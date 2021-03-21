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Автор Инна Новикова

Дмитрий Орешкин: пенсионная реформа провалилась

Экономика

Одумается ли власть с грабительской пенсионной реформой, которая принесла государству денег на копейки, а негатива — немеряно, причём на долгие годы? Ведь возможно, это стало даже роковым решением для будущего России. Население стареет, рабочих становится меньше, так объяснялось повышение возраста выхода на пенсию. Но ведь люди всю жизнь честно зарабатывали пенсию!

А за последний год рождаемость упала на 10%. И это — тоже одно из последствий бесчестного отбора пенсий. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин.

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— Дмитрий Борисович, до сих пор наши граждане, хотя уже смирились, очень болезненно ощущают последствия повышения пенсионного возраста. Власть выиграла от этого денег на копейку, а уже получили негатива на много рублей и дальнейших плохих последствий, видимо, еще больше. Ведь это — прямо крушение надежд всей жизни.

Тем не менее, решение остается, пенсионный возраст повышают все дальше. Хотя недавно председатель правительства Михаил Мишустин расширил возможности досрочного выхода на пенсию. Можно ли считать, что вопрос с пенсионной реформой решен окончательно, как вы считаете? Возможны ли хотя бы какие-то послабления?

— Пенсионная реформа или увеличение срока выхода на пенсию людьми была воспринята, мне кажется, как финансовая проблема. Женщина, которая приближалась к выходу на пенсию, не собиралась уходить в 55 лет, а собиралась продолжать работать и плюс к этому получать еще пенсию.

Пенсионный облом

Точно так же мужчина, который приближался к 60-летию. Как правило, это — еще довольно крепкий мужик, он может работать охранником в магазине, на автостоянке, где-то еще, но помимо этой зарплаты получать еще и пенсию. И эта, грубо говоря, прибавка к зарплате воспринималась как большая надежда.

И тут вдруг нам любимая Родина говорит, что нет, теперь еще пять лет подождете. Это, конечно, огромный удар по надеждам людей, которые работали всю жизнь, платили пенсионные отчисления и справедливо полагали, что им положено. А им не заплатили.

Не рожают, а пенсию хотят…

Денег в стране, конечно, не хватает, но их в любой стране всегда не хватает. Поэтому мой прогноз, что назад отыгрывать с пенсионным возрастом никто не будет. Население стареет, молодежи у нас мало, а за последний год рождаемость упала на 10%.

Соответственно, тех, кто работает на рынке труда, будет все меньше и меньше. Сейчас их — порядка 70 миллионов, а пенсионеров уже больше 40 миллионов. А будет еще хуже.

Поэтому, конечно, назад никто не отыграет и нет смысла себя обманывать какими-то надеждами. Подачки, облегчения, какие-то отдельные начисления, наверное, будут проводить для того, чтобы снимать какие-то уж совсем неприятные ситуации. Прибавят кому-то немного.

Народ-то у нас не слишком требовательный и в Москве многие были благодарны Лужкову за 1000 рублей пенсионной прибавки. Боже ты мой, какие прибавки! Но если у тебя 12 тысяч пенсия, то прибавка 1000 действительно тоже чего-то стоит.

Государство не хочет платить по счетам

Поэтому мой прогноз такой: возраст останется тот же самый, потому что государство считает, что денег недостаточно, чтобы платить стареющему населению.

Будут иногда какие-нибудь небольшие скромные подарки — каким-то ветеранам, каким-нибудь отдельным группам. Вот сейчас прибавили людям, у которых социальная пенсия.

Социальная пенсия отличается от нашего общего представления о пенсии тем, что, когда мы говорим "пенсия", то имеем в виду пенсию по возрасту, а социальная может быть по болезни, по какому-то несчастному стечению обстоятельств.

И у нас, по-моему, всего три с небольшим миллиона человек, которые получают социальную пенсию, вот ее вроде обещали повысить, во всяком случае, Мишустин на эту тему говорил.

Но большинство пенсионеров получают пенсию по возрасту. И им пока ничего особенного не обещали. Тем более не обещали тем, кто по старому законодательству уже стал бы пенсионером.

— А ведь до этого были и другие нововведения. Мы отчисляли часть своей зарплаты, а Пенсионный фонд нам присылал бумажки, сколько у нас накоплений… Потом это просто отменили.

— Эта пенсионная реформа провалилась. Идея-то заключалась в том, что ты отчисляешь какой-то процент, а умное государство использует эти деньги, вкладывая их в ценные бумаги, которые растут, потому что растет экономика. Например, купили вы какой-то растущий актив на рынке, и этот актив растет на 7% в год.

— Как нам обещали во время приватизации: вложить свой ваучер, владеть и богатеть.

— Но это же всегда связано с риском. Какие-то акции растут, а какие-то падают. Поэтому эти вложения предполагалось делать очень консервативными, осторожными, исходили из того, что экономика будет расти. Если она в среднем будет расти на 2%, то толковый управляющий бумагами может, обеспечивая правильные вложения, обеспечить рост на 3-4%.

Проблемы в том, что:

  • во-первых — наша экономика не росла последние десять лет и, соответственно, все эти вложения буксовали, а в некоторых случаях и отрицательную доходность показали. Это — не вина Пенсионного фонда, а вина той структуры, которая называется государство;
  • второе — эти самые деньги, которые формально должны были принадлежать лично вам, в нужный момент по решению нашего законодательного органа государство использовало для затыкания дыр не в вашей доходной графе, а в своей.

Государство наказывает граждан за то, что уже их обобрало

Вот оно позаимствовало, а вернуть забыло. И поэтому — да, пенсионная реформа провалилась, потому что не сработала эта накопительная модель. Возможно, там кто-то еще что-то украл. Это вполне может быть.

Но главные причины — отсутствие экономического роста в течение последних десяти лет и то, что любимое государство запустило лапу в наш с вами пенсионный карман. А потом, именно потому что этих денег не стало, и еще раз так сделало.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы дмитрий орешкин пенсионная реформа пенсионный возраст накопительная часть пенсии
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