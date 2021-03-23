Маркус Эдерер отметил высокий уровень горнолыжной инфраструктуры курорта "Роза Хутор"

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер высказал предположение, что пандемия коронавируса и связанные с ней локдауны в Европе закончатся во второй половине этого года. Об этом он рассказал в рамках Австрийского горнолыжного бизнес-уикенда, который прошел в Сочи на курорте "Роза Хутор". В качестве организатора мероприятия выступило Посольство Австрии в России, было зарегистрировано 60 зарубежных гостей.

"Конечно, пока рано говорить об окончании пандемии коронавируса в Европе, но надеюсь, это произойдет во второй половине 2021 года. Тогда мы все сможем путешествовать, а горнолыжный сезон в следующем году будет очень хорошим", — поделился Маркус Эдерер.

Посол ЕС в России подчеркнул также необходимость введения ковидных сертификатов.

"Уже сейчас при совершении разрешенных поездок в Россию или страны ЕС необходимо предъявлять результаты теста на коронавирус. Скорее всего, необходимо будет ввести цифровые сертификаты или создать приложение, qr-коды, в которых будет указана информация о вакцинации, перенесенном заболевании или результатах теста на коронавирус, чтобы мы все смогли безопасно путешествовать", — отметил посол ЕС в России.

В рамках традиционного Австрийского горнолыжного бизнес-уикенда на курорте "Роза Хутор" Маркус Эдерер принял участие в деловых и неформальных мероприятиях, включая любительское соревнование по скоростному спуску.

"Подобные мероприятия являются замечательной рекламой как для Сочи, так и для Австрии. И, конечно же, это хорошая возможность отдохнуть на свежем воздухе от пандемии коронавируса c соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, пока большинство европейских курортов закрыты", — сказал посол.

Маркус Эдерер отметил высокий уровень горнолыжной инфраструктуры курорта "Роза Хутор" и заявил, что введение электронных виз поможет развитию въездного туризма в России.

"Уверен, что после окончании пандемии индустрию туризма ждет определенный подъем. Европейские туристы любят приезжать в Россию, желающих очень много. Думаю, что несмотря на все разногласия между Европой и Россией, у нас есть возможность открытого диалога об общих проблемах, например, глобального изменения климата", — отметил посол ЕС в России Маркус Эдерер.