Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Владислав Корочкин: "Люди убедились, что бояться самозанятости не нужно"

Экономика

с 1 июля этого года налог на профессиональный доход для самозанятых граждан будет распространен на всю страну, а статус самозанятого можно будет получить с 16 лет. "По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан", — уточнил Путин.

Какие плюсы у относительно нового статуса самозанятости и действительно ли режим оказался максимально простым? Об этом и многом другом в прямом эфире "Правды.ру" рассказал первый вице-президент общественной организации "Опора России", член Общественной палаты РФ Владислав Корочкин.

— Владислав Леонтьевич, президент России Владимир Путин объявил, что с 1 июля институт самозанятости будет распространен по всей территории страны. До этого его ввели в рамках эксперимента в Москве, Московской области, Татарстане и, по-моему, в Калужской области. Теперь возможность платить налог на профессиональный доход получают все россияне.

Почему принято досрочное решение? Ведь введение самозанятости было изначально поэтапным.

— Тут важны два обстоятельства. Во-первых, эксперимент по четырем регионам показал себя эффективным, дав "выйти на свет" большому количеству людей, находящихся "в тени" в плане трудовой деятельности. Также сыграл свою роль коронавирус. Чтобы дать возможность людям свести к минимуму проблемы, получить поддержку государства был принят еще один закон. Он приравнял самозанятых к индивидуальным предпринимателям в том плане, что теперь они имеют право на всю помощь государства, которую имеют ИП и юрлица.

— Президент сказал, что самозанятость "охватит" три миллиона человек, по его подсчетам… Но по данным Росстата самозанятыми у нас являются около 17 миллионов человек, то есть в шесть раз больше. Почему же не все будут выходить из тени?

Как обычно, цифру Росстата надо рассматривать с разных сторон. Я сомневаюсь насчет 17 миллионов самозанятых. Многие из находящихся "в тени" получают часть зарплаты "в конвертах" и все равно где-то числятся, имеют какую-то работу.

Во всей этой цепочке мы видим все оттенки серого. Но поскольку режим самозанятости оказался достаточно простым, не требующим особых усилий, люди убедились, что бояться не нужно. И я думаю, что популярность его будет возрастать.

Тем, кто опасался теневой деятельности, сдавая квартиры, занимаясь творческим трудом, будет интереснее все же легализоваться, получать какие-то субсидии, иметь возможность легально расширять свой бизнес.

— Я знаю, что многие индивидуальные предприниматели перешли в статус самозанятых. Почему?

— Это проще: экономия налогов, упрощение отношений с государством. Достаточно у многих из них, например, семейный бизнес, нет наемных работников, которых не может иметь самозанятый. В таком случае, знаете ли, сам Бог велел перейти в этот статус, и ничего плохого в этом нет.

— Но есть и еще тенденция: многие работодатели перевели часть сотрудников, бывших наемных работников в статус самозанятых. Как с этим бороться и нужно ли?

Это запрещено и вычисляется за две секунды. Человек, работавший у работодателя в течение трех лет, не может иметь с ним отношения, как самозанятый.

Самозанятые регистрируются онлайн в налоговой инспекции, а вся информация по платежам содержится в госфондах. Все достаточно прозрачно, нарушение грозит достаточно серьезными санкциями. Думаю, что рисковать никто не будет.

— Я знаю, что предприятие может изменить название и выйти из-под этого наблюдения.

— То есть, сначала надо ликвидировать старое предприятие… Но все равно все прозрачно, и хозяин тот же самый прослеживается. Я думаю, что все будет отслеживаться автоматически, это уже не представляет сложности.

Пенсия для самозанятых

— Я предполагаю, что это делается, чтобы избежать повышенных выплат налогов, в частности, 28% в Пенсионный фонд. Самозанятые могут в этот фонд встать на учет и платить себе на пенсию. Как по-вашему, они пользуются этой возможностью? Как вообще самозанятому встать на учет в Пенсионный фонд? Ведь если человек не платит эти взносы, то будет иметь лишь страховую пенсию по возрасту и то на пять лет позже, чем все.

— Многие не верят в пенсионную систему вообще, говорят, что государству не доверяют, поэтому будут откладывать в частный пенсионный фонд или копить на черный день в банке, еще где-то.

Вполне возможно, что пенсионной системы через 20-30 лет в нынешнем виде в принципе не будет. У нас и сейчас не существует де-факто Пенсионного фонда, а есть система распределения денег, которые условно называются социальными, страховыми платежами — но реально такими не являются. Они просто определенным образом перераспределяются.

Поэтому мы возражали в свое время против ликвидации единого государственного налога. Призываем его вернуть, чтобы не плодить количество фондов, а расщеплять собираемые с работника и работодателя деньги по достаточно прозрачным, понятным алгоритмам в рамках федеральной налоговой системы. И собрать при этом, я думаю, можно больше, а сэкономить уже точно можно гораздо больше, чем собирать два лишних фонда.

— Вообще Пенсионный фонд — это бюджетные деньги или все же то, что собирается с работодателей?

— Там есть, безусловно, деньги и те, и другие. Но сейчас получается, что все идет транзитом. То, что собрали с людей в рамках солидарной системы и то, что добавили в бюджет, идет по всем получающим пенсию.

— Просто нас убеждают, что население стареет, молодежь не может содержать пожилых, потому что пожилых все больше. На самом деле, пожилых содержат далеко не только молодые — своими отчислениями в Пенсионный фонд. Верно?

— Демография показывает, что там все очень сложно и будет сложнее. Солидарная система работала, когда общество было достаточно молодым. Оно стареет с каждым днем, неработающих пенсионеров становится все больше, длительность жизни увеличивается, молодых становится все меньше — солидарная система уже требует своего пересмотра. Такой, как она зарождалась в середине XX века, она к концу XXI не сможет существовать совершенно точно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы экономика самозанятость владислав корочкин
Новости Все >
В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы
Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги
Пригожин рассказал о причинах конфликта с отцом Жанны Фриске
В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку
Бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге
ФИФА продлила правило пяти замен на следующий сезон
Путин упростил получение гражданства РФ иностранцами
Более пятидесяти человек попали в больницу после поедания шаурмы
Генетики научились превращать самок комаров в некусающих самцов
Последние материалы
Что принесет вторая волна коронавируса
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы
Игорь Коротченко: "Дела Голунова и Сафронова сравнивать абсурдно"
Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак
Как пандемия коронавируса скажется на молодёжи
Банк России предполагает временный рост цен на товары и услуги
Пригожин рассказал о причинах конфликта с отцом Жанны Фриске
В Госдуме предложили платить россиянам за найденную просрочку
Бой Бетербиева и Фаньлуна пройдет 25 сентября в Екатеринбурге
Популярное
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи

Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.

Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости Европы
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости Украины
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Россия
Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы
Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова
Комментарии
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Зачем ищут "русский след" в беспорядках в Сербии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ