Штраф для Америки: Германия думает об ответе на санкции

В пятницу, 5 июня, из Берлина пришло известие — Германия допускает введение штрафных пошлин на американский газ в случае продолжения давления на "Северный поток-2". На этой неделе американские сенаторы предложили новый пакет санкций, которые дополнят и расширят уже введенные.

Напомним, первый раунд санкций был введен в декабре прошлого года. После этого швейцарская компания Allseas прекратила работы по строительству газопровода и вывела с места работы суда-трубоукладчики. Достроить осталось 160 километров.

История вопроса

У России есть судно, которое способно достроить газопровод — "Академик Черский". Сейчас "Академик Черский" и трубоукладочная баржа "Фортуна" находятся в германском порту Мукран, который является логистическим центром для Nord Stream 2.

Очевидно, едва ли у кого есть сомнения, что газопровод можно достроить. Потому американцы и засуетились. Новыми санкциями они собираются исключить вообще всякую возможность того, что "Северный поток-2" будет закончен.

В частности, санкции предлагается распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Кроме того, ограничительные меры хотят ввести против компаний, которые предоставляют услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а также против судов, которые будут работать в тандеме с трубоукладчиком.

Санкции предлагают ввести и против лиц, которые предоставляют портовые услуги для судов, участвующих в строительстве газопровода, а также средства для модернизации судов.

Не совсем понятно, что американцам помешало ввести весь пакет санкций изначально. Хотят показать, что у них всегда есть запасной вариант.

Законопроект внесли в сенат конгресса США Тед Круз, Джин Шахин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо. Шахин — представитель демократической партии, все остальные республиканцы. Так что можно не сомневаться, что консенсус будет найден.

Реакция России на угрозу новых санкций понятна — и она, в общем-то, ничем не отличается от предыдущих комментариев из Москвы по этому вопросу. Санкции незаконны и, в первую очередь, призваны обеспечить экономические интересы Соединенных Штатов — здесь, в общем, спорить не с чем.

Германский ответ, которого нет

А что же Германия? Здесь, в общем, официальная позиция неизменна: в Берлине заявляют, что не приемлют экстерриториальных санкций. Но и только.

А что же насчет ответа? В российских СМИ цитируют заявление главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста.

"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", — заявил он. "Если это, наконец, не прекратится, то нам нужно будет продумать серьезные меры защиты. К примеру, возможны штрафные пошлины на природный газ из США", — заявил он.

Вот только никаких штрафных санкций, скорее всего, не последует. Нет, такую возможность совсем исключать нельзя. Но в данном случае точка зрения Эрнста остается точкой зрения Эрнста, пусть он и глава комитета бундестага. Он представляет партию Die Linke ("Левые"), которая настроена на сотрудничество с Россией. Но левые не являются правящей партией. Так бундестаг ничего предпринимать не будет.

Недовольны и в Восточном комитете германской экономики. Это достаточно влиятельная организация, но ее влияния не хватит, чтобы Берлин решил пойти на конфронтацию с Вашингтоном из-за газопровода.

Рассчитывать на то, что канцлер Ангела Меркель захочет пойти на обострение отношений с США еще и по поводу газопровода, не приходится. Ей и так проблем с Трампом хватает. Так что никаких ответных пошлин на американский газ не будет, какими бы гневными не были комментарии отдельных германских политиков и бизнесменов.