Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США

В палату представителей конгресса США внесен еще один законопроект, предусматривающий введение санкций против участников строительства газопровода "Северный поток-2". Между тем, накануне стало известно, что Германия готовит ответные меры. Действительно ли Берлин готов на серьезные контрмеры?

Санкции и контрсанкции

Сообщило о подготовке германских санкций агентство Bloomberg. То есть информация это неофициальная. Ссылаясь на двух немецких чиновников, агентство сообщает, что администрация канцлера Ангелы Меркель рассматривает возможность того, что на скоординированных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями. При этом какие ответные меры рассматривают германские власти, не уточняется.

Зато известно, что предлагают американские конгрессмены. Законопроект в палате представителей называют более мягким вариантом по сравнению с законопроектом, который в начале июня был внесен в сенат. И из-за которого, собственно, в Берлине и стали рассматривать некий вариант ответа.

В палате представителей предлагают не вводить санкции против компаний, занятых инспекцией, тестированием и сертификацией газопровода, а также отменить их планируемое вступление в силу задним числом. По сенатскому варианту, новые ограничения должны начать действовать с декабря 2019 года.

Вполне вероятно, что новый законопроект о санкциях против "Северного потока-2" будет мягче первоначального варианта. Но это все равно будут санкции. Мягче или нет — какая, собственно, разница.

Почему Германии надо ответить — мнение

Ранее "Правда.Ру" обращала внимание на то, что к ответным мерам призывают в основном депутаты бундестага, причем из оппозиционных фракций. А насколько серьезны планы администрации канцлера?

"Во-первых, Германия будет ждать, одобрит ли американский президент Трамп эти санкции. Пока это предложение конгресса. И Германия понимает, что в американском правительстве не все хотят идти на конфликт с Германией, с Европой. Поэтому сама Америка может в жесткой форме эти санкции не ввести", — считает немецкий политолог Александр Рар.

"Второй момент. Проблема для Германии заключается в том, что жестко ответить Америке на введение санкций она не может в одиночку, потому что нужен общий консенсус в Европе. Такие решения принимаются на европейском уровне, а не национальном уровне. И тут возникают большие проблемы, потому что внутри Европейского союза есть такие страны как Польша или прибалтийские государства, Румыния и некоторые другие восточно-европейские страны, которые поддерживают эту жесткую политику Америки против "Северного потока — 2" и против России. Поэтому консенсуса в Европе по жестким санкциям в Америке добиться невозможно", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По словам Александра Рара, Германия может действовать на национальном уровне. То есть сделать так, чтобы оградить свои компании от американских санкций, побудить действовать в рамках национального законодательства, игнорируя законодательство американское.

В то же время, считает немецкий политолог, Германия не может не ответить на очередные санкции США.

"Потому что это шантаж. Если Германия промолчит и решит даже склонить голову перед американцами, это будет означать, что американцы завтра будут Германию дальше шантажировать уже по другим вопросам: не покупайте технологии в Китае, покупайте только в Америке, не дружите с теми, дружите этими и так далее. Запугают немцев. И тем более, Германия подпишется таким образом перед другим признанием, что Америка на самом деле руководит энергетической политикой Европы. И на это просто европейцы не могут пойти. Это полностью сдача своего суверенитета", — сказал он.

"В советское время была доктрина Брежнева, которая заставляла все европейские страны идти по струнке. Сегодня на Западе то же самое — доктрина Трампа, которая заставляет все страны Запада на 100% следовать только американской политике, американским интересам. Если Германия с этим согласится, то это будет исторический удар по союзным отношениям, по всей логике выстраивания Европейского союза. Тогда можно сказать, что Европейский союз полностью находится под контролем Вашингтона", — подчеркнул Александр Рар.