Состояние олигархов превысило бюджет России

Российская элита за год проедает суммы, сопоставимые с региональными бюджетами субъектов РФ. Сегодня пять олигархов могут купить все регионы России.

Об этом рассказал экономический обозреватель Юрий Пронько - и это подтверждают объективные данные экономической статистики.

По его словам, совокупное состояние пяти "самых крупных олигархов" превышает годовой бюджет всех субъектов страны вместе взятых.

Изначально разговор шёл о новой инициативе — прогрессивном налоге на вывод капитала через дивиденды. Причиной дискуссии стал тот факт, что российские долларовые миллиардеры продолжают увеличивать свои состояния, несмотря на падение экономики и обвал доходов населения.

Как отмечает Financial Times, 140 наших граждан, входящих в мировой список Forbes, владеют активами на сумму, равную 35% ВВП страны.

Их деньги теперь примерно втрое превышают размер Фонда национального благосостояния и почти в пять — его ликвидную часть.

В перечень богатейших олигархов России с общим состоянием в почти 138 млрд долларов, или около 11 триллионов рублей, входят:

владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов c состоянием в 29,1 млрд долларов, или 1,7% ВВП;

владелец "Норникеля" Владимир Потанин (27 млрд долларов);

главный акционер НЛМК Владимир Лисин (26 млрд долларов).

"Прогрессивный налог на вывод капитала через дивиденды — это момент истины. Сможет ли правительство Мишустина — Белоусова пробить ситуацию лбом и добиться реализации этого механизма? Или нет?" — задался вопросом Пронько.

По факту, все разговоры на тему "денег нет" — это разговоры именно для бедных. Деньги как раз есть, другой вопрос — у кого и сколько, отмечают авторы аналитического проекта "Новости на каждый день".

Таких олигархов в стране несколько десятков, и все они требуют денег. "По сути, деньги страны уходят именно на этот батальон, который постоянно "требует бабла". Однако, на этом пирамида и не думает заканчиваться. Далее идут высокопоставленные и среднего уровня федеральные силовики, чиновники и местный истеблишмент", — пишут эксперты.

Уровень потребления у всех деятелей такого уровня впечатляющий.

"Если у мэра якобы только золотые часы на руке "тянут" на два миллиона долларов. то в офшорах у дяди могут быть отложены миллионов 50-100 долларов (один доллар, потраченный на часы, умножайте смело на 50-100 и получите примерный размер авуаров)", — считают аналитики.

Как отмечает Red Devol, такая ситуация уничтожает экономику всей Северной Евразии. Особенно "прекрасно", что перворанговый российский олигарх-миллиардер в год "сжирает" столько, сколько пара-тройка российских регионов.

В свою очередь, "Толкователь" писал, что сверхбогатые россияне потребляют на каждого по 60-70 миллионов долларов в год. Это только текущая жизнь, без больших вложений в покупку яхт, бизнес-джетов, антиквариата.

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