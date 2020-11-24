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Автор Олег Артюков

Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам

Экономика

Заместитель госсекретаря министерства сообщения Латвии Улдис Рейманис некоторое время назад написал письмо помощнику министра транспорта РФ Юрию Петрову. В послании латвийский чиновник обратил внимание, что длительная бюрократическая процедура драматически сокращает объем грузов. Которые следуют из России по железным дорогам Латвии в латвийские же порты.

Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам

О чем написал Рейманис

В прошлом месяце наибольшее снижение было связано с поставкой угля на главный угольный терминал на остров Криеву в Риге. В среднем планировалось 118 вагонов в сутки — по факту их было 39. Всего же в порты Латвии должны были зайти 850 вагонов, а вместо этого среднесуточный показатель составил 724 вагона.

В октября Россия не согласовала 94% от запрошенного количества угольного груза — клиенты хотели получить в порты Латвии более 4800 вагонов с углем, но было согласовано только 279. В нынешнем месяце доставка грузов угля из Россию была прекращена полностью.

Юрий Петров и Улдис Рейманис являются руководителями транспортной рабочей группы Россия — Латвия. Так что обращение латвийского чиновника понятно, для чего же еще была создана такая группа.

Из письма также следует, что руководство Латвийской железной дороги (Latvijas dzelzceļš) недавно проводило встречу с представителями РЖД, в ходе которой обсуждалось развитие новых направлений грузовых перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург. По данным латвийской прессы, российские власти рекомендовали РЖД не участвовать в проектах из политических соображений.

При этом подчеркивается, что письмо чиновника из министерства сообщения не было его личной инициативой. Оно было согласовано с МИД Латвии и посольством этой страны в Москве.

Два латвийских подхода

Ничего странного глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич в этой истории не видит. По его словам, власти Латвии исходят из принципа двух подходов: первый заключается в принципиальной позиции по политическим вопросам, второй — в возможности сотрудничества без нарушения политических принципов.

При этом он рассказал, что еще одно письмо написали бизнесмены, которые работают в латвийских портах. Но вот его власти Латвии признали неприемлемым для суверенного государства.

"Циркулируют всевозможные идеи, есть компании и предприниматели, которые думают, что по-прежнему достаточно политически преклониться, поцеловаться, и бизнес продолжается, эти люди, вероятно, застряли в начале 90-х", — заявил Ринкевич.

А бывший президент Латвии Валдис Затлерс заявил, что письмо с мольбами к России не поможет, поскольку российская политика по сокращению транзита грузов сформирована "лет 15 назад".

"Если мы будем унижаться, мы будем унижены еще больше, и никакого положительного эффекта для того, кто слаб и молит, чтобы что-то дали, не будет. Это не стратегия России, это не политика России", — считает Затлерс. За девять месяцев нынешнего грузопоток во всех латвийских портах сократился: в порту Лиепаи на десять процентов, Риги — на 27 процентов, Вентспилса — на 40 процентов.

Затлерс хоть и говорит о давно сформировавшейся стратегии России, но одновременно с этим очевидно, что власти Латвии за это время не смогли найти альтернативы. Проще говоря, кроме России возможности латвийской железной дороги и портов мало кого интересуют.

Ну и кроме того, Россия может быть была бы сговорчивей, если бы не принципиальность "западных партнеров" (и Латвии в их числе), которые избрали экономические давление как способ добиться политических уступок. Только это правило работает и в обратном направлении.

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Темы санкции эдгар ринкевич железная дорога
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