Российский дипломат поставил Германии дедлайн по "Северному потоку-2"

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" зависит от Германии, мяч на стороне Берлина.

"Он построен, да. Первая труба уже заполнена газом. Осталось завершить сертификацию. Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", — цитирует Владимира Чижова РИА "Новости".

По его словам, чем раньше закончится процесс сертификации, тем лучше будет для конечных потребителей.

Также постпред России при Евросоюзе подчеркнул, что РФ не имеет отношения к энергокризису в Евросоюзе: "Тот факт, что сейчас в Европейском союзе, я бы сказал в целом в Европе, энергетический кризис, это объективный факт. Другое дело, что Россия к этому не имеет прямого отношения".

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что цены на газ надо рассматривать с геополитической точки зрения. По его словам, в ходе совещания министры стран Евросоюза "пришли выводу, что борьба с изменением климата — это вопрос внешней политики, а рост цен на энергию имеет глубокие геополитические корни и является частью геополитической борьбы".

А во вторник любопытный казус произошел на дебатах в Европарламенте относительно кризиса верховенства права в Польше.

Ранее Конституционный суд Польши подтвердил верховенство конституции страны над законодательством Евросоюза. В ответ ЕС пригрозил лишить Польшу финансирования. По этому поводу и дебатировали.

Так вот, в ходе дискуссии польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, германские депутаты, которые обвинили Варшаву в нарушении демократических ценностей Евросоюза, причастны к росту цен на газ в Европе, поскольку Германия поддерживает "Северный поток-2". Обвинил в росте цен Моравецкий и Россию.

С обвинениями в адрес России еврочиновники и евродепутаты, может, и смирились бы. Но не с выпадом в адрес Германии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что премьер-министр Польши не должен пытаться подменить темой "Северного потока-2" вопрос о соблюдении общеевропейских ценностей.

"Не пытайтесь увести внимание от того, что мы обсуждаем здесь и сейчас, речь идет о верховенстве права — и не надо уходить от этого обсуждения. Подрыв этих важнейших элементов ставит европейскую демократию в рискованное положение. Мы не можем это терпеть, и мы это терпеть не будем", — заявила фон дер Ляйен.

В общем, данный пример показывает, что в Европе "Северный поток-2" упоминают к месту и не к месту. А тут еще Украина выразила желание поучаствовать в сертификации газопровода. Чтобы — чего в Киеве и не скрывают — максимально ее затормозить. В общем, даже любопытно, как в Берлине справятся со всем этим давлением.