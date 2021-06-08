Кому быть увядающей державой

Прошедший на днях Петербургский международный экономический форум добавил пищи для размышлений о путях развития глобальной экономики после пандемии и роли ведущих мировых держав в формировании нового миропорядка. Для России важно влиять на мировые тренды и постараться попасть в число победителей в большой геополитической игре.

Как отметило французское издание Le Figaro, основной идеей "русского Давоса" (ПМЭФ) было то, что Россия преодолела пандемию COVID-19, извлекла уроки из экономического кризиса и остаётся гостеприимной для инвесторов, несмотря на геополитическую напряженность. Многие мировые издания обратили внимание на фразу президента Владимира Путина о главном разногласии с США — "они хотят сдерживать наше развитие", а "всё остальное — производная от этой позиции".

Агентство Associated Press отметило упрёк президента Путина по поводу двойных стандартов Запада, который осуждал реакцию властей Белоруссии на протесты сторонников оппозиции, но промолчал в случае репрессий в отношении участников атаки на Капитолий 6 января. Подобного рода нелицеприятная критика дала основания американским журналистам сделать вывод о том, что российский лидер "задал жесткий тон предстоящему саммиту с президентом США Джо Байденом".

Журналистов из агентства Press Association заинтересовало мнение Кремля о безапелляционном заявлении главы британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, который охарактеризовал Россию как "объективно увядающую державу, экономически и демографически". Президент Путин поиронизировал на этот счёт, посоветовав оппонентам из Туманного Альбиона "вести себя спокойно, не переживать на этот счет и не ухудшать российско-британские отношения", коль скоро они так уверены в неизбежном угасании России.

Владимир Путин на ПМЭФ-2021

Распад Британской империи в течение 20-го столетия — яркий пример того, как непостоянна фортуна, когда речь идёт о подъёме и спаде различных государств. Советский Союз в период после Второй мировой войны обрёл такую мощь, что еще в 80-е годы мало кто мог предвидеть скорое его исчезновение с политической карты мира. Многие сегодня проводят аналогии между Соединенными Штатами Америки сегодняшнего дня и Советским Союзом в период его упадка.

"В чем проблема империй? - задался вопросом президент Путин. - Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки — этих купим, этих напугаем, с этими договоримся. Но количество проблем нарастает — и наступает момент, когда с ними уже не справиться".

Всё меньше доверия к доллару

Претензии США на роль мирового гегемона, стремление сдерживать любыми способами развитие России, Китая и других "авторитарных", как им кажется, государств можно как раз отнести к разряду задач, с которыми Вашингтону "уже не справиться". Перенапряжение сил империи выражается в небывалом ожесточении противоборствующих политических сил и ослаблении позиций доллара как главной мировой резервной валюты.

В прошлом году в США напечатали четверть всех существующих долларов — 9 триллионов, и на достигнутом ФРС останавливаться не собирается. Эти огромные средства перетекают, естественно, на финансовые рынки, способствуя раздуванию фондового пузыря. Как сообщает Market Watch, инфляция в США достигла в мае 4,2% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2008 года. Госдолг США давно превысил ВВП страны, так что неудивительно видеть, что её валюта вызывает в мире всё меньше доверия. Например, доля доллара в валютных резервах мировых центробанков упала до минимума за 25 лет: в четвёртом квартале прошлого года она составляла примерно 59%, тогда как в 2001 году — 72,7%.

Другое отпугивающее свойство доллара связано с его использованием как инструмента в конкурентной и политической борьбе. Например, из-за американских санкций для России стало невозможным осуществлять расчеты в долларах в сфере военно-технического сотрудничества. Как отмечало агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ России, доля российского экспорта в долларах в четвёртом квартале 2020 года упала ниже 50%.

Основной вклад в дедолларизацию внесла торговля с Китаем, более трёх четвертей которой ведётся теперь в евро. В целях снижения зависимости российской экономики от доллара расчеты в национальных валютах в рамках ЕАЭС доведены до 74%. Шагом в том же направлении является отказ от долларов в ФНБ. Как заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, нам следует "устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий". Если Штаты продолжат свою безумную политику санкций, то от их валюты вынужденно откажутся и наши нефтяные компании, нанеся по нефтедоллару чувствительный удар.

Западу пора уйти от штампов

Как утверждает видный американский экономист Кеннет Рогофф, ожидаемые будущие изменения в валютном режиме Китая могут спровоцировать значительные сдвиги в международном валютном порядке. Для повышения гибкости своей валюты китайские власти в какой-то момент отменят привязку к корзине валют и перейдут к современному режиму инфляционного таргетирования. Можно ожидать, что и большинство стран Азии последуют за Китаем. По мнению экономиста Рогоффа, при таком развитии событий доллар как якорная валюта для стран, на долю которых приходится примерно две трети мирового ВВП, может потерять почти половину своего веса.

В пользу китайского юаня говорит и тот факт, что еще в 2014 году Китай обошел США по ВВП, пересчитанному в доллары по паритету покупательной способности. И судя по всему, Вашингтон воспринимает исходящую с Востока угрозу вполне серьёзно. Особое беспокойство американцев связано с планами Поднебесной по введению в оборот цифрового юаня. По сообщениям Bloomberg, администрация Джо Байдена пытается собрать данные и проанализировать последствия появления цифрового юаня. Белый дом интересует, можно ли будет с его помощью обойти санкции и есть ли риск для доллара как основной резервной валюты.

На днях у нас отмечался юбилей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. За 20 лет его существования взаимный товарооборот увеличился в 13 раз — с $8 млрд до $104 млрд. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, российско-китайское всеобъемлющее партнёрство — это нечто большее, чем классический военно-политический союз. В Договоре закреплены такие важные принципы, как

отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет;

уважение выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития;

запрет использования своих территорий третьими государствами в ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности друг друга.

"Сегодня, когда ряд государств Запада предпринимает попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру, подменить её собственным "порядком, основанном на правилах", двусторонний диалог на мировой арене особенно значим, - считает Сергей Лавров. - Москва и Пекин — последовательные сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы мироустройства".

Нам трудно представить такой уровень доверительных отношений с Вашингтоном и его безропотными вассалами. Но та часть мира, которая не одурачена пропагандистскими штампами об "агрессивной" России, вправе ожидать от властей США и Евросоюза разумных шагов в сторону деэскалации международной обстановки. Ведь для этого так мало надо — уважение к партнёрам и учет взаимных интересов.

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