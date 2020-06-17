Инвестпроекты под прикрытием. За ними скрываются хищения и коррупция?

Борьба с коррупцией — один из приоритетов государства. И методы для этого используются самые жесткие.

Экономический кризис, который грозит миру сейчас, будет довольно жестким, уверены эксперты. И в этих условиях борьба с коррупцией и вовсе становится средством борьбы за выживание нацэкономики.

Как подсчитали в МВД, ущерб от коррупционной составляющей оценивается в 102 млрд рублей. Причем некоторые эксперты уверены, что такие данные можно назвать даже оптимистичными. Счетная палата в свою очередь выявила, что за 2018 год бюджет России потерял 772,7 миллиарда рублей в результате таких нарушений, как "растраты", "неустойки", "нецелевое использование средств" и другие виды того, что в обиходе называют хищениями. В 2017 году схожим образом потеряли 1,865 трлн рублей, и 40% этой суммы приходится на космическую отрасль.

Ярким примером освоения бюджетных средств может служить космодром Восточный в Амурской области. Указ о его строительстве президент России Владимир Путин подписал еще в 2007 году. При этом работы начались лишь через 5 лет — в 2012 году. Еще через год отставание от графика было 2 месяца. Также на стройке не выплачивали зарплату строителям, из-за чего здесь проходили забастовки и голодовки. Общая сумма задолженности по зарплате к 2015 году равнялась 285 млн рублей. Долг перед рабочими окончательно погасили лишь в 2017 году.

Основные работы завершили здесь в 2016 году. Но сейчас на месте работают следователи и представители прокуратуры. Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что было возбуждено за несколько лет 140 уголовных дел, совокупный же ущерб от таких деяний составил 10 млрд рублей. Прокурорами было выявлено более 17 тысяч нарушений закона, более тысячи человек привлечено к различным видам ответственности. Руководители трех строительных компаний, участвовавших в возведении космодрома Восточный, получили реальные сроки по делу о растратах. Даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что каждый десятый рубль, выделенный на строительство космодрома, украли.

Схожая история, но в масштабах и по значимости поменьше, произошла со стадионом "Зенит-арена". В 2004 году правительство Северной столицы подписало документы о строительстве арены. В 2006 году тендер на строительство стадиона выиграло ООО "Авант". Сумма тендера составила 6,7 млрд руб. Стадион должен был стоять уже в конце 2008 года, а в 2009 году планировалось, что на нем к тренировкам приступ "Зенит". Однако что-то пошло не так, и в 2008 году президент "Зенита" Александр Дюков отметил, что этим планам не суждено сбыться. При этом выросла и стоимость проекта до 13-14 млрд рублей, а еще через пару месяцев поднялась и до 23,7 млрд рублей.

После приезда в 2009 году комиссии ФИФА было определено, что стадион не соответствует международным требованиям. В 2012 года стоимость объекта стала еще выше — он начал оцениваться в 43,8 млрд рублей. Позорность ситуации отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев после посещения объекта. Стройка наконец закончилась в 2016 году — за все время строительства стоимость объекта выросла в 7 раз, были сменены несколько подрядчиков. Также стройку века сопровождало сразу несколько уголовных дел.

Одно из них, открытое в 2013 году, касалось нецелевого расходования средств. По нему в 2014 году на четыре года условно был осужден директор субподрядчика "Старый город" Дмитрий Коршунов. Его также приговорили к выплате возмещения в размере 5 млн руб. В 2016 году суд удовлетворил гражданский иск комитета по строительству Санкт-Петербурга на 570 млн рублей, обязав Коршунова вернуть эти деньги. В том же году был задержан в Москве и отправлен под домашний арест экс-владелец компании-субподрядчика "СтройЭлектроМонтаж-5" Василий Сливкин. По версии следствия, Сливкин мошенническим путем похитил 74 млн руб. при заключении контракта на поставку подсветки и 289 млн руб. — при поставках электрооборудования. Был и еще ряд задержаний.

Еще одной глобальной стройкой, которая дорожает буквально на глазах, стал АО "Аммоний" в Татарстане. Азотный завод начали возводить еще в 2011 году. При этом возведение планировалось не с нуля — по сути, предполагалась реконструкция. Но даже несмотря на это стоимость объекта выросла с 700 млн долларов до 2 млрд долларов. Был выдан кредит на 1,4 млрд долларов с процентами — 1,8 млрд долларов, но прибыль завода не сможет увеличиться сразу в несколько раз. А после падения цен в азотном сегменте в 2016 году выяснилось, что "Аммоний" не может справляться с выплатой кредитных обязательств.

Год назад госкоропорация ВЭБ. РФ инициировала процедуру банкротства "Аммония". Параллельно стартовал и поиск инвестора, который смог бы вывести предприятие из банкротства. Интересовались им такие крупные компании, как "Акрон", "Фосагро", "Еврохим", "Уралхим" и "Лукойл". Последний хотел оплатить "Аммоний" в сумме 1 млрд долларов.

За последние годы статистика по коррупции вроде бы даже стала выглядеть лучше. Но большинство экспертов утверждает, что масштабы хищений не снизились, однако преступления научились лучше маскировать. Еще 10 лет назад президент РФ Дмитрий Медведев утвердил Национальный план противодействия коррупции.

"Общее количество такого рода преступных деяний в десятки, в сотни раз больше того, что выявляется, — заявил он на заседании совета законодателей. — Это только вершина айсберга".