Цифровой рубль: такой же рубль, только — прозрачный

ZOOM ввел санкции против России. Как можно и нужно ответить западным технологиям и платформам? Банк России создаст цифровой рубль. Как это? Какие плюсы? Чего стоит бояться? Будут ли теперь в нём искать код дьявола и нашествие рептилоидов? На эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

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— Борис Игоревич, в связи с коронавирусом активно все начали использовать новые информационные технологии, эти платформы — в основном американские. Теперь компания Zoom ограничила использование своего сервиса видеоконференций для российских компаний с госучастием. Это — такой первый флажочек.

Сейчас огромное количество западных интернет-разработок и сервисов стали частью нашей жизни, и будет очень трудно остаться без них. Хотя наши власти заявляют, что наши разработчики создали или создают их аналоги, скоро они будут внедряться.

Как вы считаете, может ли возможное обострение отношений как-то повлиять на виртуальное мироустройство, нашу привычную действительность, готовы ли американцы обязать свои компании отказаться от сотрудничества с российским рынком?

— Для меня это все сначала было удивительно, потому что Zoom — очень популярен в России у тех, кто применяет дистанционное обучение. Возможно, компания боится попасть под какие-то санкции.

Я сам — практикующих преподающий профессор ВУЗа — пользовался разными программами. Онлайн-обучение меня не приводит в восторг, но в условиях пандемии другого пути нет.

Я преподавал в разных системах, но лучше Zoom не видел. По сравнению с несколькими другими программами, Zoom — удобнее, практичнее и лучше работает. Он все-таки остается доступен в России всем, в том числе и компаниям с госучастием, но с ограничением.

У Zoom есть бесплатная версия с ограничением по числу участников, по-моему, 30 или 40 человек, и ограничение по времени 40 минут. Школьный урок как-то влезает, вузовская лекция — уже нет. И Zoom доступен для всех частных лиц, так что я преподавал и буду преподавать в Zoom даже сейчас.

Zoom

И будет собственные платформы и быстрые технологии российская земля рождать…

А что касается более широкого контекста, разумеется, нам нужен приход инновационной экономики, тогда появятся отечественные аналоги. И что-то в этом направлении у нас уже есть.

Американские технологические новинки у нас действительно широко применяются, но Telegram — это наша новинка, которую не американцы, а мы же сами попытались на одном этапе искоренить, свою собственную родную. Слава Богу, что не получилось…

— Пытались, но не смогли.

— Вот значит, хорошо сделали, раз не смогли ее остановить. Смотрите дальше — платежная система "Мир" заработала и хорошо функционирует, что-то еще делается.

Да, сейчас много делается для замены иностранного софта отечественным, и это, конечно, обязательно нужно делать, только так, чтобы не заменять хорошее импортное на отечественное худшего качества, только потому что оно отечественное.

Сделают у нас платформу обучающую, по удобству и качеству сопоставимую с Zoom — да ради Бога, я только рад буду. А пока я рекламирую Zoom в предпочтении с другими иностранными же производителями, в том числе с аналогичной программой, которая есть и у Microsoft.

— Центробанк сообщил, что до конца этого года создаст прототип платформы цифрового рубля и весь 2022 год посвятит его тестированию. Вроде бы тоже — передовые технологии, но в этом отношении есть очень много конспирологических теорий.

Главная — цифровые деньги позволяют полностью контролировать людей. Вообще цифровые деньги — это часть всемирного заговора властей и чуть ли не рептилоидов вместе с ними. Как вы это все оцениваете?

— До этого у нас были люди, которые находили число дьявола в номерах ИНН, которые присваивала налоговая служба. Кстати, налоговую службу недаром упомянул.

Нечистая сила и чёрная зарплата

Теперь это — страх того, что какая-то нечистая сила в тебя с цифровым рублем вселится? Или это — страх, что тебя за грудки возьмут за недоплаченные налоги и черную зарплату? По-моему, второй страх гораздо более житейский и актуальный.

Если более серьезно насчет цифрового рубля говорить, то это — не биткоин. Потому что у биткоина нет эмитента, это — некая виртуальная ценность. Цифровой рубль, хотя и похож на электронный кошелек, которых сейчас уже есть немало, но отличие в том, что эмитентом этого кошелька является Центробанк России.

Это — такой же рубль, только в другой форме. Да, он — прозрачный. Да, он хранится на счетах, его видно налоговым органам. Ну так заплатите налоги и спите спокойно.

А дальше посмотрим, когда это введется в строй, запустится. У вас будут бумажные рубли в кошельке, виртуальные рубли на банковском счете и банковской карточке. И у вас будет некий третий электронный кошелек. В чем его удобство?

Во-первых, не украдут.

Во-вторых, при переводах средств через этот кошелек не будут брать комиссии. А банки сейчас за переводы, осуществляемые через них, комиссии берут.

Минусы — непривычность и вытекающие из этого опасения, все эти теории заговоров…