора и лично его руководителя Романа Курынина. Росздравнадзор подаётся как главный эксперт по проблеме безопасности оказания медицинской помощи. Угроза формируется отсылкой на Следственный комитет, лично на Председателя СКР Александра Ивановича Бастрыкина.

Явный признак манипуляции — упоминание больших цифр: 50 (!) нарушений, каких — не расшифровывается. Ещё один обязательный компонент — гиперболизация проблемы: "В Росздравнадзоре заявили, что Европейский медицинский центр 24 раза оказывал услуги ВРТ одиноким мужчинам, в том числе двум людям с положительным статусом ВИЧ". И искажение реальности: "Гендиректор Европейского медицинского центра Андрей Яновский сказал РБК, что у Росздравнадзора, по его мнению, не возникло никаких существенных замечаний к работе клиники".

Это делается с целью манипуляции общественным мнением и как элемент переговорной стратегии: если не согласитесь с нашими условиями, то либо обнулим IPO, либо вообще закроем клинику. Как у героя Папанова: "Буду бить аккуратно, но сильно. <…> Всё понял, Козодоев?"

И все имевшиеся на тот момент времени акты проверок Росздравнадзора вполне могли быть использованы для приостановки работы Европейского медицинского центра на 90 (!) дней или для отзыва лицензии ЕМЦ.

И чтобы эти угрозы не были просто бахвальством, и чтобы ЕМЦ не заявлял, что он слишком большой, чтобы упасть (to-big-to-fail), Роман Курынин и его группа показательно распяли небольшой центр "Медицина 24/7" как раз на фоне развернувшегося торга за IPO Европейского медицинского центра. Чего не сделаешь, если на кону сотни миллионов долларов?

В качестве "вишенки на торте" посмотрим, кто и когда "первым крикнул из ветвей". Знакомые лица — на Телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, чтобы гарантированно дошла информация до председателя Следственного комитета информацию разместили в виде перепечатки с сайта Legal. Report. Пост от праздничного дня 8 марта 2021 года воспроизведём полностью:

"Группа пациентов подала в прокуратуру коллективную жалобу на деятельность Европейского медицинского центра, который связан с вице-премьером Татьяной Голиковой. Как пишет Legal. Report, москвичке Вере Дейниченко после обследования не поставили диагноз "рак IV степени". Олегу Крылову ошибочно поставили диагноз коронавирус. По его словам, он такой не один, после ложно положительного результата пациента отправляют на КТ, которая стоит 16 тысяч. Ещё одна пациентка Валентина Хомякова во время операции по удалению опухоли была заражена гепатитом С. Суд даже взыскал 1,3 млн рублей в её пользу.

У медцентра четыре здания и 600 врачей. Годовая выручка — 15 млрд рублей. Цены здесь зашкаливают, вакцинация от COVID-19 стоит 60 тысяч рублей. Учредитель медцентра — ГК "МедИнвестГрупп" Виктора Харитонина, близкого бизнес-друга вице-премьера Татьяны Голиковой. "Фармстандарт" Харитонина поднялся на госзакупках и "Арбидоле" в бытность Голиковой главой минздрава".

Все пруфы указывают на сайт Legal. Report, где ещё 01.03.2021 заботливо и предусмотрительно размещена статья с броским ужасающим названием "Заражение гепатитом и следы "Арбидола". Что скрывает крупнейшая премиальная сеть клиник России". Автор статьи Илья Давлятчин. Кто этот юноша с горящим сердцем? Илья Давлятчин — старший корреспондент "Росбалта" (признан СМИ-иноагентом), регулярный автор ИА "Медуза" (признан СМИ-иноагентом), участник ток-шоу на "Радио Свобода" (признана СМИ-иноагентом).

Дополнительно ещё десяток мелких СМИ рассеяли по интернету 09.03.2021 под почти одинаковыми названиями "Пациенты подали жалобу в прокуратуру на деятельность Европейского медицинского центра".

Поскольку месседж, по-видимому, понят адресатом поста не был, ровно в стиле гангстерских разборок высылается чёрная метка — статья от 16.03.2021 "Пациенты Европейского медицинского центра на ул. Щепкина требуют проверить клинику". В ней практически ничего нет по сути претензий или каких-то фактов серьёзных нарушений. Но есть стильные фотографии зданий, входящих в комплекс ЕМЦ, интерьеры. Очень сильно напоминает сцену из "Дона Карлеоне", когда перед несговорчивым продавцом выкладывают фотографии его детей при выходе из школы и детского сада. После этого главный герой ломается и подписывает нужные гангстерам бумаги. Интересно, статья была адресована одному из владельцев ЕМС Игорю Шилову или кому-то ещё?

Следующий пост ВЧК-ОГПУ от 06.04.2021, по-видимому, прошёл мимо только что назначенного нового руководителя информационного центра СКР Екатерины Даниловой, поэтому информацию не подали в утренней сводке председателю СКР Александру Бастрыкину. А ведь есть в коротком тексте все вещи, чтобы пощекотать нервы председателю — продажа детей, волокита по уголовным делам. Точно пост составлял автор, который знает систему следствия изнутри и долго.

"Ничего личного, просто бизнес — именно так подходят к вопросу суррогатного материнства в Европейском медицинском центре. Если клиент готов заплатить за будущего ребёнка 30 тысяч долларов, то всё остальное уже и не важно. Сначала была история с поставкой детей иностранцам, а теперь выявлены случаи вынашивания детей для ВИЧ-положительных мужчин даже без должного уведомления суррогатных матерей о возможных рисках для здоровья. Причём в суде фигурирует несколько аналогичных дел, и все касаются ЕМЦ. "Новые Известия" уже запросили в территориальном органе по надзору за здравоохранением пояснение, как такая ситуация оказалась возможной".

И вот на Telegram-канале ВЧК-ОГПУ выходит перепечатка с малоизвестного канала "Самые Новые Известия" 23.04.2021:

"Вячеслав Бочаров, замсекретаря Общественной палаты РФ, обратился в Депздрав Москвы с требованием провести проверку Европейского медицинского центра (ЕМЦ).

Медучреждение уже не в первый раз даёт повод для жалоб. Сначала ЕМЦ предоставляет суррогатных матерей ВИЧ-положительным мужчинам, потом "не замечает" онкологию, выставляет счета за оказанную помощь даже тогда, когда делать этого, по закону, не должны.

Информация для ЕМЦ — понятие абстрактное. Хотят — предоставляют пациенту, не хотят — не предоставляют.

Но теперь ЕМЦ придётся серьёзно задуматься, стоит ли продолжать устраивать беспредел, проворачивая хорошенькие суммы денег. Бочаров, кроме того, что имеет отношение к спецслужбам, ещё является Героем России. Его обращение без внимания точно не останется".

Проанализируйте текст незамутнённым взором, поставьте себя на место председателя Следственного комитета и подумайте, какая будет дальше реакция? Разумеется, "головы с плеч!".

Поскольку задачи обнулять репутацию заказчики медийной атаки не ставили, а хотели лишь получить дисконт 30-40%, то "опущение" репутации Европейского медицинского центра получилось чувствительным, но управляемым. Торговались с учётом майских праздников почти 2,5 месяца.

Всё, кроме цены размещения, "добазарили" и отфиксировали во втором по авторитетности Telegram-канале — НЕЗЫГАРЕ постом от 30.06.2021. Этот "мирный договор" заслуживает, чтобы его привести целиком:

"Несмотря на разговоры о том, что российский рынок IPO теряет обороты, на днях о планах выйти на биржу объявил Европейский медицинский центр (ЕМС). По уровню проникновения частной медицины Россия пока что уступает развитым странам, а на фондовом рынке и вовсе представлена всего одной компанией. Однако если разобраться, то люди в белых халатах потенциально могут обеспечить инвесторам весьма приличную доходность. Рынок медицинских услуг за последние несколько лет растёт высокими темпами (дополнительным импульсом стала пандемия), а сегмент платных медицинских услуг — быстрее рынка. При этом у рынка есть ещё большой задел для дальнейшего развития, а у EMC все шансы обратить этот рост в пользу для себя. Так что же ЕМС представляет из себя и что нам сулит её размещение?

ЕМС — это один из ведущих провайдеров премиальных медицинских услуг в России и крупнейший по показателю скорр. EBITDA. Медицинские центры EMC расположены в Москве и Подмосковье, где сосредоточены основные клиенты группы, и предлагают уникальные услуги по широкому ряду специализаций.

Помимо этого, ЕМС — ещё и ведущий центр по лечению рака в России, с обширным опытом в области применения современных методов лечения онкологических заболеваний.

Выручка компании исторически деноминирована в евро и в последние три года демонстрирует CAGR на уровне 11%.

Высокая маржинальность бизнеса — средний показатель рентабельности EBITDA в последние два года держится в районе 40%.

В этом году EMC планирует направить на выплаты 114 млн евро, что практически эквивалентно совокупным дивидендным выплатам компании за предыдущие два года. А обозначенная в дивидендной политике цель выплачивать до 100% чистой прибыли не может не радовать потенциальных инвесторов.

Что касается акционеров — среди них основатели Игорь Шилов и Егор Кульков, а также Роман Абрамович, который в последнее время активно интересуется перспективными проектами, среди которых IVI и "Азбука вкуса".

Ровно так же в знаменитой советской экранизации "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" общались между собой агент германской разведки и брат лорда с псевдонимами Пьеро и Арлекино по поводу украденных чертежей подводной лодки, через объявления в газете DailyMail. Сейчас в роли такой газеты выступил Telegram-канал. И цена такого сообщения в размере 250 тысяч рублей — запах от конфетного фантика, учитывая цену всего вопроса.

Однако продавцы пытаются сохранить лицо. Ещё раз делается эстимейт — 1 млрд евро — "Российскую сеть клиник EMC оценили перед IPO в €1 млрд" в сообщении "Секрета фирмы".

Но в ответ летит грозный рык "Интерфакса", который договорную точку по размеру дисконта к первичной оценке фиксирует 07.07.2021: при размещении по нижней границе коридора капитализация компании составит $1,125 млрд, по верхней — $1,26 млрд.

15.07.2021 "Форбс" фиксирует результаты, которые напоминают аукционы по ФЗ-44, с шагом в один рубль. Каждую бумагу оценили в $12,5, что соответствует нижней границе объявленного ранее ценового диапазона.

Возможно, какие-то ковенанты не запихнули в первичную сделку или же не договорились по всем деталям стабилизационного опциона в объёме до 15% (6 млн бумаг) от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения. Ведь если он не будет реализован, после IPO в свободном обращении окажутся примерно 44% бумаг компании, а контроль над EMC (55,1%) сохранит её основной акционер Игорь Шилов.

Поэтому в бой пошла самая "жёлтая до тошноты" артиллерия — Life. ru. Репортер Станислав Сенькин в материале от 18.07.2021 "Тайны дорогих палат: Что известно о Европейском медицинском центре и его владельцах" фактически предъявляет дополнительный ультиматум: у вас акционеры непрозрачные, доход получен от коррупционных связей, всю выручку через сэндвичи выводили в офшоры, суды с налоговиками, и вообще, вы хуже, чем "Медицина 24/7". И даже портрет Шилова сделали один-в-один, как у Серебрянского в статье "болезнь приносит миллиарды". Причём в вышеуказанной статье, запущенной в платном продвижении по всем ключевым запросам по теме "Европейский медицинский центр", могут откровенно разобраться человек сто в Москве, и только те, кто в теме.

Так, на основании, возможно, фальсифицированных проверок Росздравнадзора по Москве, переданных в Следственный комитет, некие неизвестные инвесторы получили в ходе блестяще организованной медийной атаки неоспоримое рыночное преимущество — экономию от 250 до 450 миллионов долларов. Себестоимость — пара бессовестных перьев, пяток интернет-титушек в соцсетях, продажный чиновник и накладные расходы по цене обеда в ресторане Nello's в Нью-Йорке.

Кто проиграл? Сумму от $250 до 450 млн недополучили организаторы размещения акций Европейского медицинского центра. Ведь они привлекли всего лишь $500 млн в ходе IPO, поскольку всю компанию оценили по нижней границе объявленного ранее ценового диапазона/

И вот прошло всего пять-шесть месяцев от медийной атаки и "Европейский медицинский центр стал первой клиникой в мире, получившей международную премию Luxury LifeStyle Awards. Вскоре после успешного IPO летом 2021 года компания укрепила свои позиции на рынке в качестве ведущего провайдера премиальных медицинских услуг. По итогам девяти месяцев выручка компании в евро выросла на 16,5%. Количество поликлинических визитов увеличилось на 14,4%, количество госпитализаций в стационар выросло в 1,5 раза. Рентабельность по скорректированной EBITDA в первом полугодии 2021 года составила 41,8%. Что немаловажно для инвесторов, компания прошла инвестиционный цикл и теперь может сосредоточиться на дивидендных выплатах. Согласно дивидендной политике, EMC выплачивает в качестве дивидендов 100% чистой прибыли". В 2021 году планируемые выплаты могут составить 114 млн евро.

Вуаля! Бабки на медийную атаку и покупку чиновников отбили в первом круге! Потрясающе!

Остался единственный вопрос! За чей счёт банкет? Поскольку IPO было сделано в счёт долей ЕМЦ, находившихся в собственности Романа Абрамовича, Виктора Харитонина и Егора Кулькова, совладельцев "Фармстандарт", то этим очень уважаемым людям насолил руководитель Росздравнадзора по Москве.

Поэтому хотелось бы выяснить, кто стоит за господином Курыниным? Кто был заказчиком "обнуления" ЕМЦ? Ведь по приколу купить что-то на 30-40% дешевле? А потом в течение полугода вернуть дивидендами? А заведённые по результатам проверок Росздравнадзора арбитражные и уголовные дела разгребать кому? А также очень интересно, каков был "золотой парашют" за такую замечательную сделку, после которой можно дальше всю жизнь не работать? Сколько получили, Роман Викторович? Как все — 2%? Это от шести миллионов долларов! Или как серьёзный мужик — 10%? Это уже от 35 миллионов долларов!

Наверное, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин разберётся. Ведь с навороченными Романом Курыниным проверками в деле репродуктологов Европейского медицинского центра разбираться пришлось долго.

В первичном заключении Росздравнадзора фигурировали Европейский медицинский центр, клиника "К+31 Петровские ворота" и Next Generation Clinic. В Росздравнадзоре заявили, что все три клиники предоставляли услуги ВРТ одиноким мужчинам из других стран, хотя российские законы не предусматривают применение ВРТ у одиноких мужчин. В Next Generation Clinic, как утверждают в ведомстве, семь раз предоставляли услуги не по медицинским показаниям, в некоторых случаях иностранцы не посещали клинику.

В отношении каждой клиники составили административные протоколы из-за работы с грубым нарушением лицензионных требований. Однако после тщательной оценки всех обстоятельств дела в окончательной редакции обвинительного заключения остались только представители Европейского центра суррогатного материнства (не имеет отношение к ЕМЦ; юридическое наименование — ООО "Росюрконсалтинг") и ЦМП "К31+ Петровские ворота".

Вопрос — почему вышла эта статья? Потому что не надо было 21.01.2022 подавать исковое заявление А40-9331/2022 в Арбитражный суд г. Москвы. "Товарищ мавр выполнил своё дело — товарищ мавр получил своё — товарищ мавр свободен. Не так ли?"

Ждите новых публикаций по другим жертвам Романа Курынина — ОН-клиник, Группу компаний "Медси"…