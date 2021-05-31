Зелёный курс: тема экологии - не ширма для прикрытия бесчестной игры

Россия на властном уровне всё громче заявляет об экологических аспектах развития. Об этом свидетельствуют новые законодательные инициативы и заявления облеченных властью лиц на площадках представительных форумов и встреч. Однако успехи в деле защиты природы требуют как мобилизованности внутри страны, так и способности разобщенного мира к кооперации.

В своём выступлении в рамках IX Невского международного экологического конгресса, который прошел на днях в Санкт-Петербурге, вице-премьер Виктория Абрамченко отметила негативные последствия безудержной индустриализации. Склонность человечества к агрессивному потреблению ресурсов обернулась загрязнением окружающей среды, необратимыми изменениями экосистем, глобальными изменениями климата и другими проблемами. Многие из них носят трансграничный характер, вот почему так важна активизация международных усилий по их решению.

"Это совместные научные исследования и решения по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата, — конкретизировала Виктория Абрамченко, — обмен лучшими практиками и технологиями, инвестиции в востребованные климатические и экологические проекты".

Вскоре у нас будут приняты поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как:

цветной пластик;

пластиковые трубочки;

ватные палочки;

одноразовая пластиковая посуда.

Это будет вкладом России в защиту Мирового океана от масштабного загрязнения пластиком. Если не остановить общими усилиями всего человечества процесс "пластификации" океана, он не сможет в будущем поддерживать баланс парниковых газов за счёт поглощения атмосферного (в том числе антропогенного) углерода.

Можно с сожалением констатировать, что у нас пока еще линейная модель обращения с ресурсами: более 90% отходов преимущественно захоранивается на полигонах, а мы их накапливаем более 8 млрд тонн в год. Прогресс в создании инфраструктуры для обращения с отходами, снижении вредных выбросов, защите уникальных водных систем, сохранении лесов и биоразнообразия в нашей стране невозможен без разворота в её развитии на зелёный курс и перехода к экономике замкнутого цикла. Индустрия такого типа, по экспертным оценкам, способна сформировать в мировой экономике до $1 трлн в год добавленной стоимости к 2025 году.

Вклад России в климатическую повестку

Что сделано и что планируется сделать в России для решения природоохранных задач? Благодаря вовлечению в оборот вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности объём захоронений к 2030 году должен сократиться вдвое. В индустрии замкнутого цикла будет создано около 100 тысяч новых рабочих мест. Как известно, в послании Федеральному собранию глава государства поставил перед правительством задачи снизить накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов к 2050 году до более амбициозных показателей, чем в Евросоюзе, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и ввести жесткий контроль и мониторинг.

Россию трудно упрекнуть в том, что она не следует своим обязательствам в рамках Парижского соглашения по изменению климата. По сравнению с 1990 годом выбросы парниковых газов уже уменьшились в два раза — с 3,1 млрд тонн эквивалента СО2 до 1,6 млрд тонн. Иностранные эксперты склонны относить данное достижение полностью на счет разрушительных процессов в нашей промышленности в лихие девяностые, однако они грешат против истины.

"Это не только следствие трансформационного экономического спада, но и следствие того, что новый экономический рост, который был — он уже шел и идёт на принципиально иной технологической базе, которая подразумевает более низкий углеродный след экономики, — обращает внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников. — Мы должны помнить об этом, когда говорим о вкладе России в климатическую повестку".

Вследствие экологической модернизации промышленности 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, в том числе атомная генерация. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что Россия обладает пятой частью всех лесов планеты, уступая лишь Бразилии. Как отметила вице-премьер Абрамченко, вклад нашей страны в абсорбирование глобальных выбросов оценивается в 2,5 млрд тонн эквивалента углекислого газа в год.

На рассмотрении в Госдуме также находится очень важный экологический закон — "Об ограничении выбросов парниковых газов". Его принятие позволит создать систему учёта выбросов и поглощений, сформировать реестр климатических проектов и установить правила оборота углеродных единиц. Как отметила Виктория Абрамченко, в стране должна быть создана единая информационная система, содержащая "валидные верифицированные" данные о выбросах и поглощениях, чтобы ни у кого в России и за её пределами не возникало сомнений в достоверности этой информации.

Западная игра со множеством неизвестных

В Минэкономразвития предупреждают, что с принятием нового экологического законодательства крупные предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности и других отраслей будут обязаны предоставлять отчетность о выбросах углеродов. На первом этапе такая обязанность возникнет у компаний, выбрасывающих более 150 тысяч тонн эквивалента СО2 в год, а после 2024 года — у тех, кто превышает отметку в 50 тысяч тонн. По словам министра Решетникова, со стороны бизнеса есть спрос на климатические проекты. Предложенная схема позволяет вести учет сокращенных или поглощенных углеродных единиц, продавать их или засчитывать, снижая тем самым углеродный след продукции. Кстати, на Сахалине уже идёт эксперимент по созданию условий для достижения углеродной нейтральности этого региона.

Представители МЭР поясняют, что при введении государственного учета выбросов парниковых газов решено стартовать с "мягкого" регулирования без дополнительной налоговой нагрузки на бизнес. Между тем российские экологи критикуют законопроект за отсутствие в нём квот и плат за выбросы парниковых газов, так как принцип "загрязнитель платит" лучше бы стимулировал бизнес сокращать выбросы в процессе производства. Однако власти считают "резкий подход" неприемлемым для нашей экономики и гораздо больше озабочены тем, как интегрировать Россию в процессы перестройки глобальной экономики.

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выразил определённые опасения в том, что касается признания международными партнёрами российских углеродных единиц. Ситуация с европейским подходом к углеродному регулированию тоже до конца не прояснена, и это "игра со множеством неизвестных". Планы Евросоюза по введению пограничного углеродного налога могут ударить по российским базовым отраслям, которые формируют около 40% экспорта. Российским компаниям предпочтительнее платить не при пересечении товарами границ, а на своей территории, реализуя климатические проекты, полагает депутат Бурматов. Тем более нельзя допускать того, чтобы мы платили дважды, поэтому надо договариваться со странами — участницами Парижского соглашения.

Недавнее скандальное заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о добытом в России природном газе как "самом грязном" в мире лишний раз подтверждает явно предвзятое и несправедливое отношение Запада ко всему, что имеет определение "российский". Вице-премьер Александр Новак компетентно заявил, что наш газ имеет почти в четыре раза меньший углеродный след, чем поставляемый в Европу американский газ, который добывается из сланцевых пород при помощи экологически вредных технологий гидроразрыва пластов. Между тем при добыче и транспортировке нашего газа применяются наилучшие доступные технологии .

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Россия абсолютно точно ощущает ту роль, которую она способна играть в мировых процессах сохранения природного богатства, развития ответственного подхода к энергетике, и призвана стать лидером этих процессов. Однако применение безнравственных методов при решении экологических проблем недопустимо. Любые попытки использовать тему экологии как ширму для прикрытия нечистоплотного продвижения чьих-то конъюнктурных интересов в международном поле представляются деструктивными.

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