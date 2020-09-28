Продовольственной безопасности России угрожает неестественная монополия?

Сегодня 99% рынка соевых комбикормов, которыми наши фермеры кормят мясной скот и птицу, владеет одна компания. Это тревожный сигнал для экономики, не желающей чрезмерной монополизации.

Да, теоретически в ряде отраслей монополии могут быть эффективными за счет существенной экономии затрат. На практике этот плюсик перекрывается множеством минусов.

Во-первых, ресурсы могут использоваться нерационально, поскольку у монополии почти нет мотивации. Честная конкуренция, по сути, подавляется. Экономическое неравенство между малым и крупным бизнесом растет, а инвестиции теряют эффективность.

Во-вторых, монополист постепенно становится полновластным хозяином целой отрасли. Он может в одностороннем порядке повышать цены на свою продукцию, даже без рыночных предпосылок, а просто так, по своему желанию. И вряд ли он опасается, что его доходы "просядут", ведь потребители будут вынуждены покупать его товар.

Еще с советских времен в России сохранилось немало естественных монополий, и нередко им действительно нет реальной альтернативы. Но возникают и новые монополии. Их называют "неестественными", поскольку само их существование сложно оправдать.

Возьмем, для примера, группу компаний "Содружество", одного из крупнейших переработчиков и импортеров семян масличных культур.

ГК работает в России, СНГ, странах Средиземноморья, Ближнего Востока, Центральной и Латинской Америки. "Содружеству" принадлежит Калининградский производственный комплекс (три маслоэкстракционных завода, цех комплексной очистки растительных масел, цех по производству пищевого белого лепестка, цех гидратации масла и производства лецитина, завод по производству соевого протеинового концентрата), а также морские терминалы, складская и железнодорожная инфраструктура в Калининграде. Есть сеть логистических центров в России и СНГ, маслоэкстракционный завод и склады в Бразилии, завод по производству рыбной муки в Сенегале, маслоперерабатывающий завод в Турции и речные терминалы в Парагвае. Компания перерабатывает свыше 3 млн тонн соевых бобов и рапса в год, а годовой оборот превышает 3 млрд долларов. Впечатляет?

Компания была основана в 1994 году гражданином Белоруссии, экс-военным Александром Луценко. В России "Содружество" начало работу 20 лет назад. Начиная с 2013 года, Луценко неизменно входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. В 2020 году его состояние издание оценило в 800 млн долларов, он занимает 119-е место в рейтинге. Два года назад Луценко владел $700 млн и был на 30 с лишним строчек ниже. Но уже тогда Forbes называл его "соевым императором".

Интересно, что собственником российских активов "Содружества", как ранее сообщала пресс-служба этой ГК, является Baltic Logistics Company — международная компания, бенефициары которой не раскрываются.

Один из основных товаров, которые производит ГК "Содружество", — соевый шрот. Он получается, когда из семян сои выводят жир (выдавливают масло). Считается, что это идеальное питание для сельскохозяйственных животных — высокобелковое, концентрированное и обогащенное минеральными веществами. Поэтому соевый шрот активно добавляют в комбикорм. А комбикорм — это 70% себестоимости мяса, которые мы покупаем в магазине.

"В приемную Совета Федерации уже давно поступают обращения сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере животноводства, — пишут "Известия". — Они жалуются на недостаток доступных кормов и удорожание основных их компонентов — сои и соевого шрота. Группа компаний "Содружество" занимала более 81% рынка соевого шрота в 2017 году, а ее доля в сфере импорта сои в 2018–2020 годах составляла более 99%".

То есть получается, что у ГК имеется полный контроль над рынком и ценами. А возможное повышение цен на сырье для производства кормов, дефицит этой продукции или сбои в поставках могут негативно повлиять на состояние всей российской мясной промышленности и, как следствие, вызвать рост цен на мясные продукты. Звучит тревожно. Неужели от одной-единственной компании зависит продовольственная безопасность огромной страны?

Когда-то головной офис "Содружества" располагался в Калининградской области, но затем переехал в маленький Люксембург, который называют главным офшором континентальной Европы. Так "Содружество" шло в противоположном направлении, пока в экономике России планомерно происходил процесс деофшоризации. И теперь, похоже, монопольное положение на российском рынке сои позволяет этой ГК выводить из РФ миллиарды в офшоры.

Гегемония "Содружества" на рынке сои начала выстраиваться четыре года назад. Тогда власти нескольких российских регионов обратились в федеральные органы и пожаловались на кризисную ситуацию с кормами на животноводческих объектах. В качестве спасительных мер на федеральном уровне был утвержден временный порядок отгрузки кормов из генномодифицированной сои, которую массово производила вышеуказанная ГК. В течение двух лет действие этого документа, который неожиданно вывел одну определенную компанию в лидеры рынка, продлевали четырежды. Трижды его продлевал бывший вице-премьер правительства Аркадий Дворкович.

Напомним, высокий пост Дворкович покинул в 2018 году. А затем грянули скандалы с людьми из его ближайшего окружения. Так, в феврале нынешнего года многолетняя помощница Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева стала фигуранткой дела о взятке. Она была арестована после того, как Следственный комитет уличил ее в получении взятки на 4 млн рублей. Известно, что Алексеева получила две турпутевки стоимостью по 2 миллиона рублей каждая — в Таиланд и Доминикану. За что? По версии следствия, за это Алексеева лоббировала интересы фармацевтических компаний АО "Р-Фарм" и ООО "Промомед ДМ".

"Как утверждает защита фигурантов этого дела, взятка Анастасии Алексеевой передавалась якобы за содействие во внесении изменений в приказ №183 Минздрава от 2014 года, — пишет "Коммерсант". — В частности, речь шла о внесении производимых фирмами взяткодателей препаратов в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету".

Кстати, с компанией "Р-Фарм" и раньше были связаны громкие скандалы. Например, ФАС еще в 2018 году подозревал ее в сговоре с Минздравом. Иначе никто не мог объяснить, почему фирма странным образом раз за разом выигрывает крупные государственные тендеры на десятки миллиардов рублей. А в 2019-м менеджер "Р-Фарм" Александр Гитер получил 7,5 лет колонии строгого режима за взятки, которые он давал главврачу больницы за победы в тендерах на закупку медицинским препаратов. Сейчас Гитера судят еще по нескольким эпизодам, его обвиняет в создании ОПГ, хищениях и взятках. Прокуратура просит 23 года колонии и штраф в 220 млн рублей.

Но вернемся к компании "Содружество". Неудивительно, что эта структура закрепилась на рынке. Затем ее позиции стали еще крепче, поскольку в 2018 году наконец-то был введен постоянный порядок государственной регистрации кормов из ГМ-сои. И так уж получилось, что всем необходимым критериям для этого соответствовала только одна организация — ООО "Торговый дом "Содружество". Другие компании, конечно, тоже не лишены права попробовать свои силы и попытаться получить регистрацию. Но для этого им сначала нужно провести исследования безопасности биологических организмов, на что требуется не менее 12 месяцев.

Вероятно, "исключительность условий", подходящих только кому-то одному, отпугнула предпринимателей, которые выражали готовность рискнуть и инвестировать в проект. Но перед ними маячила весьма туманная перспектива начать получать прибыль не раньше чем через год, да и то без гарантии. Вот и получилось, что почти весь рынок оказался в руках одной компании, а другие потенциальные отечественные поставщики очутились "за бортом".

Ситуацией обеспокоились в Совете Федерации. Оттуда в мае в Федеральную антимонопольную службу поступило обращение с просьбой проанализировать механизм ценообразования на рынке сои и соевого шрота и, при необходимости, восстановить справедливую конкуренцию. В своем ответе ФАС признала, что с декабря 2017 года в России наблюдается повышение цен на соевый шрот. Растет и цена самого мяса.

В нашем распоряжении имеется заключение Россельхознадзора о регистрации кормов, изготовленных из ГМО-сои предприятиями, входящими в состав ГК "Содружество".

Оно адресовано Минсельхозу РФ: "ООО "Торговый дом Содружество" является единственной организацией, реализующей соевый шрот на территории РФ, по сути, являясь монополистом на рынке, и в случае непредвиденных обстоятельств или технических сбоев фактически не будет обеспечен резерв в поставках белковых кормов. Монополизм в отношении поставок соевого шрота приводит к существенному удорожанию корма, которое, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность продукции отечественных предприятий, отсутствуют гарантии соблюдения сроков поставок ввиду зависимости от одного поставщика, что абсолютно неприемлемо для непрерывного производства. Эти обстоятельства негативно сказываются на экспортном потенциале отечественных производителей, который удалось достичь путем целенаправленных действий по их поддержке со стороны правительства РФ".

Так что в итоге? Соевый "гегемон" зачищает под себя рынок, а деньги из России продолжают уходить в офшоры?