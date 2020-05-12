COVID-19 и карантин - должно ли государство помогать?

Должно ли государство компенсировать населению и бизнесу потери доходов из-за введённых им же ограничительных мер? Дмитрий Песков сказал, что власти не исключают такого, но потом заявил, что его не так поняли. Затем СПЧ призвал правительство выплачивать МРОТ 12500 всем, кто фактически потерял работу и обратится в центры занятости через интернет. Принимаются новые меры поддержки, но создается впечатление сумбурности и избранности.

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Кому что положено от государства, а кому оно покажет кукиш? Свое мнение обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru высказал профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", бывший советник Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Олег Матвейчев.

Государство не должно?…

— Олег Анатольевич, как вы считаете, государство должно помогать бизнесу в условиях коронавирусного карантина?

— У нас сейчас большой вой бизнесменов идет по всей стране о том, какие они потери несут, как им государство должно помогать. Меня вообще это удивляет. Ведь человек сам встал на путь бизнеса, это же — путь дикого волка. Он говорит: я в этом лесу сам добуду на свою жизнь.

Чиновники, врачи и учителя работают на государство, их оно должно обеспечивать. Я никогда не стану миллионером (а любой преподаватель и медработник понимает, что он миллионером не будет), но зато я имею социальные гарантии. Пускай я буду получать нищенскую пенсию, но зато я никогда не разорюсь. Я — всегда у государства своего за пазухой.

Предприниматель говорит: нет, я так не хочу, я хочу быть крутым мужиком и жить на широкую ногу, поэтому я отказываюсь от ваших нищенских благ, пенсий и всякой такой социальной защиты, я иду в чистое море и добываю себе пропитание. О'кей, иди, мужик.

Когда ему прет, то у него появляются яхты, девочки и заграницы, он кайфует, издалека показывает всем кукиш и говорит: эй, вы, бюджетники, ха-ха, надо было открывать бизнес, завидуйте мне, побирайтесь дальше у своего государства дурацкого…

А когда случается несчастье, как сейчас — коронавирус, он побежал к "папочке", сопли свои наматывает на кулак и говорит: помоги мне, государство, я несчастный. Бизнесменам надо помогать в самую последнюю очередь. Они жалуются: ой, мы только месяц протянем, а потом придется закрываться.

О чем ты раньше думал?

Если ты — крутой бизнесмен, у тебя должен быть план на 10 лет вперед и на все экстремальные случаи. И страховки, кстати, в том числе должны быть на такие случаи, как коронавирус.

— Но ведь сейчас предприниматели несут потери не потому что плохо работали, неправильно вели бизнес, а потому, что их работу остановило государство, именно оно, а не сама эпидемия, фактически разорило их запретительными мерами, и к тому же оно еще требует в этих условиях платить зарплату работникам. При этом государство помогает крупному бизнесу.

— Крупный бизнес, которому помогает государство, как правило, несет на себе крупные инфраструктурные вещи. Если их убрать, то упадет обороноспособность государства, продовольственная безопасность, информационная и многие другие.

Плюс, естественно, сейчас государство и мелкому-то бизнесу помогает, не только крупному. Делаются всякие реструктуризации кредитов и так далее, потому что государство понимает, что если бы этот несчастный бизнесмен, который вел себя безответственно, пострадал бы один, то хрен с ним.

Плохо, что страдают его сотрудники, на которых он перевесит свои издержки, будет им недоплачивать зарплату или уволит их. Чтобы они не пострадали, для этого даже и мелкому бизнесу сейчас помогают. Конечно, они кричат, что им не достаточно, пытаются все свои убытки свесить сейчас на государство, но власть тоже не лыком шита, ее сильно-то не обманешь. А необходимая помощь оказывается, и кто захочет ей воспользоваться помощью, получит.

Помощь в США

— Но на Западе, в той же Америке, оказывается очень большая помощь как бизнесу, так и людям. А у нас, как вы говорите, не лыком шито. А Собянин сказал, что бюджет треснет всем помогать…

— Америку в данном случае в пример приводить как раз не надо. Когда начинается истерика, то получается полностью неуправляемая ситуация. Руководство США, Трамп просто пошли по пути этой самой истерики.

Они начинают деньгами закидывать все подряд, то есть буквально отмахиваются: отвалите от нас, не кричите, что вы все тут помираете, вот вам куча денег, делайте с этим что хотите. Это говорит о том, что руководство не справляется, не умеет точечно работать, это — непрофессиональный подход.

Десятки миллионов американцев не имеют вообще никакой страховки, и не могут вообще обратиться за медицинской помощью от коронавируса или чего-то другого.

Лечение на аппарате ИВЛ в течении трех недель стоит несколько десятков тысяч долларов. Сейчас им выдали по 1200 долларов. И вот что они будут с ними делать?…

Коронавирус в США на 12.05.2020 Заболевших Умерших Выздоровевших 1 329 260 79 526 216 169

Он эти 1200 долларов просто проест за неделю. Вот и все, больше ничего не будет. А если у него были долги, то он их даже и не получит, они банками спишутся автоматически. 40 миллионов на карточках, кстати, сидит в Америке, и там массово раздают бесплатное питание.

А если мы сейчас врачам по 50 000 добавим, мы просто обесценим эти деньги, потому что из-за инфляции цены в магазинах поднимутся, и эти же 50 000 сразу станут в два раза меньше. Зачем это делать? Это просто опустошить кубышку.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев