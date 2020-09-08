Как Россия будет жить без "нефтяной иглы"

Российская экономика переходит на новые рельсы и учится обходиться без постоянного потока нефтегазовых денег.

Об этом заявили на XVII Апрельской конференции ВШЭ ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и бывший министр экономики Евгений Ясин. Еще в 2016 году в своем совместном большом докладе они прогнозировали будущее России на 10 лет вперёд.

Как пишет "Толкователь", их прогнозы оказались довольно удачными, поэтому имеет смысл обратить внимание как минимум на тезисы работы. Фактически авторы заявили, что проблемы России - это не циклический кризис и не "кризис изгоя". Страна попросту перестраивает экономику, используя резервы прошлого. Так эксперты пояснили вероятность 10 лет стагнации (т.е. как минимум до 2024 года, вероятной смены президента РФ).

В работе также отмечалось, что прекращение регулярной подпитки крупного несырьевого бизнеса (нефтегазовыми деньгами) приведёт к "замерзанию" соответствующих отраслей — в первую очередь инфраструктурного строительства и машиностроения. А сокращение финансирования социальных программ однозначно станет поводом к снижению потребительского спроса (это, например, приведёт к "замерзанию" ритейла).

По мнению авторов, "в этих условиях важно, когда и на основе каких сигналов основные игроки поймут, что старые институты больше не могут работать". Соответственно, власти понимают, что переход к новой конфигурации в России неизбежен.

Также в России ожидаются снижение инфляции и повышение доступности кредитов. По мнению авторов работы, бизнес должен обратить на это внимание, так как для ЦБ главным приоритетом стало недопущение уровня инфляции выше 4%. При этом существенно ухудшатся условия вывода российских денег из страны. Массовые негативные публикации про офшорные счета — прямое тому подтверждение.

Трансформации и модификации систем

Власти также должны проводить модификацию судебной системы и её взаимодействия с прокуратурой и органами следствия (по факту, Генпрокуратура пытается увеличить себе полномочия; судебной и следственной реформы нет). Сойдет на нет и "принудительная благотворительность" для теряющего доходность бизнеса (пока этого нет).

Ожидается, что такая трансформация займет не менее 7-10 лет. Для бизнеса психологическим сигналом станет 2-3-летняя практика, когда значительная часть случаев противостояния государства и бизнеса станет разрешаться в пользу бизнеса.

Стоит добавить, что авторы предсказали:

увеличение пенсионного возраста (принято в 2018 году);

повышение налогов на потребление вместо введения прогрессивной шкалы, чтобы не ожесточать высшие классы (2018);

рост зарплаты бюджетников.

Также очень важно оказалось не допустить объединения "протеста клиентов" с "протестом профессионалов" — врачей, медсестёр, учителей и т. д. Правительство и президент прорабатывают и сокращение расходов на оборону (каждый год идёт снижение на 0,1-0,3% ВВП).

Таким образом, созданный несколько лет назад инерционный сценарий на 10 лет может при правильном использовании помочь подготовить Систему к дальнейшим более радикальным реформам. А уж какими они будут — вопрос открытый.