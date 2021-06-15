Крикалёву предпочли продюсерский талант Рогозина

Космическая отрасль России, похоже, постепенно трансформируется в фабрику грёз, где профессионалам предпочитают сомнительных продюсеров.

Падение с орбиты

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт СССР, исполнительный директор по пилотируемым программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалёв был снят с должности за критику решения руководства компании о финансировании съёмок художественного фильма "Вызов". Легендарный космонавт подтвердил эту недобрую весть одному из российских изданий.

На счету у Крикалёва шесть космических полётов и восемь выходов в открытый космос. Он являлся единственным космонавтом с богатейшим опытом, который был в руководстве госкорпорации. Теперь же, по сути, он "переквалифицируется в управдомы".

Сергею Крикалёву подобрали новую должность — советника Дмитрия Рогозина. В сложившихся обстоятельствах это действительно сильное решение. Должен же быть хоть кто-то рядом с руководителем космической отрасли, кто имеет широчайшее представление о "матчасти". Особенно на фоне ползучего перепрофилирования компании в продюсерский центр.

Горечь космонавта Юрчихина

В "Роскосмосе", где, судя по заявкам на товарные знаки, планируют выпускать различные товары, включая и алкогольные напитки, назвали выступление Крикалёва на наблюдательном совете госкорпорации нарушением корпоративной этики.

Официально Крикалёв снят с должности "в связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции". Дальновидность решения Дмитрия Рогозина оценил лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин:

"Подобные кадровые решения убеждают меня, что космонавтика в России не нужна. Сергея Константиновича Крикалёва знаю много лет — профессионал высшей категории, никогда не боялся брать на себя ответственность… Если он высказывает своё отношение к проблеме, не совпадающее с мнением руководства, это не нарушение корпоративной этики… Сегодня у нас самое важное из всех направлений в космонавтике — это кино. А Сергей Константинович никогда не соглашался с идеями, вредными для нашей отрасли".

Фёдор Юрчихин обратил внимание, что под "бюрократическим прикрытием была сломана программа космических полётов 2021 года". Космонавт заметил, что Дмитрий Рогозин грозился летом 2020 года пристыковать модуль "Наука" к МКС. Это нужно было сделать как можно скорее, потому что истекали сроки его сертификации. Целых 15 лет этот модуль куском железа ждал своего часа. Юрчихин посетовал:

"Система построена так, что никто не отвечает за результат. А вот в процессе заинтересованы все… Зато мы ставим, ломая те планы, которые нам хотя бы по плечу, блестящий эксперимент "Вызов"… Теперь мы назначили нового руководителя, отвечающего за российскую орбитальную станцию. Да вот только решения по строительству её нет, не то что проекта. В том и беда, что мы имеем огромное количество обещаний, амбициозных проектов, но не имеем решений и ответственности за них".

Герой России, лётчик-космонавт Фёдор Юрчихин огорчён, что отечественной космической отрасли оказался не нужен и Геннадий Падалка, занимающий первое место в мире по суммарному нахождению в космосе. Юрчихин заметил, что "это разительный контраст с ситуацией в США, где опыт астронавтов полностью востребован".

Может, и вправду Падалке и Крикалёву стоит отправить свои резюме в NASA, раз тут у нас теперь только кино и творческая самореализация Рогозина. Или консультантами в SpaceX. Как тебе опытнейшие космонавты, знающие все нюансы отрасли, Илон Маск?

Блевать 10 дней

Герой России, лётчик-космонавт Сергей Залётин был ошарашен внезапным известием об увольнении Сергея Крикалёва:

"В отрасли возмущены переводом Сергея Крикалёва, единственного по-настоящему компетентного сотрудника ГК "Роскосмос", в должность советника. Понятно, что с ним, похоже, свели счёты за его принципиальную позицию, высказанную на наблюдательном совете, где решался вопрос о выделении денег на съёмки фильма в космосе. По мнению космонавтов и других настоящих специалистов космической отрасли, он как раз выразил самую настоящую государственную позицию по этому поводу, гораздо более разумную и компетентную, чем позиция действующего руководства ГК".

Залётин оценил действия Крикалёва как поступок профессионала, который по-настоящему знает проблемы пилотируемой российской космонавтики:

"К его мнению должны прислушаться те, кто принимает ответственные решения… Скоропалительная подготовка к полёту актрисы и режиссёра, на которую дали "добро", связана с нарушениями основных канонов безопасности в нашей отрасли".

Перспективы съёмок фильма "Вызов", который продюсируют в том числе глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, оценил лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко:

"Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссёр полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней?"

Батутные перспективы

Даже легендарный советский космонавт Георгий Гречко, человек, чьи добросердечность и неповторимая улыбка озаряли любое общение с ним, а профессионализм и компетентность вызывали уважение, стал сниматься в кино уже после завершения успешной космической карьеры. Правда, времена меняются. Реальное инновационное развитие теперь не стесняются подменять агитпропом и не всегда талантливыми шоу.

Тут всё-таки стоит с пониманием отнестись к деятельности дипломированного журналиста Дмитрия Рогозина. Человек и вправду делает то, что неплохо умеет:

ведёт достаточно читаемые страницы в соцсетях;

выдумывает нетривиальные перформансы, такие как с роботом Фёдором и кино на МКС;

сочиняет песни;

временами на уровне старшины роты острит по теме успехов Илона Маска и NASA.

Ещё в 90-е о космическом будущем России говорил Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант Керим Керимов. Соратник Сергея Королёва, председатель Государственной комиссии по лётным испытаниям пилотируемых кораблей, один из основателей советской космической программы, блистательный инженер, доброжелательный и глубоко порядочный человек, он ещё тогда оценил возможные результаты поверхностного и, порой, безответственного отношения к отрасли.

Все прогнозы, которые озвучил Керим Алиевич, к сожалению, постепенно сбываются. Возможно, в "Роскосмосе" через какое-то время будет весьма востребован батут, которым предлагал воспользоваться американцам продюсер Дмитрий Рогозин.

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