Экономист Владимир Рожанковский: Белоруссия – транзитная страна

Как географическое положение страны влияет на ее развитие, насколько зависит от России экономика Белоруссии и как на нее влияют цены на нефть, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой экономист, исполнительный директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Транзитное государство

— Владимир Юрьевич, говорят, что Белоруссия без России в экономическом плане существовать не сможет. Но Александр Лукашенко ведет себя так, как будто никакой зависимости нет. Может быть, дело не так уж плохо для Белоруссии?

— Нет, плохо, плохо. Потому что Белоруссия и Украина — это транзитные страны. Это звенья в цепи, связывающей Европу с Азией. Мы прекрасно понимаем, что сейчас:

центр экономической активности — это Юго-Восточная Азия, Китай;

центр финансов в восточном полушарии — это Европа.

Соответственно, все страны, которые находятся между Германией (и западнее нее) и Пекином (и немного севернее), — это транзитные страны.

Россия имеет выходы к морю, поэтому не является транзитной страной.

Россия может по морю экспортировать товар в другие страны, необязательно в Европу или Китай. Те страны, которые не имеют морской границы, являются транзитными по определению, как бы ни было сейчас обидно слушать это нашим друзьям из Белоруссии. Любой белорусский экономист со мной согласится.

Когда страна является транзитной, у нее, к сожалению, нет возможности полностью самостоятельного развития. Идеальный вариант, если страна сотрудничает и с западным соседом, и с восточным. Но как минимум такая страна должна сотрудничать либо с одним, либо с другим соседом. Сама по себе она не сможет существовать, если нет такой сильной экономики, как, например, в Германии.

Белоруссия не является полностью аграрной страной.

Там достаточно много химических предприятий, есть машиностроение, Минский автомобильный завод. В Белоруссии есть нескончаемый источник экспортного дохода — это "Беларуськалий", который производит удобрения, что сейчас очень нужно в мире, чтобы повышать урожайность засушливой почвы. Белоруссия является центром нефтепереработки для России, поскольку с советских времен в Белоруссии было много НПЗ. Нефтеперерабатывающие завод получали нефть, ее перерабатывали и по трубам или бензовозами отправляли в те страны Западной Европы, в которых имеется повышенный спрос на нефть, но которые не получают нефтепродуктов в достаточном количестве.

Экономика Белоруссии достаточно хорошо диверсифицирована.

— А в чем заключается такая зависимость от России? В том, что в Белоруссии перерабатывают только российскую нефть или она дешевая? Или в том, что рынок белорусских товаров в основном завязан на России?

— Все вместе. Белоруссия потеряла около 1,5 миллионов жителей с советских времен. Если раньше там жило 10,5 миллионов, то сейчас около 9 миллионов. С одной стороны, для государства плохо, когда его граждане уезжают. С другой стороны, для самих граждан это неплохо, потому что валовой продукт делится на меньшее количество жителей, то есть ВВП на душу населения становится как будто бы больше.

Зависимость, которая имеется, не является чем-то искусственным. Белоруссия получает нефть от России не потому, что есть какие-то личные отношения между Путиным и Лукашенко, а просто Белоруссия не может больше получать нефть на переработку от других стран. Были попытки поставок из Саудовской Аравии. Но это смешно. Это просто демарш, экономически нежизнеспособный проект. Поэтому логично, что рядом с производством находится его переработка. Ближайшая к производству переработка и будет самая прибыльная.

Не все зависит от цены на нефть

— Я знаю, что самым главным камнем преткновения была цена на нефть. В России отменили экспортные пошлины и ввели налог на добычу. Белоруссия теперь не покупает дешевую нефть, дешевую по мировым ценам, плюс премия. Изменятся ли доходы Белоруссии оттого, что она теперь будет покупать более дорогую нефть?

— Разумеется. Если у вас увеличивается входная стоимость производства, естественно, у вас падает рентабельность, снижается доход. Дешевая нефть — хорошо для Белоруссии, дорогая нефть — плохо.

Белоруссия потеряет нефть для переработки. Вообще с ценой нефти особых проблем нет. Потому что нефть, в отличие от газа, биржевой товар. Это Россия давала дисконт Белоруссии на нефть — ниже биржевой цены. Мне не нравится фраза о том, что Россия покупала Лукашенко.

Россия давала дисконт Белоруссии не за лояльность, а просто потому, что это наш ближайший сосед и через Белоруссию идет огромный товаропоток между Москвой и Западной Европой.

Нет ничего удивительного, что Москва предоставляла скидку транзитной стране. Это органично. Проблема в том, что вообще-то цена на нефть является биржевой. Мы можем сейчас на любое биржевое табло посмотреть и узнать цену за баррель нефти. Лукашенко получал скидки на нефть в определенное время, пока Россия могла себе это позволить. Дальше возникла другая ситуация: Россия оказалась под санкциями. Белоруссия, между прочим, не под санкциями. Может быть, они возникнут в связи с выборами, я не знаю. Но в тот момент, когда скидки на нефть начали уменьшаться:

Россия оказалась под санкциями,

потом нас накрыл COVID.

Это были добровольные скидки.

— Насколько велика эта зависимость от нефти? Споры про газ были. Насколько низкие цены на углеводороды спонсировали белорусские социальные программы?

— Мы с вами говорили, что белорусская экономика является достаточно хорошо диверсифицированной, для того чтобы мы не муссировали нефтяную тему и не говорили: Москва предоставляет Белоруссии скидку на нефть, значит, Белоруссия выживет, а если не предоставляет, то в Белоруссии сразу начинается хаос. Это примитив. Политики пытаются развернуть события под определенным углом, чтобы вызвать к себе сочувствие или повысить рейтинг. На самом деле все не так. Может быть, максимум 50% зависит от нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова