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Автор Любовь Степушова

Рожанковский: Лукашенко лучше всех лидеров сохранил наследие СССР

Экономика

Сколько инвестиций сделала Россия в белорусскую экономику и каким может быть путь дальнейшего развития Белоруссии, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой экономист, исполнительный директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Читайте начало интервью:

Долги, долги…

— Вы сказали, что против Белоруссии нет санкций. Но Америка и Европа закрыли ей кредитование.

— Сейчас никто никого не кредитует. Разразился серьезный кризис еще до COVID под названием "торговые войны", он продолжается 2 года. Но даже если бы все было гладко, Белоруссия все равно этих денег бы не получила.

— У Белоруссии на российские кредиты приходится 48 % внешнего долга на конец I квартала 2020 года. Это 7,92 миллиарда рублей. Не считая кредита на АЭС в Белоруссии, который она не может возвращать. На втором месте Китай кредитовал — 3,3 миллиарда долларов. Остальные кредиты кто дает?

— Европа немного, Польша. США считают белорусскую политику авторитарным автократическим режимом, а у них закон возбраняет кредитование автократических режимов. Поэтому на Украине больше возможностей получить гранты. Но она их не получают из-за текущей ситуации.

— Задолженность перед Россией — это большой рычаг влияния?

— Лукашенко уже обращался к Китаю за помощь. Си Цзиньпин, скорее всего, позвонит Путину: "Владимир Владимирович, что у вас происходит с Белоруссией? Вы как-то сами разберитесь, чтоб нам не приходилось на вашей территории хозяйничать". Оно уже было в таком ключе. Китай не будет хозяйничать в Белоруссии без ведома Москвы.

— Из России и через оффшоры (российские деньги) в страну поступило 2,8 миллиарда прямых инвестиций. Это 40% от общего показателя.

— Это за прошлый год. 2020 год очень отличается от прошлых. Это касается не только Белоруссии.

— Все же экономика Белоруссии не так пострадала, потому что там не было карантина.

— Карантина не было, но пострадали экономики торговых партнеров Белоруссии.

— Говорят, что там силен IT-сектор.

— Это теневой сектор, занимает в ВВП Белоруссии около 5%. Программисты белорусские известны — это ребята с хорошим образованием, работают в удаленном режиме. Многие оканчивали математические факультеты при позднем Советском Союзе, люди действительно с хорошим образованием. Этот сектор является одним из высокооплачиваемых.

В Таджикистане пополняют государственную казну гастарбайтеры, а в Белоруссии программисты.

— Ггиганты "Автозавод", "БелАЗ", "Минский автозавод", "Калина" убыточны или нет?

— Они не убыточные. Они функционируют на советских принципах. А в Советском Союзе главным критерием успешности предприятия была не величина полученной прибыли, а плановость продаж. Белорусская экономика отличается от российской тем, что в 1990-е годы они не давили на педали газа и не пытались резко входить в рыночную экономику.

Президент Белоруссии лучше всех лидеров других государств сохранил советское наследие.

Сохранил — хорошо. Развития не было — плохо. В Китае не стали ломать до основания то, что было, но параллельно развивали то, что было прогрессивно. В России все разломали в 1991 году, предприятия обанкротились. И мы начали снова, как в 1917 году, все строить. Лукашенко строил дороги, современную инфраструктуру поверх того, что было.

Кому нужна интеграция

— За чей счет он такую социальную модель и дороги построил?

— Долгое время нефть с существенными скидками поступала на белорусский НПЗ, была катализатором роста белоруской экономики.

В начале 2000-х в России строили инфраструктуру, отели:

  • итальянцы,
  • немцы,
  • турки.

То есть нашу экономику мы поднимали за счет интеграции с Европой, а Белоруссия — за счет интеграции с Россией. Потом хорошая жизнь закончилась, и все начали делить имущество.

— Эти же 100 миллиардов могли пойти на развитие Приморья или Владимирской области.

— В те годы экономическое и политическое взаимодействие между странами сильно отличалось от того, что сейчас. Торговых войн не было. Страны много помещали заказов, был рост кредитования, товарных потоков. Даже страны Африки поднялись. С 2000-го по 2008-й были очень прогрессивные годы, до кризиса в США. Почему надо было изолировать Белоруссию и не давать ей 100 миллиардов рублей?

— Есть валютные резервы у Белоруссии?

— Есть, но они существенно меньше обязательств. Российские резервы мы сравниваем с совокупным нацдолгом России, включающим долги коммерческих организаций. Впервые за долгое время, благодаря политике снижения зависимости от западного кредитования и постепенного наращивания золотовалютных резервов, у нас золотовалютные резервы в 2020 году стали превышать внешние обязательства.

То есть если внезапно от нас потребуют расплатиться — мы расплатимся. Белоруссия этого сделать не сможет.

— По счетчику МВФ у них долг 100 миллиардов при ВВП 132 миллиарда.

— Это только госдолг. Есть еще коммерческий долг.

— Украина в один момент уничтожила зависимость от России.

— Посмотрите, что происходит на Украине. Потрясающие предприятия, такие как "Запорожсталь", фактически перестали существовать после Майдана. В Белоруссии лидер ратует за первозначность экономики над политикой. На Украине раздаривали уникальные предприятия, такие как кондитерская фабрика "Свиточ" во Львове. Лукашенко другой. Он не наймет сына Джо Байдена руководить "МАЗом".

— Почему он не понимает, что интеграция с Россией нужна ему?

— Интеграция есть. Но он знает, что в союзном государстве перестает быть президентом Белоруссии. В лучшем случае будет на должности отставного генерала. Он не хочет этого. Лукашенко сделали неприличное предложение, и он отказался. Но я думаю, он понимает, что Белоруссия как самостоятельное государство не выживет.

— Он сначала влез в зависимость от России, а потом решил, что это неприлично?

— Вот у вас большой луг. А я выращиваю бычков, но у меня скалистая почва. Я постоянно у вас беру траву почти задаром, потому что вы мой сосед. Вы говорите: "У меня есть трава, у тебя бычки. Давай объединимся в общее хозяйство". Не каждый согласится.

Буфер между Россией и Европой

— Многие говорят: сейчас мы вернемся на круги своя. Опять будем с Лукашенко что-то выяснять, опять он будет на Запад глядеть.

— Лукашенко на Западе никто не ждет. Он это понимает. Реверансы в отношении Запада и Китая ни к чему не приведут. Иногда он их делает, чтобы просто продемонстрировать степень своего негодования.

Идеальная ситуация для Белоруссии — это дружить одновременно и с Россией, и с сопредельными странами. Это неплохо, потому что у России сейчас нет буфера с Западом. Был в лице Украины.

Если бы Белоруссия развивала полноценные, абсолютно деполитизированные отношения с Россией и Европой, то, может, споры между Москвой и Варшавой закончились бы.

— Это называется "уйти на Запад по-умному", в отличие от Украины.

— В этом статусе Белоруссия больше выигрывает. Она становится дипломатическим мостом между Россией и Западной Европой. Да на нее золотой дождь прольется.

— Я думаю, что Запад потребует четкой русофобии.

— Нужно отказываться от русофобии. В этом и есть искусство дипломатии. Отказываться от навязываемых принципов, как с Востока, так и с Запада. Швейцария — нейтральная страна. Белоруссия могла бы повторить ее успех.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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