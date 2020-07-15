Владислав Корочкин: "Люди убедились, что бояться самозанятости не нужно"

с 1 июля этого года налог на профессиональный доход для самозанятых граждан будет распространен на всю страну, а статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. "По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан", — уточнил Путин.

Какие плюсы у относительно нового статуса самозанятости и действительно ли режим оказался максимально простым? Об этом и многом другом в прямом эфире "Правды.ру" рассказал первый вице-президент общественной организации "Опора России", член Общественной палаты РФ Владислав Корочкин.

— Владислав Леонтьевич, президент России Владимир Путин объявил, что с 1 июля институт самозанятости будет распространен по всей территории страны. До этого его ввели в рамках эксперимента в Москве, Московской области, Татарстане и, по-моему, в Калужской области. Теперь возможность платить налог на профессиональный доход получают все россияне.

Почему принято досрочное решение? Ведь введение самозанятости было изначально поэтапным.

— Тут важны два обстоятельства. Во-первых, эксперимент по четырем регионам показал себя эффективным, дав "выйти на свет" большому количеству людей, находящихся "в тени" в плане трудовой деятельности. Также сыграл свою роль коронавирус. Чтобы дать возможность людям свести к минимуму проблемы, получить поддержку государства был принят еще один закон. Он приравнял самозанятых к индивидуальным предпринимателям в том плане, что теперь они имеют право на всю помощь государства, которую имеют ИП и юрлица.

— Президент сказал, что самозанятость "охватит" три миллиона человек, по его подсчетам… Но по данным Росстата самозанятыми у нас являются около 17 миллионов человек, то есть в шесть раз больше. Почему же не все будут выходить из тени?

— Как обычно, цифру Росстата надо рассматривать с разных сторон. Я сомневаюсь насчет 17 миллионов самозанятых. Многие из находящихся "в тени" получают часть зарплаты "в конвертах" и все равно где-то числятся, имеют какую-то работу.

Во всей этой цепочке мы видим все оттенки серого. Но поскольку режим самозанятости оказался достаточно простым, не требующим особых усилий, люди убедились, что бояться не нужно. И я думаю, что популярность его будет возрастать.

Тем, кто опасался теневой деятельности, сдавая квартиры, занимаясь творческим трудом, будет интереснее все же легализоваться, получать какие-то субсидии, иметь возможность легально расширять свой бизнес.

— Я знаю, что многие индивидуальные предприниматели перешли в статус самозанятых. Почему?

— Это проще: экономия налогов, упрощение отношений с государством. Достаточно у многих из них, например, семейный бизнес, нет наемных работников, которых не может иметь самозанятый. В таком случае, знаете ли, сам Бог велел перейти в этот статус, и ничего плохого в этом нет.

— Но есть и еще тенденция: многие работодатели перевели часть сотрудников, бывших наемных работников в статус самозанятых. Как с этим бороться и нужно ли?

— Это запрещено и вычисляется за две секунды. Человек, работавший у работодателя в течение трех лет, не может иметь с ним отношения, как самозанятый.

Самозанятые регистрируются онлайн в налоговой инспекции, а вся информация по платежам содержится в госфондах. Все достаточно прозрачно, нарушение грозит достаточно серьезными санкциями. Думаю, что рисковать никто не будет.

— Я знаю, что предприятие может изменить название и выйти из-под этого наблюдения.

— То есть, сначала надо ликвидировать старое предприятие… Но все равно все прозрачно, и хозяин тот же самый прослеживается. Я думаю, что все будет отслеживаться автоматически, это уже не представляет сложности.

Пенсия для самозанятых

— Я предполагаю, что это делается, чтобы избежать повышенных выплат налогов, в частности, 28% в Пенсионный фонд. Самозанятые могут в этот фонд встать на учет и платить себе на пенсию. Как по-вашему, они пользуются этой возможностью? Как вообще самозанятому встать на учет в Пенсионный фонд? Ведь если человек не платит эти взносы, то будет иметь лишь страховую пенсию по возрасту и то на пять лет позже, чем все.

— Многие не верят в пенсионную систему вообще, говорят, что государству не доверяют, поэтому будут откладывать в частный пенсионный фонд или копить на черный день в банке, еще где-то.

Вполне возможно, что пенсионной системы через 20-30 лет в нынешнем виде в принципе не будет. У нас и сейчас не существует де-факто Пенсионного фонда, а есть система распределения денег, которые условно называются социальными, страховыми платежами — но реально такими не являются. Они просто определенным образом перераспределяются.

Поэтому мы возражали в свое время против ликвидации единого государственного налога. Призываем его вернуть, чтобы не плодить количество фондов, а расщеплять собираемые с работника и работодателя деньги по достаточно прозрачным, понятным алгоритмам в рамках федеральной налоговой системы. И собрать при этом, я думаю, можно больше, а сэкономить уже точно можно гораздо больше, чем собирать два лишних фонда.

— Вообще Пенсионный фонд — это бюджетные деньги или все же то, что собирается с работодателей?

— Там есть, безусловно, деньги и те, и другие. Но сейчас получается, что все идет транзитом. То, что собрали с людей в рамках солидарной системы и то, что добавили в бюджет, идет по всем получающим пенсию.

— Просто нас убеждают, что население стареет, молодежь не может содержать пожилых, потому что пожилых все больше. На самом деле, пожилых содержат далеко не только молодые — своими отчислениями в Пенсионный фонд. Верно?

— Демография показывает, что там все очень сложно и будет сложнее. Солидарная система работала, когда общество было достаточно молодым. Оно стареет с каждым днем, неработающих пенсионеров становится все больше, длительность жизни увеличивается, молодых становится все меньше — солидарная система уже требует своего пересмотра. Такой, как она зарождалась в середине XX века, она к концу XXI не сможет существовать совершенно точно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев